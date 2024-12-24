Microsoft Messaging Application Programming Interface MAPI
Microsoft Messaging Application Programming Interface и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Ашот 122 3
|Парфентьев Алексей 128 2
|Степанов Антон 66 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Белоев Анатолий 1 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Распопов Владимир 8 1
|Тен Антон 34 1
|Безбородов Кирилл 1 1
|Гурманский Виктор 1 1
|Касатов Александр 1 1
|Бочкарев Владимир 13 1
|Карташева Ольга 1 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Зотов Александр 4 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Нестеркин Александр 1 1
|Forrester Research 821 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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