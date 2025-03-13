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Индексная книга (каталог) CNews*
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Bernard Daniel Бернард Дэниел


13.03.2025 Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Bernard Daniel и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 393 1
SentinelOne 20 1
Infosec Partners 1 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6284 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 663 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 405 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21493 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  675 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15950 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Fortinet FortiSecured 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet FortiClient 26 1
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Великобритания - Лондон 2390 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5910 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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