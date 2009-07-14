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Take-Two Interactive Take-Two Take2 T2

Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.07.2009 Take-Two задерживает игры

Компания Take-Two объявила о том, что игры BioShock 2, Red Dead Redemption, Mafia II и Max Payne 3 будут выпущены в 2010-м финансовом году, который начинается в ноябре этого года. Более конкретных сроко
19.05.2009 Duke Nukem все-таки Forever?

заявление, которое должно, по его мнению, внести некоторую ясность во всё происходящее вокруг Duke Nukem Forever: «Даллас, штат Техас (18 мая 2009 года) - В свете недавних статей в прессе и заявлений Take-Two (как для средств массовой информации, так и в судебном иске), мы хотели бы внести ясность в некоторые вопросы. Несмотря на слухи и заявления об обратном, 3D Realms (3DR) не закрыта и п
15.05.2009 Take Two обвиняет 3D Realms

Компания Take Two подала в суд на Apogee Software/3DRealms, обвиняя студию в том, что ей не удалось довести до конца разработку Duke Nukem Forever и тем самым нарушила условия контракта."Apogee Software
15.09.2008 EA отказывается от покупки Take Two

Закончилась многомесячная мыльная опера по покупке компанией Electronic Arts издателя Take Two Interactive. Стороны так и не смогли договориться и представитель EA заявил о том, что компания больше не будет делать никаких предложений руководству Take Two."После тщательног
28.08.2008 Electronic Arts заключила конфиденциальное соглашение с Take-Two

величине издатель видеоигр в мире Electronic Arts подписал конфиденциальное соглашение с компанией Take-Two Interactive Software о возможном поглощении последней. Об этом сообщает агентство Re
08.02.2008 Viacom не купит Take-Two

Компания Viacom официально опровергла слухи, и последовавшие за ними сообщения в игровой прессе о возможном приобретении издательства Take-Two.Напомним, что по сведению журналистов журнала MCV, владелец таких компаний как Paramount, Dreamworks, MTV и Nickelodeon, хотел поглотить Take-Two, и даже предложил выкупить 23%

21.12.2007 Пачтер: GTA не панацея

Известный аналитик Майкл Пачтер выразил сомнения по поводу возможного большого положительного влияния на финансовую отчетность Take-Two игры GTA IV. Иными словами, он сомневается в успехе игры.Уже несколько лет GTA является своего рода «спасителем» издательства Take-Two, которому не везло с другими разработчикам
19.12.2007 Take-Two рапортует о росте продаж

атель планирует продать игр на $1.1-1.4 млрд.В издательстве так же объявили, что первый эксклюзивный контент для GTA 4 выйдет лишь в 2009 году. Кроме того, стало известно, что выпускать GTA для Wii у Take-Two планов нет. «Для этой платформы у нас есть более подходящие игры», - заявили в компании.
11.09.2007 Чистые потери Take-Two уменьшаются
13.08.2007 Take-Two переименовала свои студии

).В компании такое переименование называют «символизацией студий, с последующей интеграцией в семейство 2K Games». Чести «усыновления» студии удостоились благодаря разработке «выдающегося» BioShock.В Take-Two так же заявили, что 2K Games всегда хорошо поощряет своих разработчиков, и в качестве доказательство приводят тот факт, что с момента поглощения 2K Boston в 2005 году количество её сот
25.06.2007 Take-Two отменила выход Manhunt 2

Следом за заявлением Sony и Nintendo о блокировании выхода игры Manhunt 2 для своих платформ на территории США, издатель этой игры, Take-Two, объявил о временной отмене выхода игры.«Take-Two временно отменяет выход игры Manhunt 2 для платформ Wii и PlayStation чтобы пересмотреть ситуацию вокруг этой игры в связи с ре
05.06.2007 Пачтер: Take-Two закроет студии, отменит игры

За неделю до публикации финансового отчета Take-Two, Майкл Патчер предсказывает печальные вещи. По его мнению, издатель объявит о плохих финансовых показателях, и в связи с этим: о закрытии нескольких студий, об увольнении части сотрудн
10.04.2007 Финансовый директор Take-Two уволился

В понедельник издатель видеоигр Take-Two Interactive Software сообщил, что его финансовый директор Карл Винтерс (Karl Winters) уволился. Это случилось спустя месяц после замены акционерами-диссидентами совета директоров. Пост
30.03.2007 В Take-Two сменили власть

После провальной попытки уже прошлого руководства печально известного и многострадального издательства Take-Two уладить недовольство акционеров в период до отложенного собрания, основные его инвесторы, владеющие в сумме 46% акций, все же сумели заменить это руководство.Напомним, что после открыт
22.03.2007 Слух: компанию Take-Two купит Microsoft

Сайт WorthPlaying, со ссылкой на сотрудника отделения Rockstar в Ванкувере, поведал миру об очень вероятном грядущем приобретении издательства Take-Two корпорацией Microsoft. По словам этого сотрудника, разговоры о возможности такого приобретения внутри Take-Two имеют место быть.Напомним, что буквально на днях руководство Ta
21.03.2007 Take-Two планирует потерять независимость

Руководство Take-Two объявило о переносе чтения финансового отчета с 23 на 29 марта, и о намерении продажи своей компании. Такое заявление стало ответом группе инвесторов, обладающих в общей сложности 46%

02.03.2007 Суд продолжит слушание по делу Take-Two

ледующее решение будет принято до 12 марта. Разработчик скандальной игры Grand Theft Auto, компания Take-Two Interactive Software, предложил внесудебное урегулирование иска о «горячем кофе» 16 
06.12.2006 Take-Two продвигает рекламу в свои игры

Фирма, специализирующаяся на внутриигровой рекламе Double Fusion, анонсировала договор с издательством Take-Two Interactive, по которому она в последующие два года будет размещать рекламу сразу в девяти тайтлах, выпущенных пол лейблами 2K Games и 2K Sports.По договору, Double Fusion будет разраб
08.11.2006 Take-Two получила второе предупреждение

Знаменитый хорошими играми и печальными скандалами издатель Take Two получил второе предупреждение от NASDAQ. Нет, не потому что его акции в течении 10 дней были ниже $1 за штуку. Угроза удаления повисла над Take Two в связи с задержкой публикаци
30.06.2006 Издателей GTA San Andreas вызывают в суд

Руководство компании Take-Two Interactive Software получило повестку большого жюри суда Манхеттена в Нью-Йорке по

27.09.2005 GTA San Andreas вышла без сексуальных сцен

Компания Take-Two Interactive Software заявила о возобновлении продаж игры Grand Theft Auto: San Andre
04.03.1999 Take-Two Interactive Software обнародовала результаты первого квартала

Компания Take-Two Interactive Software, специализирующаяся на производстве компьютерных игр, объявила


Публикаций - 128, упоминаний - 144

Take-Two Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
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CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 7
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FT - Financial Times 1296 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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