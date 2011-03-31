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AMD ATI HD ATI Avivo HD ATI Smartshader HD ATI TV Wonder HD

СОБЫТИЯ

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31.03.2011 Fable 3. Системные требования 1
02.02.2011 Минимум для Crysis 2 1
09.07.2010 Mafia II. Системные требования 1
18.11.2009 AMD объявила о выпуске самой мощной в мире видеокарты 1
04.03.2009 AMD запускает первые видеочипы с технологией 40 нм 1
31.10.2008 Демоверсия Tomb Raider: Underworld 1
27.10.2008 Демоверсия Tomb Raider: Underworld во вторник 1
23.10.2008 AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1 1
01.10.2008 AMD выпустил две новые бюджетные видеокарты 1
08.08.2008 Выбор ZOOM: ноутбуки для киноманов 1
23.07.2008 Российский вендор первым выпустил ноутбук на базе AMD Puma 1
02.07.2008 AMD представляет видеокарты ATI All-In-Wonder 2
26.06.2008 Мощность видеокарты достигла 1 Тфлопса 1
04.06.2008 AMD отыграет позиции с Puma 1
31.03.2008 "Пенумбра 2. Дневники мертвецов": Патч 1
28.01.2008 AMD выпустил самую быструю видеокарту в мире 1
28.01.2008 AMD представляет самую быструю видеокарту в мире 1
11.01.2008 ATI Mobility Radeon HD 3000: новые решения для ноутбуков 2
13.12.2007 Монтируем видео высокого разрешения 1
14.11.2007 Наборы AMD: кино, работа с видео, развлечения 1
17.10.2007 ATI выпустила в продажу новые HDTV-тюнеры 6
12.09.2007 AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9 1
15.08.2007 Горячие новинки мира ноутбуков 2
10.04.2007 Самые интересные новинки ноутбуков марта 1
30.03.2007 Мобильный чипсет AMD M690 продлит время работы 1
31.08.2006 MSI представил видеокарты на базе ATI 1
28.08.2006 Gigabyte создал видеокарту на базе новейшего процессора ATI 1
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая 1
29.05.2006 Ноутбук ASUS A8J: бизнес-«монстр» 1
17.05.2006 ASUS A7J: ноутбук-медиацентр 1
26.01.2006 ATI анонсировала графический процессор Radeon X1900 1
07.12.2005 ATI представила процессор Mobility Radeon X1600 1
07.10.2005 Gigabyte анонсировала две версии серии видеокарт GV-RX18 1
14.02.2005 Gigabyte анонсировала новый флагманский акселератор 1
13.01.2005 Gigabyte представила новый графический акселератор 1
01.12.2004 MSI выпустила новые графические карты 1
06.09.2004 ATI Technologies: HDTV из компьютера 1
15.06.2004 MSI выпустил серия видеокарт с интерфейсом PCI Express 1
03.06.2004 MSI представила новые видеокарты на процессоре ATI RX800 2

Публикаций - 48, упоминаний - 58

AMD и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 973 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 11
Nvidia Corp 4002 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Intel Corporation 12811 7
Microsoft Corporation 25775 6
HP Inc. 5883 6
Samsung Electronics 11065 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Sony 6739 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 4
Wonder 23 4
Dell Alienware Corp 149 4
Toshiba Corporation 2980 3
Fujitsu 2105 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
VAIO 475 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Dell EMC 5180 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 28 2
Новый диск 963 2
Rover - RoverComputers 423 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Diamond Multimedia 54 2
Lenovo - Medion AG 28 1
Frictional Games 19 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Lionhead Studios - Bullfrog Productions 38 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 1
Lenovo Group 2447 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Canon 1439 1
Puma - Пума 50 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
DDR - Double data rate 3083 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 11
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
VideoShader HD 9 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 361 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 27
Microsoft DirectX 723 26
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 12
AMD Radeon HD 282 12
AMD Radeon X 94 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
AMD Radeon 295 8
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 6
Nvidia GeForce GTX 525 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 6
AMD Mobility Radeon 232 6
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 5
Nvidia GeForce GT 337 5
AMD Mobility Radeon HD 88 5
AMD - ATI CrossFireX 30 4
Nvidia GeForce Go 189 4
Microsoft Windows 16882 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 4
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 4
AMD Turion 169 4
AMD UVD - AMD Unified Video Decoder 4 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Fujitsu LifeBook 167 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 3
AMD PowerXpress 6 2
HP VoodooPC - HP Voodoo Envy 21 2
Asus Splendid 32 2
Nvidia TurboCache 48 2
Linux OS 11533 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
AMD Sapphire 75 2
Ксенин Алекс 311 5
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Попов Алексей 339 1
Сорокин Андрей 23 1
Притула Павел 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Китай - Тайвань 4245 3
Америка - Американский регион 2206 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Таиланд - Королевство 926 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Hot Hardware - HotHardware 29 1
Hardware Zone 20 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
DigiTimes - Издание 1331 1
AP - Associated Press 2007 1
DailyTech 96 1
X-Bit Labs 83 1
Jon Peddie Research 46 1
CeBIT 614 1
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