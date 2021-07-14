Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций
Более 4 тыс. сотрудников российских судостроительных компаний общаются с помощью платформы защищенных коммуникаций CommuniGate Pro. Некоторые предприятия из этой сферы пришли к использованию российского решения больше двух десятилетий назад.
Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостроительную Корпорацию (ОСК) предприятия, среди которых «ЦМКБ «Алмаз», «СПО Арктика» и «Кронштадтский морской завод». Сотрудничество с отдельными компаниями длится более 20 лет.
В рамках цифровой трансформации судостроительной отрасли эти предприятия в числе первых приняли решение перейти на ведущую отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro 6.3, первая версия которой создана российскими разработчиками еще в 90-х.
«Поводом для замены послужило то, что наше предыдущее решение работало с серьезными сбоями и пропускало большое число спам-сообщений. Руководство предприятия решило провести полномасштабное тестирование нескольких решений для организации корпоративной почты, с целью выбора оптимального по функционалу и стоимости владения решения», — отмечает генеральный директор «Кронштадтского морского завода» Анатолий Белоев.
Перед CommuniGate Systems стояла задача реализовать миграцию коммуникационного ПО на предприятиях со сложной внутренней структурой. При этом требовалось сохранить непрерывный процесс коммуникаций для сотрудников и развернуть новое ПО «бесшовно». Также было нужно интегрировать в платформу уже существующие в компаниях системы.
Переход был проведен в короткие сроки и при скромных требованиях к оборудованию — для работы платформы CommuniGate Pro на 5 тыс. пользователей требуется всего 2 ядра, 4 Гб оперативной памяти и система хранения данных подходящего объема.
При выборе CommuniGate Pro заказчики делали особый акцент на информационной безопасности. Изначально платформа была спроектирована для работы в открытых сетях и обладает расширенным инструментарием обеспечения защиты данных как на серверном, так и на клиентском уровне. Благодаря этому можно правильно сконструировать систему защиты сетей коммуникации и закрыть все «двери безопасности».
При установке CommuniGate Pro учитывались все особенности предприятий. Например, по запросу одного из заказчиков специалисты развернули закрытый и открытый контур информационного обмена, разделив сети коммуникаций на внутренние и внешние. В дальнейшем CommuniGate Pro была полностью совмещена с комплексной системой безопасности предприятия.
Синхронизация десктопных и мобильных клиентов с сервером была налажена с использованием протоколов ActiveSync и MAPI. Надежность и высокую безопасность этого решения подтвердил локдаун 2020 г. — многие сотрудники судостроительных предприятий смогли работать удаленно, обмениваясь конфиденциальной информацией с личных устройств без риска утечки информации.
Для удобства заказчиков группа компаний CommuniGate Systems предоставляет возможность приобретать подписку на платформу коммуникаций. Таким образом предприятия, не готовые единовременно вкладываться в лицензии, могут безболезненно для своего бюджета использовать подписку вместо выкупа лицензий и оплаты за техническую поддержку CommuniGate Pro.
«Ключевыми критериями оценки рассматриваемых решений стали кроссплатформенность, функциональность, надежность, гибкость администрирования и стоимость. По результатам тестирования была выбрана платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro, которая полностью удовлетворила всем указанным параметрам», — подчеркнул Анатолий Белоев.
CommuniGate Pro — программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем от небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.
CommuniGate Systems — российский разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций с 1991 г. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства цифрового развития и связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. Среди заказчиков в России: федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные ведомства, системообразующие предприятия, а также компании крупного, среднего и малого бизнеса.