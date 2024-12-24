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Microsoft Messaging Application Programming Interface MAPI



24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
07.06.2022 Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу 1
18.04.2022 4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 1
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 1
06.11.2018 «Серчинформ» объявил о росте производительности своей DLP-системы на 30% 1
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR 1
27.08.2018 Eset: хакеры Turla атакуют пользователей Microsoft Outlook 1
31.10.2017 Безопасность бизнеса: предотвращаем утечки или только делаем вид? 1
28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 1
30.07.2014 «Атом Безопасность» выпустил новую версию программы для контроля сотрудников StaffCop Standard 1
25.02.2013 Вышел DeviceLock Endpoint DLP Suite версии 7.2 1
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
11.03.2011 EndpointSniffer от SearchInform защищает данные от утечек через корпоративные лэптопы 1
03.09.2010 Riverbed представила новую версию решения для оптимизации мобильных WAN сетей 1
10.03.2010 Вышел SearchInform NetworkSniffer 4.5: новые заслоны на пути утечек данных 1
15.12.2009 Polycom оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью устройств Steelhead 1
15.07.2008 «Ай-Теко» внедрила систему оптимизации WAN-трафика в «Газинвестбанке» 1
26.06.2008 Cisco анонсирует новые продукты и услуги для виртуализации ЦОД 1
21.11.2007 Blue Coat анонсирует новые разработки ProxySG: расширенная аутентификация 1
23.06.2006 Новая Windows Mobile: смартфоны смогут больше 1
12.05.2005 CommuniGate Pro v.4.3: новая версия коммуникационного сервера от Stalker 1
03.08.2001 Trend Micro выпустила новую версию антивируса Trend Micro ScanMailR 5.1 для Microsoft Exchange 2000 1
27.11.2000 Trend Micro представила антивирусную защиту Microsoft Exchange 5.5 1
06.08.1999 Компания Network Associates усиливает антивирусную защиту для систем электронной почты 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Microsoft Messaging Application Programming Interface и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Telegram Group 1983 3
Broadcom - VMware 2359 3
Trend Micro 601 3
Riverbed Technology 112 3
Dell EMC 5027 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Citrix Systems 812 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ESET - ESET Software 1133 1
Fortinet 387 1
Dropbox 498 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
Apple Inc 12101 1
Cisco Systems 5114 1
X Corp - Twitter 2845 1
HP Inc. 5685 1
Yahoo! 3697 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Forcepoint - Websense 125 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
LinkedIn 635 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 1
ОСК Кронштадтский морской завод 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
Газинвестбанк КБ 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 7
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 4
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
Microsoft Exchange 1714 12
Microsoft Outlook 1390 8
Microsoft Skype 2067 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 6
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 5
Microsoft Windows 15657 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 4
DeviceLock DLP 81 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
WhatsApp Messenger 1082 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 3
Google Gmail 946 3
Riverbed SteelHead 45 3
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
Microsoft Office 3734 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 2
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 2
Trend Micro ScanMail 17 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Skype for Business 175 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Apple iOS 7809 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Broadcom - VMware View 46 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows 7 1979 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Оганесян Ашот 122 3
Парфентьев Алексей 128 2
Степанов Антон 66 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Белоев Анатолий 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Распопов Владимир 8 1
Тен Антон 34 1
Безбородов Кирилл 1 1
Гурманский Виктор 1 1
Касатов Александр 1 1
Бочкарев Владимир 13 1
Карташева Ольга 1 1
Бондаренко Виталий 3 1
Зотов Александр 4 1
Тюрин Алексей 17 1
Нестеркин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Европа 21767 2
США - Калифорния 4625 2
Китай - Тайвань 3984 2
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Таиланд - Королевство 816 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Япония - Токио 995 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Восточная 169 1
Европа Западная 1481 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Аренда 2416 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Forrester Research 821 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CeBIT 612 1
CiscoLive! 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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