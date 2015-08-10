Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Mafia Компьютерная игра (action-adventure)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2015 Мафия возвращается... из Вьетнама 1
09.08.2012 Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали 1
04.12.2010 "Mafia II. Расширенное издание" и "Mafia II. Дополнения" в продаже 1
23.11.2010 "Mafia II. Расширенное издание" и "Mafia II. Дополнения" в печати 1
15.11.2010 "Mafia II. Расширенное издание" в декабре 1
31.08.2010 Mafia II: Jimmy's Vendetta через неделю 1
27.08.2010 Mafia II в продаже 1
17.08.2010 Mafia II в печати 1
10.08.2010 Демоверсия Mafia II уже в Steam 1
02.08.2010 Коллекционное издание Mafia 2 1
30.07.2010 Комплекты предзаказа игры Mafia II уже в магазинах 1
23.07.2010 Демоверсия Mafia II появится 10 августа 1
22.07.2010 Mafia II в Steam 1
21.07.2010 Mafia II. Скриншоты 1
17.07.2010 Mafia II. Видео 1
09.07.2010 Mafia II. Системные требования 1
23.06.2010 Mafia II в России 1
16.06.2010 Mafia II. Е3-скриншоты 1
10.06.2010 Take-Two на Е3 2010 1
09.06.2010 Демоверсия Mafia II до релиза игры 1
27.05.2010 Mafia II. Демонстрация физики 1
26.05.2010 Mafia II. Коллекционное издание 1
21.05.2010 Mafia II. Скриншоты 1
19.05.2010 Mafia II поддержит PhysX и 3D Vision 1
13.05.2010 Mafia II. Видео 1
25.03.2010 Mafia II. Дата выхода 1
06.03.2010 Mafia II. Видео 1
04.03.2010 Mafia II задержится 1
24.12.2009 Mafia II. Скриншоты 1
19.10.2009 Mafia II. Скриншоты 1
31.08.2009 Mafia II - Лучшая игра GamesCom 2009 1
20.08.2009 Mafia II: GamesCom - видео 1
20.08.2009 Mafia II. Скриншоты 1
12.08.2009 Сотрудничество "1С", "Софт Клаб" И 2K 1
18.07.2009 Mafia II: Видео 1
14.07.2009 Take-Two задерживает игры 1
09.06.2009 Mafia II: Скриншоты 1
03.06.2009 Mafia II: Скриншоты 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Mafia и организации, системы, технологии, персоны:

2K Games 215 30
9594 12
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 10
EA - Electronic Arts 1317 3
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Bandai Namco Entertainment 118 2
Microsoft Corporation 25775 2
Valve Software 254 2
Nvidia Corp 4002 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Square Enix 215 2
Splash Damage 26 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Blizzard Entertainment 343 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 23 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Gearbox Software 111 1
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK - Пражский симфонический оркестр 2 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Unibody - «бесшовный» корпус тонких и легких планшетов и ноутбуков 78 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
DDR - Double data rate 3083 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 14
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Nvidia PhysX 62 3
Microsoft DirectX 723 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 2
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 2
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
AMD Radeon HD 282 1
Apple MacBook Pro 559 1
Microsoft Points 74 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 1
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 1
EA Star Wars 60 1
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPhone 2G 42 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 12
Европа 24964 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Америка - Американский регион 2206 10
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Польша - Республика 2031 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния 4829 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Английский язык 7030 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Спорт - Баскетбол 95 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Cinebench 29 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще