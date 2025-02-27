CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс

Компания CyberPower Systems является поставщиком решений по управлению электропитанием. Модельный ряд компании включает линейку источников бесперебойного питания (ИБП) для рынка систем промышленной автоматизации, ЖКХ комплекса, телекоммуникационных, офисных и компьютерных систем. Кроме этого, продуктовая линейка включает блоки PDU, инверторы, устройства защиты от перенапряжения, мобильные зарядные устройства, программное обеспечение управления энергопитанием – все, что позволяет компании предлагать законченные решения. Компания осуществляет цикл создания продукции, начиная от инженерных разработок и заканчивая массовым производством. Все производственные и технологические процессы сертифицированы по стандарту ISO 9001:2000 и обеспечивают высокое неизменное качество, заслуживающее доверие.