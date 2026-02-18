Разделы

Бутенко Анна


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019 2
20.02.2025 Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотни миллионов 2
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro 2
09.02.2024 Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» 2
22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 4
27.12.2023 Communigate Pro включен в реестр российского ПО 1
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года 1
23.10.2023 Компания СБК стала владельцем исключительных прав на программу CommuniGate Pro 1
17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами 3
10.08.2023 Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем 3
14.07.2023 После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro 3
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд 4
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 3
25.01.2022 Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО 1
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 4
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 2

Публикаций - 17, упоминаний - 39

Бутенко Анна и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 16
СБК - Система безопасных коммуникаций 35 7
Ростелеком 10429 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 330 3
Восход ФГБУ НИИ 688 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 510 2
Stalker Software GmbH 7 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 10 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 41 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 10 1
GetCourse - Геткурс 19 1
КомьюнитиТех - Community tech 7 1
TravelLine - Трэвел Лайн Системс 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
SAP SE 5466 1
Softline - Софтлайн 3339 1
9118 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1270 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
Эвотор - Evotor 215 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 989 1
1С-Битрикс - Bitrix 631 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 287 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 238 1
Тензор 140 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 609 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
СтройПроектСервис 1 1
Почта России ПАО 2269 1
Газпром ПАО 1427 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 409 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13059 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 535 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73939 7
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32024 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11347 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2644 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1982 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34076 2
Web-client - Веб-клиент 232 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2531 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4528 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11202 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 209 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4973 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32101 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4856 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57607 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5420 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8217 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2061 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 15
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Linx Cloud 72 1
FreePik 1519 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 249 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1243 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 33 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
Бутенко Владимир 26 14
Старовойтов Дмитрий 36 5
Акиндинов Дмитрий 10 5
Калинин Александр 181 3
Малышев Александр 37 3
Тришина Мария 4 2
Прохоров Роман 11 2
Большакова Анна 2 2
Курбанов Тимур 13 1
Семион Кирилл 43 1
Бишенов Алим 2 1
Кочаров Андрей 1 1
Димов Илья 1 1
Шадаев Максут 1160 1
Лашин Ренат 83 1
Рензяев Константин 75 1
Макаревич Николай 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158628 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 4
Москва - САО - Хорошёвский район 36 3
Европа 24688 3
Германия - Федеративная Республика 12969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
США - Калифорния 4781 1
Люксембург Великое Герцогство 439 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55129 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 81 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32010 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 1
Аренда 2582 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 836 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 671 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2313 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 8
