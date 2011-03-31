Индексная книга (каталог) CNews*
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AMD ATI HD ATI Avivo HD ATI Smartshader HD ATI TV Wonder HD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 48, упоминаний - 58
AMD и организации, системы, технологии, персоны:
|Puma - Пума 50 2
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Белый Ветер 365 1
|Армада - РБК софт - PCHome 36 1
|Ксенин Алекс 311 5
|Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
|Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
|Peddie Jon - Педди Джон 6 1
|Попов Алексей 339 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Притула Павел 33 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
|Европа 24964 4
|Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
|Китай - Тайвань 4245 3
|Америка - Американский регион 2206 2
|Земля - планета Солнечной системы 10865 1
|Япония 13807 1
|Канада 5082 1
|США - Нью-Йорк 3180 1
|Германия - Федеративная Республика 13221 1
|Таиланд - Королевство 926 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|Hardware Zone 20 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|AP - Associated Press 2007 1
|DailyTech 96 1
|X-Bit Labs 83 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.