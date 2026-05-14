Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

«Система безопасных коммуникаций», один из основателей которой — известный ИТ-бизнесмен Александр Калинин, завершила консолидацию крупнейшего отечественного аналога Microsoft Exchange — CommuniGate Pro. Ей после корпоративных дрязг окончательно отданы права на критически важные компоненты, в том числе антивирусную защиту, мессенджер, резервное копирование и плагин для работы с Outlook. Теперь это полностью локализованное российское решение, создание которого началось еще в 1998 г.



Мировые соглашения

АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК, совладелец — основатель «Аквариуса» Александр Калинин) заключило два мировых соглашения с АО «Сталкерсофт» о передаче ей прав на важные компоненты программного обеспечения CommuniGate Pro, российского аналога Microsoft Exchange, создание которого началось еще в 1998 г.

«Компания СБК завершила процесс консолидации прав на продукт CommuniGate Pro, — сообщили CNews в PR-службе CommuniGate Pro. — Юридически и фактически все активы полностью перешли под контроль АО "СБК", включая все исключительные права на программное обеспечение, товарные знаки, бренды и домены. Команда разработчиков и менеджеров СБК обеспечивает поддержку продукта и реализует стратегию по его трансформации в ведущую российскую платформу для корпоративных коммуникаций, оставаясь верной принципам, заложенным ее создателем, Владимиром Бутенко».

СБК Воссоздана знаменитая российская почтовая платформа

Завершение процесса консолидации прокомментировал председатель совета директоров СБК Александр Калинин.

«Передача прав на надстройки и плагины не имеет существенного значения для функциональности платформы CommuniGate Pro, а всего лишь завершает юридическую передачу прав в СБК в рамках мирового соглашения, то есть ставит точку в оформлении прав на интеллектуальную собственность», — заявил CNews Александр Калинин.

Что получили?

Точку в деле поставил Арбитражный суд Москвы 5 мая 2026 г. Два иска были поданы еще в декабре 2025. СБК требовала по 15 млн руб. В результате разбирательств стороны заключили мировые соглашения, которые 5 мая 2026 г. утвердил суд.

По мировому соглашению, СБК получила права на CommuniGate Pro AntiSpam Plugin based on Kaspersky SDK (CommuniGate Pro Kaspersky AS Plugin), CommuniGate Pro Antivirus Plugin based on Kaspersky SDK (CommuniGate Pro Kaspersky AV Plugin), и надстройку для сопряжения Microsoft Outlook (Mapi Connector).

Также компании были переданы CommuniGate Pro Acronis Data Protection Plugin (CommuniGate Pro Backup Plugin), CommuniGate Pro Management Panel и модуль «Чаты 2.0 (Messenger)» для сервера CommuniGate Pro.

Ответчик признал факт бездоговорного использования указанных программ и обязался прекратить и не допускать в дальнейшем использования программ. В свою очередь СБК отказалась от требований на 30 млн руб.

Критически важно

Несмотря на заверения Александра Калинина, эксперты считают, что после заключения мировых соглашений компании удалось собрать воедино важнейшие компоненты.

«Аквариус» Александр Калинин вместе с партнерами собрал российскую почтовую платформу

Председатель «Центра по интеллектуальной собственности» при омбудсмене Москвы, заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, Евразийский и российский патентный поверенный Борис Герасин отметил, что речь идет о переходе под контроль российской компании целого набора критически важных компонентов корпоративной почтовой платформы, которая рассматривается как один из отечественных аналогов Microsoft Exchange.

«Передача прав на антиспам, антивирусные плагины, систему резервного копирования, панель управления и мессенджер существенно повышает технологическую независимость продукта и снижает риски для заказчиков, особенно государственных и корпоративных», — заявил CNews цифровой юрист Борис Герасин.

По его словам, для российского ИТ-рынка принципиально важен вопрос полного контроля над программным обеспечением — не только юридического, но и технологического. После ухода западных вендоров и усиления требований к импортозамещению заказчики обращают внимание уже не просто на наличие российской оболочки, а на происхождение ключевых компонентов, прав на код и возможность независимой поддержки и развития продукта внутри страны.

«Особую роль играет то, что речь идет не об open source-решениях, а о зарегистрированных в Роспатенте программных продуктах с закрепленными правами. Для крупных корпоративных и государственных клиентов это вопрос устойчивости инфраструктуры, безопасности данных и отсутствия рисков блокировки или потери доступа к технологиям. Сегодня рынок все больше движется в сторону полностью локализованных решений, где российская компания контролирует не только бренд, но и интеллектуальную собственность на критические модули системы», — сообщил Борис Герасин.

По словам цифрового юриста, для платформ класса CommuniGate Pro наличие собственных антиспам- и антивирусных механизмов, средств резервного копирования и интеграции с почтовыми клиентами — это фактически базовая инфраструктура, без которой продукт не может полноценно конкурировать с зарубежными корпоративными экосистемами. Поэтому получение прав на такие компоненты усиливает позиции СБК на рынке защищенных корпоративных коммуникаций и повышает доверие потенциальных заказчиков.

Ведущий инженер по информационной безопасности Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Борис Мамин заявил CNews, что перечисленные решения — это достаточно важные компоненты, так как они обеспечивают для CommuniGate Pro работу антиспам-модуля и проверку вложений.

«Также в перечне указан бекап-плагин, что позволяет выполнять резервное копирование учетных записей и данных. MAPI Connector в свою очередь дает возможность работать Outlook с CommuniGate. А Management Panel — это панель управления администратора, которая используется для удаления пользователей, сбора отчетности, предоставления доступа к ресурсам», — пояснил эксперт.

Как делили CommuniGate Pro

СКБ получила права на платформу CommuniGate Pro в результате судебных разбирательств с прежним владельцем — АО «Сталкерсофт». Пять лет назад были заведены четыре гражданских и одно уголовное дело. Коллеги скоропостижно погибшего (29 августа 2018 г.) создателя коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко и его дочь Анна Бутенко не могли договориться о том, кому достанутся права на версии этого решения.

Как писало издание «Лента.ру», первый релиз программы CommuniGate Pro команда в составе Владимира Бутенко, Дмитрия Акиндинова и Романа Прохорова выпустила еще в 1998 г. Программа объединила почту с календарем, заметками, чатами, телефонией и прочими полезными функциями, став конкурентом Microsoft Exchange и Microsoft Teams. Соавторы не заключали соглашений между собой, утверждает издание, но после смерти Бутенко его дочь Анна инициировала раздел, который закончился в ее пользу.

Как сообщал CNews, первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко. Версия 6.3 была выпущена его бывшими коллегами в мае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством «Сталкерсофт».

Собеседник издания добавлял, что «Сталкерсофт» перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г., но до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества. «После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик», — отмечал он.

В июле 2023 г. суд лишил «Сталкерсофт» прав на этот продукт, передав их дочери автора первой версии ПО. Сразу были остановлены продажи CommuniGate Pro. А в октябре 2023 г. Бутенко открыла компанию СБК для развития ПО.

Пост генерального директора занял Дмитрий Старовойтов, в недавнем прошлом генеральный директор одной из дочерних компаний «Ростелекома». В июле 2024 года был создан совет директоров СБК, который возглавил Александр Калинин, российский ИТ-предприниматель, инвестор и бывший соучредитель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Калинин инвестировал в «СБК», став одним из акционеров.

Потерянный клиент

Несмотря на решение вопроса с правами, судебные разбирательства между «Сталкерсофт» и СБК продолжались. Также CNews писал, что компания потеряла одного из клиентов. Так, занимающееся созданием суверенного Рунета «РДП Энтерпрайз», принадлежащее структурам «Ростелекома», в феврале 2026 г. искало подрядчика для переноса электронных почтовых ящиков с российского программного обеспечения CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019.

В компании объяснили планы экономической целесообразностью.

Эксперты указывали, что таким образом разработчик избавится от необходимости дополнительного найма специалистов высокой квалификации. При этом во ФСТЭК уже предупредили, что Microsoft Exchange 2019 интересен хакерам.