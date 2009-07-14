Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2

Take-Two задерживает игры Компания Take-Two объявила о том, что игры BioShock 2, Red Dead Redemption, Mafia II и Max Payne 3 будут выпущены в 2010-м финансовом году, который начинается в ноябре этого года. Более конкретных сроко

Duke Nukem все-таки Forever? заявление, которое должно, по его мнению, внести некоторую ясность во всё происходящее вокруг Duke Nukem Forever: «Даллас, штат Техас (18 мая 2009 года) - В свете недавних статей в прессе и заявлений Take-Two (как для средств массовой информации, так и в судебном иске), мы хотели бы внести ясность в некоторые вопросы. Несмотря на слухи и заявления об обратном, 3D Realms (3DR) не закрыта и п

Take Two обвиняет 3D Realms Компания Take Two подала в суд на Apogee Software/3DRealms, обвиняя студию в том, что ей не удалось довести до конца разработку Duke Nukem Forever и тем самым нарушила условия контракта."Apogee Software

EA отказывается от покупки Take Two Закончилась многомесячная мыльная опера по покупке компанией Electronic Arts издателя Take Two Interactive. Стороны так и не смогли договориться и представитель EA заявил о том, что компания больше не будет делать никаких предложений руководству Take Two."После тщательног

Electronic Arts заключила конфиденциальное соглашение с Take-Two величине издатель видеоигр в мире Electronic Arts подписал конфиденциальное соглашение с компанией Take-Two Interactive Software о возможном поглощении последней. Об этом сообщает агентство Re

Viacom не купит Take-Two Компания Viacom официально опровергла слухи, и последовавшие за ними сообщения в игровой прессе о возможном приобретении издательства Take-Two.Напомним, что по сведению журналистов журнала MCV, владелец таких компаний как Paramount, Dreamworks, MTV и Nickelodeon, хотел поглотить Take-Two, и даже предложил выкупить 23%

Пачтер: GTA не панацея Известный аналитик Майкл Пачтер выразил сомнения по поводу возможного большого положительного влияния на финансовую отчетность Take-Two игры GTA IV. Иными словами, он сомневается в успехе игры.Уже несколько лет GTA является своего рода «спасителем» издательства Take-Two, которому не везло с другими разработчикам

Take-Two рапортует о росте продаж атель планирует продать игр на $1.1-1.4 млрд.В издательстве так же объявили, что первый эксклюзивный контент для GTA 4 выйдет лишь в 2009 году. Кроме того, стало известно, что выпускать GTA для Wii у Take-Two планов нет. «Для этой платформы у нас есть более подходящие игры», - заявили в компании.

Take-Two переименовала свои студии ).В компании такое переименование называют «символизацией студий, с последующей интеграцией в семейство 2K Games». Чести «усыновления» студии удостоились благодаря разработке «выдающегося» BioShock.В Take-Two так же заявили, что 2K Games всегда хорошо поощряет своих разработчиков, и в качестве доказательство приводят тот факт, что с момента поглощения 2K Boston в 2005 году количество её сот

Take-Two отменила выход Manhunt 2 Следом за заявлением Sony и Nintendo о блокировании выхода игры Manhunt 2 для своих платформ на территории США, издатель этой игры, Take-Two, объявил о временной отмене выхода игры.«Take-Two временно отменяет выход игры Manhunt 2 для платформ Wii и PlayStation чтобы пересмотреть ситуацию вокруг этой игры в связи с ре

Пачтер: Take-Two закроет студии, отменит игры За неделю до публикации финансового отчета Take-Two, Майкл Патчер предсказывает печальные вещи. По его мнению, издатель объявит о плохих финансовых показателях, и в связи с этим: о закрытии нескольких студий, об увольнении части сотрудн

Финансовый директор Take-Two уволился В понедельник издатель видеоигр Take-Two Interactive Software сообщил, что его финансовый директор Карл Винтерс (Karl Winters) уволился. Это случилось спустя месяц после замены акционерами-диссидентами совета директоров. Пост

В Take-Two сменили власть После провальной попытки уже прошлого руководства печально известного и многострадального издательства Take-Two уладить недовольство акционеров в период до отложенного собрания, основные его инвесторы, владеющие в сумме 46% акций, все же сумели заменить это руководство.Напомним, что после открыт

Слух: компанию Take-Two купит Microsoft Сайт WorthPlaying, со ссылкой на сотрудника отделения Rockstar в Ванкувере, поведал миру об очень вероятном грядущем приобретении издательства Take-Two корпорацией Microsoft. По словам этого сотрудника, разговоры о возможности такого приобретения внутри Take-Two имеют место быть.Напомним, что буквально на днях руководство Ta

Take-Two планирует потерять независимость Руководство Take-Two объявило о переносе чтения финансового отчета с 23 на 29 марта, и о намерении продажи своей компании. Такое заявление стало ответом группе инвесторов, обладающих в общей сложности 46%

Суд продолжит слушание по делу Take-Two ледующее решение будет принято до 12 марта. Разработчик скандальной игры Grand Theft Auto, компания Take-Two Interactive Software, предложил внесудебное урегулирование иска о «горячем кофе» 16

Take-Two продвигает рекламу в свои игры Фирма, специализирующаяся на внутриигровой рекламе Double Fusion, анонсировала договор с издательством Take-Two Interactive, по которому она в последующие два года будет размещать рекламу сразу в девяти тайтлах, выпущенных пол лейблами 2K Games и 2K Sports.По договору, Double Fusion будет разраб

Take-Two получила второе предупреждение Знаменитый хорошими играми и печальными скандалами издатель Take Two получил второе предупреждение от NASDAQ. Нет, не потому что его акции в течении 10 дней были ниже $1 за штуку. Угроза удаления повисла над Take Two в связи с задержкой публикаци

Издателей GTA San Andreas вызывают в суд Руководство компании Take-Two Interactive Software получило повестку большого жюри суда Манхеттена в Нью-Йорке по

GTA San Andreas вышла без сексуальных сцен Компания Take-Two Interactive Software заявила о возобновлении продаж игры Grand Theft Auto: San Andre