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2K Games

2K Games

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2015 Мафия возвращается... из Вьетнама 1
02.06.2015 XCOM2: игра на сопротивление 1
11.08.2014 NVIDIA основательно готовится к Gamescom 2014 1
05.08.2014 Настоящий BioShock появится на платформе iOS 1
14.11.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One 1
31.10.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One с 12 ноября 1
17.10.2013 XCOM: Enemy Within видео 1
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1
20.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Релизный трейлер 1
16.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видеодневник №3 1
09.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
03.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
31.07.2013 BioShock Infinite. Битва в облаках 1
24.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Предзаказ 1
17.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
10.07.2013 Sid Meier's Civilization V: Brave New World. Релизный трейлер 1
27.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
26.06.2013 Bioshock Infinite: Columbia's Finest в продаже 1
26.06.2013 Новое дополнения для Borderlands 2 в продаже 1
24.06.2013 Нашествие пришельцев докатилось до iOS 1
19.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
17.06.2013 "Civilization V: Дивный новый мир" в июле 1
15.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Предзаказ 1
15.05.2013 Результаты BioShock Infinite 1
13.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
29.04.2013 The Bureau: XCOM Declassified в августе 1
09.04.2013 Ultimate Vault Hunter для Borderlands 2 по-русски 1
26.03.2013 BioShock Infinite в продаже 1
14.03.2013 BioShock Infinite. Видео 1
20.02.2013 BioShock Infinite на золоте 1
01.02.2013 BioShock Infinite - город в небесах 1
16.01.2013 BioShock Infinite. Системные требования 1
10.12.2012 BioShock Infinite задержится 1
05.12.2012 XCOM: Enemy Unknown - Набор "Праща" в продаже 1
24.10.2012 BioShock Infinite. Видео 1
04.10.2012 XCOM: Enemy Unknown. Релизный трейлер 1
24.09.2012 Демоверсия XCOM: Enemy Unknown 1

Публикаций - 215, упоминаний - 215

2K Games и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 80
Gearbox Software 111 29
9594 29
Firaxis Games 36 28
Irrational Games 49 15
Digital Extremes 32 15
EA - Electronic Arts 1317 12
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 10
Microsoft Corporation 25775 10
Yager Development 10 9
Microsoft - Activision Blizzard 511 9
EA - BioWare 205 6
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 6
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 6
Nvidia Corp 4002 5
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Square Enix 215 4
Bandai Namco Entertainment 118 4
Valve Software 254 4
Blizzard Entertainment 343 4
Capcom 290 4
THQ 299 3
FireFly Studios 15 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Konami 111 2
NCsoft 104 2
EA - Maxis 71 2
Starbreeze Studios 33 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 2
CCP Games 16 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Sony 6739 2
ИКС - Цитадель ГК 110 2
Atari 159 2
Firefly Systems 38 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
Codemasters 244 1
Paradox Interactive 136 1
Жемчужина - Санаторий 67 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
Глобус Театр 4 2
Ziff Davis 24 2
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK - Пражский симфонический оркестр 2 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Lauder Partners 1 1
Maverick Capital 5 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Block - Square 203 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 85
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 37
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 34
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 17
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 5
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 5
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 2
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Оповещение и уведомление - Notification 5943 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 91
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 90
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 44 30
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 27
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 26
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 20
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 15
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 13
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 9
EA The Sims - компьютерная игра 169 7
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 6
Blizzard - World of Warcraft 362 6
Microsoft Xbox Live 309 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 6
Sony Playstation Network - PSN 204 5
Firaxis Games - Sid Meier's Civilization 9 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Apple iPhone 6 4861 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 5
AMD Radeon HD 282 4
Microsoft Points 74 4
Gearbox Gunpack 4 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Microsoft Windows XP 2431 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 4
EA - Zoo Tycoon 8 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft DirectX 723 3
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 3
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 2
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 2
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 2
Nvidia PhysX 62 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 2
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 2
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 2
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 15
Meier Sid - Мейер Сид 15 6
DeWitt Booker - Де Витт Букер 12 3
Levine Ken - Левин Кен 16 2
Jenkins Paul - Дженкинс Пол 2 2
Levine Ken - Левайн Кен 16 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Waters Rob - Уотерс Роб 1 1
Hartmann Christoph - Хартманн Кристоф 1 1
Pitchford Randy - Питчфорд Рэнди 7 1
Schneider Martin - Шнайдер Мартин 2 1
Perlman Steve - Перлман Стив 6 1
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Европа 24964 41
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 30
США - Нью-Йорк 3180 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 14
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Америка - Американский регион 2206 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Колумбия - Республика 551 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Испания - Королевство 3840 7
Средиземное море - Средиземноморье 204 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Польша - Республика 2031 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 3
Швеция - Королевство 3782 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Канада 5081 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Нидерланды 3746 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Тихий океан - Океания - Полинезия 6 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 65
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 41
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 26
Английский язык 7030 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 10
СССР и США - Холодная война 213 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 5
Металлы - Золото - Gold 1251 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 4
ящик Пандоры 51 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Религия 152 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
США - гражданская война 34 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 108 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
GI - Game Informer 36 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
GameVideos 1 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
IGN 54 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Electronic Gaming Monthly 4 1
23ABC News 183 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
NPD Group 140 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 5
ИгроМир 125 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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