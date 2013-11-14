Irrational Games Bioshock Infinite

BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One Поступило в продажу первое сюжетное дополнение Burial at Sea – Episode One для шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games. Приобрести дополнение можно в цифровом мага

BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One с 12 ноября что первая часть большого сюжетного набора Burial at Sea для неординарного приключенческого экшена BioShock Infinite от Irrational Games будет доступна в сетях цифровой дистрибуции начиная с 1

BioShock Infinite. Битва в облаках В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" появилось в продаже дополнение для PC-версии знаменитого шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games – "Битва в облаках"."Битва в облаках" предла

Bioshock Infinite: Columbia's Finest в продаже В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступил в продажу набор дополнительных материалов Columbia's Finest для PC-версии шутера Bioshock Infinite от Irrational Games и 2K Games.В набор стоимостью 99 рублей входят внутриигровые материалы, доступные с самого начала игры: 500 серебряных орлов; 5 отмычек; 6 уникальных предм

Результаты BioShock Infinite Компания 2K Games сообщила, что с момента релиза, который состоялся 26 марта, количество проданных копий игры BioShock Infinite составило более 3,7 млн. копий. Таким образом, третья часть становится самой продаваемой игрой серии.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город

BioShock Infinite в продаже Состоялся релиз игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. Релизный трейлер проекта можно скачать с нашего сервера (21,3 МБ) или посмотреть здесь.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового гос

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games опубликовала новый видеоролик проекта BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Видео можно скачать с нашего сервера (43 МБ) или посмотреть здесь.1912 го

BioShock Infinite для РС с русскими субтитрами Шутер от первого лица BioShock Infinite поступит в продажу в России в оригинальной европейской версии. Как коробочн

BioShock Infinite на золоте Irrational Games и 2K Games отправляют в печать проект BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Трейлер Lamb of Columbia можно скачать с нашего сервера (35 МБ) или посмо

BioShock Infinite - город в небесах Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию нового трейлера экшена BioShock Infinite от компании 2K Games и студии Irrational Games.Видеоролик "Колумбия – город в небесах" позволяет заглянуть на улицы загадочного летающего города, куда предстоит отправиться гл

BioShock Infinite: правда или миф Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию тизера "Правда или миф", посвященного игре BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games.Из стилизованного под кадры видеохроники ролика вы узнаете предысторию событий BioShock Infinite, а также получите некоторое представлени

Предзаказ BioShock Infinite -СофтКлаб" открыла предзаказ на электронную ПК-версию одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – BioShock Infinite.Вплоть до самого релиза, который запланирован на 26 марта, все желающие мог

BioShock Infinite. Системные требования Компания 2K Games объявила системные требования проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб". Выйдет игра 26 марта этого года.Минимальные требования: Windows Vista Service Pack

BioShock Infinite задержится Компания 2K Games перенесла дату релиза проекта BioShock Infinite с 26 февраля на 26 марта 2013 года. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового го

BioShock Infinite без мультиплеера Кен Левайн (Ken Levine), босс студии Irrational Games, в своем твиттере сообщил, что в игре BioShock Infinite не будет многопользовательского режима.Напомним, что релиз BioShock Infinite запланирован на 26 февраля 2013 года. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 г

BioShock Infinite. Предзаказ "1С-СофтКлаб" объявляет об открытии предварительного заказа на стандартное и премиум-издание шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games.До 13 февраля 2013 года оформите предзаказ н

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games представляет русскую версию свежего трейлера фантастического шутера Bioshock Infinite от Irrational Games. Релиз игры состоится 26 февраля будущего года. Русскую

BioShock Infinite не в этом году Компания 2K Games и студия Irrational Games объявляют о переносе релиза игры BioShock Infinite с октября этого года на февраль 2013 года. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия,

BioShock Infinite. Сирена Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала русскую версию четвертой части видеодневников разработчиков игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. В этот раз представители студии Irrational Games рассказывают еще об одном серьезном противнике, поджидающем Букера ДеВитта на улицах Ко

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games представила первый видеоролик из серии видеоматериалов Heavy Hitters, рассказывающих о врагах в игре BioShock Infinite. Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи стартуют 19 октября.Видео можно скачать с нашего сервера (45,2 МБ) или посмотреть здесь!.

BioShock Infinite в октябре Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine). Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи ст

BioShock Infinite. Скриншоты и видео Опубликованы новые скриншоты и видеоролик проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Видеодневник разработчиков Опубликован видеодневник разработчиков игры BioShock Infinite, в котором Кеном Левайном (Ken Levine), креативный директор студии Irrational Games, рассказывает о некоторых особенностях проекта.BioShock Infinite представляет из себ

BioShock Infinite. Е3-видео и скриншоты Опубликованы новые скриншоты и Е3-трейлер игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в которо

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Видео и скриншоты Опубликован геймплейный видеоролик и пять скриншотов проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).Скачать видео можно с нашего сервера (160 МБ).BioShock Infinite представляет из с

BioShock 2 Special Edition здание игры BioShock 2, которое будет выпущено для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Помимо самой игры, BioShock 2 Special Edition будет включать в себя виниловую пластинку с музыкой из оригинально