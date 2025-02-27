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CyberPower Systems Сайбер пауэр системс

CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс

Компания CyberPower Systems является  поставщиком решений по управлению электропитанием. Модельный ряд компании включает линейку источников бесперебойного питания (ИБП) для рынка систем промышленной автоматизации, ЖКХ комплекса, телекоммуникационных, офисных и компьютерных систем. Кроме этого, продуктовая линейка включает блоки PDU, инверторы, устройства защиты от перенапряжения, мобильные зарядные устройства, программное обеспечение управления энергопитанием – все, что позволяет компании предлагать законченные решения. Компания осуществляет цикл создания продукции, начиная от инженерных разработок и заканчивая массовым производством. Все производственные и технологические процессы сертифицированы по стандарту ISO 9001:2000 и обеспечивают высокое неизменное качество, заслуживающее доверие.


27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
06.09.2024 Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров 1
10.04.2023 Новая линейка онлайн ИБП CyberPower – Online S – башенного типа 1
25.01.2023 Netlab и CyberPower подписали дистрибьюторское соглашение 1
20.12.2021 Treolan подписала дистрибьюторское соглашение с Cyberpower 1
08.11.2021 Система гарантированного питания CyberPower для хлебокомбината 2
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
17.02.2021 «Сеть компьютерных клиник» стала авторизованным партнером Cyberpower 1
19.02.2020 CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП 1
24.01.2019 Cyberpower объявила о старте продаж системы управления зарядом аккумуляторных батарей 2
18.12.2018 CyberPower обеспечила бесперебойную работу банка крови в онкологическом диспансере 1
04.10.2018 Сплошная «цифра»: в Барнауле пройдет крупный ИТ-Форум 1
29.08.2018 CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG 1
25.04.2017 CyberPower Systems поставила ИБП для «Почты России» 3
23.01.2017 CyberPower подписал дистрибьюторское соглашение с «Ресурс-Медиа» 3
13.01.2017 CyberPower Systems расширила модельный ряд ИБП серии Online 3
27.10.2016 CyberPower Systems обновила модельный ряд линейно-интерактивных ИБП серии BRICs 3
24.10.2016 CyberPower Systеms открыла склад ИБП в России 3
16.10.2012 SLIшком мощный ноутбук 1
26.10.2011 CyberPower представил в России новую линейку ИБП для дома и офиса 1
16.03.2011 Продвинутые сетевые фильтры Surge BusterT 1
22.10.2010 Nvidia назвала количество устройств с технологией Nvidia 3D Vision 1
19.05.2008 AMD запустил новый бренд – AMD Game! 1
28.01.2008 AMD выпустил самую быструю видеокарту в мире 1
28.01.2008 AMD представляет самую быструю видеокарту в мире 1

Публикаций - 25, упоминаний - 37

CyberPower Systems и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 3
AMD - Advanced Micro Devices 4254 3
AMD Graphics Product Group - ATI 944 3
Microsoft Corporation 24682 2
Nvidia Corp 3512 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 2
Gigabyte Technology 368 2
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 2
Diamond Multimedia 54 2
NetApp - Network Appliance 639 1
Cisco Systems 5125 1
Huawei 3958 1
Fujitsu 2043 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
Xerox 1140 1
Schneider Electric 575 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Конфидент ЦЗИ 109 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Галэкс НТЦ - Galex 38 1
Dell EMC 5037 1
Samsung Electronics 10295 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3620 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Sony 6555 1
Toshiba Corporation 2931 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
ViewSonic 312 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
ASRock 49 1
Ресурс-Медиа 6 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Почта России ПАО 2120 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
UPS 206 1
Владимирский хлебокомбинат 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1450 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 6
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2232 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2255 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2169 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 539 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3778 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 3
Электроэнергетика - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор напряжения - Стабилизатор напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 39 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2194 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 61 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2155 2
Аксессуары 3913 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 519 2
Холодный старт - Перезагрузка 56 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2099 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1255 1
DDR - Double data rate 2746 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 1
Blu-ray 3D 89 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 1
Dell Alienware 135 4
AMD Radeon HD 281 3
Microsoft DirectX 707 2
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 2
AMD Sapphire 72 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 2
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 2
AMD Radeon X 94 2
AMD Radeon 282 2
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 47 2
CyberPower Online - серия ИБП 2 2
AMD UVD - AMD Unified Video Decoder 4 2
CyberPower GreenPower UPS - серия ИБП 2 2
CyberPower PowerPanel 1 1
CyberPower UTG - серия ИБП 4 1
CyberPower BM - серия ИБП 3 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Cyberlink PowerDVD 41 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 110 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
EA Origin 179 1
Nvidia SLI 163 1
AMD Turion 169 1
AMD Phenom 104 1
AMD Game! - AMD Gaming Evolved 6 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
HanbitSoft - Hellgate: London 49 1
CyberPower HSTP - промышленный трехфазный источник бесперебойного питания 1 1
CyberPower CP-PFC Adaptive Sinewave LCD 1 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 1
Microsoft Games for Windows LIVE 23 1
CyberPower SMART PR - серия ИБП 1 1
ArcSoft TotalMedia Theater 1 1
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 1
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 5 1
Антонов Сергей 6 4
Переверзев Александр 2 2
Дудин Алексей 7 1
Проворова Татьяна 1 1
Ромахов Александр 2 1
Авдеев Михаил 1 1
Арефьев Денис 1 1
Dessau Nigel - Дессо Найджел 7 1
Саакян Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1297 1
Германия - Гамбург 182 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 817 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Европа 21812 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 454 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Физика - Physics - область естествознания 2654 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1916 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 791 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 1
Литий - Lithium - химический элемент 546 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Металлы - Никель - Nickel 332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Grand View Research 19 1
Алтайский региональный ИТ-форум 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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