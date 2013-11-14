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Irrational Games Bioshock Infinite Компьютерная игра Шутер от первого лица

СОБЫТИЯ

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14.11.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One

Поступило в продажу первое сюжетное дополнение Burial at Sea – Episode One для шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games. Приобрести дополнение можно в цифровом мага
31.10.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One с 12 ноября

что первая часть большого сюжетного набора Burial at Sea для неординарного приключенческого экшена BioShock Infinite от Irrational Games будет доступна в сетях цифровой дистрибуции начиная с 1
31.07.2013 BioShock Infinite. Битва в облаках

В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" появилось в продаже дополнение для PC-версии знаменитого шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games – "Битва в облаках"."Битва в облаках" предла
26.06.2013 Bioshock Infinite: Columbia's Finest в продаже

В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступил в продажу набор дополнительных материалов Columbia's Finest для PC-версии шутера Bioshock Infinite от Irrational Games и 2K Games.В набор стоимостью 99 рублей входят внутриигровые материалы, доступные с самого начала игры: 500 серебряных орлов; 5 отмычек; 6 уникальных предм
15.05.2013 Результаты BioShock Infinite

Компания 2K Games сообщила, что с момента релиза, который состоялся 26 марта, количество проданных копий игры BioShock Infinite составило более 3,7 млн. копий. Таким образом, третья часть становится самой продаваемой игрой серии.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город
26.03.2013 BioShock Infinite в продаже

Состоялся релиз игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. Релизный трейлер проекта можно скачать с нашего сервера (21,3 МБ) или посмотреть здесь.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового гос
14.03.2013 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games опубликовала новый видеоролик проекта BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Видео можно скачать с нашего сервера (43 МБ) или посмотреть здесь.1912 го
04.03.2013 BioShock Infinite для РС с русскими субтитрами

Шутер от первого лица BioShock Infinite поступит в продажу в России в оригинальной европейской версии. Как коробочн
20.02.2013 BioShock Infinite на золоте

Irrational Games и 2K Games отправляют в печать проект BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Трейлер Lamb of Columbia можно скачать с нашего сервера (35 МБ) или посмо
01.02.2013 BioShock Infinite - город в небесах

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию нового трейлера экшена BioShock Infinite от компании 2K Games и студии Irrational Games.Видеоролик "Колумбия – город в небесах" позволяет заглянуть на улицы загадочного летающего города, куда предстоит отправиться гл
30.01.2013 BioShock Infinite: правда или миф

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию тизера "Правда или миф", посвященного игре BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games.Из стилизованного под кадры видеохроники ролика вы узнаете предысторию событий BioShock Infinite, а также получите некоторое представлени
21.01.2013 Предзаказ BioShock Infinite

-СофтКлаб" открыла предзаказ на электронную ПК-версию одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – BioShock Infinite.Вплоть до самого релиза, который запланирован на 26 марта, все желающие мог
16.01.2013 BioShock Infinite. Системные требования

Компания 2K Games объявила системные требования проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб". Выйдет игра 26 марта этого года.Минимальные требования: Windows Vista Service Pack
10.12.2012 BioShock Infinite задержится

Компания 2K Games перенесла дату релиза проекта BioShock Infinite с 26 февраля на 26 марта 2013 года. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового го
26.11.2012 BioShock Infinite без мультиплеера

Кен Левайн (Ken Levine), босс студии Irrational Games, в своем твиттере сообщил, что в игре BioShock Infinite не будет многопользовательского режима.Напомним, что релиз BioShock Infinite запланирован на 26 февраля 2013 года. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 г
02.11.2012 BioShock Infinite. Предзаказ

"1С-СофтКлаб" объявляет об открытии предварительного заказа на стандартное и премиум-издание шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games.До 13 февраля 2013 года оформите предзаказ н
24.10.2012 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games представляет русскую версию свежего трейлера фантастического шутера Bioshock Infinite от Irrational Games. Релиз игры состоится 26 февраля будущего года. Русскую
10.05.2012 BioShock Infinite не в этом году

Компания 2K Games и студия Irrational Games объявляют о переносе релиза игры BioShock Infinite с октября этого года на февраль 2013 года. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия,

30.03.2012 BioShock Infinite. Сирена

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию четвертой части видеодневников разработчиков игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. В этот раз представители студии Irrational Games рассказывают еще об одном серьезном противнике, поджидающем Букера ДеВитта на улицах Ко
14.03.2012 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games представила первый видеоролик из серии видеоматериалов Heavy Hitters, рассказывающих о врагах в игре BioShock Infinite. Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи стартуют 19 октября.Видео можно скачать с нашего сервера (45,2 МБ) или посмотреть здесь!.

01.03.2012 BioShock Infinite в октябре

Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine). Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи ст
13.12.2011 BioShock Infinite. Скриншоты и видео

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

18.08.2011 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

17.06.2011 BioShock Infinite. Видеодневник разработчиков

Опубликован видеодневник разработчиков игры BioShock Infinite, в котором Кеном Левайном (Ken Levine), креативный директор студии Irrational Games, рассказывает о некоторых особенностях проекта.BioShock Infinite представляет из себ
07.06.2011 BioShock Infinite. Е3-видео и скриншоты

Опубликованы новые скриншоты и Е3-трейлер игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в которо
24.05.2011 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

22.10.2010 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

22.09.2010 BioShock Infinite. Видео и скриншоты

Опубликован геймплейный видеоролик и пять скриншотов проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).Скачать видео можно с нашего сервера (160 МБ).BioShock Infinite представляет из с
20.11.2009 BioShock 2 Special Edition

здание игры BioShock 2, которое будет выпущено для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Помимо самой игры, BioShock 2 Special Edition будет включать в себя виниловую пластинку с музыкой из оригинально
17.03.2008 ИгроWeek № 96. BioShock’у 2 – быть!

t, итогах февраля от NPD Group, продолжении истории с покупкой Take-Two корпорацией Electronic Arts, а также о свежих публикациях, скриншотах и видеороликах на «Боевом Народе».Читайте: ИгроWeek № 96. BioShock’у 2 – быть!.

Публикаций - 52, упоминаний - 68

Irrational Games Bioshock Infinite и организации, системы, технологии, персоны:

Irrational Games 49 25
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 21
2K Games 215 20
Nvidia Corp 4002 6
Apple Inc 13154 5
9594 4
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 3
Intel Corporation 12811 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Bandai Namco Entertainment 118 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Sony 6739 2
Valve Software 254 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Capcom 290 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Paradox Interactive 136 1
Digital Extremes 32 1
Larian Studios 32 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 1
Пеленгатор НПК 1 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Toshiba Corporation 2980 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Razer Inc 88 1
Seagate Technology 766 1
Adobe Systems 1597 1
Nintendo 823 1
AOC 113 1
Google LLC 12688 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
VAIO 475 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Assist - Ассист 218 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
Вентилятор - Fan 1076 3
Benchmarking - Бенчмаркинг 299 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Наушники - Headphones 4478 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 39
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 10
Ростелеком - Чистое небо 54 10
Apple MacBook Pro 559 6
Microsoft Windows 16882 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 4
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple macOS 2419 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 3
Microsoft Xbox Live 309 3
Apple iWork 79 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Apple MagSafe 107 3
Nvidia GeForce GT 337 3
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Apple iLife 72 2
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 2
Apple iLife GarageBand 58 2
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple - App Store 3109 2
Levine Ken - Левин Кен 16 12
DeWitt Booker - Де Витт Букер 12 12
Levine Ken - Левайн Кен 16 11
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Waters Rob - Уотерс Роб 1 1
Мылицын Роман 111 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Тероев Михаил 1 1
Толстой Лев 69 1
Колумбия - Республика 551 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Европа 24964 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Америка - Американский регион 2206 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
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