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Ольга Карташева назначена коммерческим директором Powercom

Компания Powercom, поставщик решений для защиты электропитания, объявляет о назначении Ольги Карташевой на должность коммерческого директора российского представительства. В новой должности Ольга будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии компании на российском рынке, развитие каналов продаж и расширение клиентской базы Powercom. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

Ключевыми задачами Ольги станут укрепление позиций компании в сегменте решений для защиты электропитания, вывод на рынок новых продуктов и развитие партнерской сети.

«Назначение Ольги на должность коммерческого директора – это логичный шаг в развитии российского представительства Powercom, – сказали представители Powercom. – Ольга обладает глубоким знанием рынка, большим опытом и стратегическим видением, необходимыми для достижения амбициозных целей, стоящих перед компанией. Мы уверены, что под ее руководством коммерческая деятельность Powercom в России достигнет новых высот».

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Ольга Карташева назначена коммерческим директором Powercom

Ольга Карташева работает в компании Powercom более 10 лет, ранее занимала должности руководителя отдела продаж и менеджера по развитию бизнеса. За это время она внесла значительный вклад в успех компании в России, укрепила отношения с ключевыми партнерами и обеспечила стабильный рост продаж. Под ее руководством Powercom реализовал ряд крупных проектов в различных отраслях экономики.

До прихода в Powercom Ольга работала в таких компаниях, как CyberPower, RSI Distributor Company, Merlion, где отвечала за увеличение объема продаж и выстраивание сотрудничества с клиентами и бизнес-партнерами. Ее профессиональный опыт насчитывает 20 лет работы на российском ИТ-рынке. За это время она приобрела глубокие знания и опыт в области продаж, маркетинга и коммерции, а также установила прочные отношения с ключевыми игроками рынка.

«Рынок защиты электропитания постоянно меняется и развивается, предъявляя новые требования к поставщикам решений. Наша задача – не только соответствовать этим требованиям, но и предвосхищать их, предлагая российским заказчикам технологичные и эффективные решения, – отметила Ольга Карташева. – Я уверена, что благодаря сильной команде Powercom, глубокому пониманию потребностей наших клиентов и партнеров, мы сможем обеспечить дальнейший рост компании».

Назначение Ольги Карташевой на должность коммерческого директора является частью планомерной работы по усилению управленческой команды и оптимизации бизнес-процессов Powercom в России. Компания намерена и далее инвестировать в расширение присутствия на российском рынке.

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