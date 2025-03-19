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Карташева Ольга


19.03.2025 Ольга Карташева назначена коммерческим директором Powercom 2
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Карташева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Powercom - Пауэрком 76 2
Merlion iRU - Деловой офис 310 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
Oracle Corporation 6728 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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