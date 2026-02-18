Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бутенко Анна
СОБЫТИЯ
Бутенко Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Владимир 26 14
|Старовойтов Дмитрий 36 5
|Акиндинов Дмитрий 10 5
|Калинин Александр 181 3
|Малышев Александр 37 3
|Тришина Мария 4 2
|Прохоров Роман 11 2
|Большакова Анна 2 2
|Курбанов Тимур 13 1
|Семион Кирилл 43 1
|Бишенов Алим 2 1
|Кочаров Андрей 1 1
|Димов Илья 1 1
|Шадаев Максут 1160 1
|Лашин Ренат 83 1
|Рензяев Константин 75 1
|Макаревич Николай 13 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420190, в очереди разбора - 726020.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.