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CyberPower Systems Сайбер пауэр системс
Компания CyberPower Systems является поставщиком решений по управлению электропитанием. Модельный ряд компании включает линейку источников бесперебойного питания (ИБП) для рынка систем промышленной автоматизации, ЖКХ комплекса, телекоммуникационных, офисных и компьютерных систем. Кроме этого, продуктовая линейка включает блоки PDU, инверторы, устройства защиты от перенапряжения, мобильные зарядные устройства, программное обеспечение управления энергопитанием – все, что позволяет компании предлагать законченные решения. Компания осуществляет цикл создания продукции, начиная от инженерных разработок и заканчивая массовым производством. Все производственные и технологические процессы сертифицированы по стандарту ISO 9001:2000 и обеспечивают высокое неизменное качество, заслуживающее доверие.
CyberPower Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
|Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
|Антонов Сергей 6 4
|Переверзев Александр 2 2
|Дудин Алексей 7 1
|Проворова Татьяна 1 1
|Ромахов Александр 2 1
|Авдеев Михаил 1 1
|Арефьев Денис 1 1
|Dessau Nigel - Дессо Найджел 7 1
|Саакян Сергей 2 1
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