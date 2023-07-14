После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro

После того, как судебное разбирательство относительно прав на коммуникационный сервер CommuniGate Pro завершилось в пользу дочери умершего пять лет назад автора его первой версии, компания CommuniGate Systems приостановила продажу лицензий на продукт.

Бизнес на паузу

Как выяснил CNews, после вынесения судебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «Сталкерсофт») временно прекратила распространять лицензии на данное ПО. Это следует из сообщения организации на ее сайте, которое она опубликовала 13 июля 2023 г.

«CommuniGate Systems доводит до сведения партнеров и заказчиков, что в соответствии с апелляционным определением Московского городского суда от 10 июля 2023 г. АО “Сталкерсофт” временно приостанавливает реализацию лицензий на использование программного продукта CommuniGate Pro, — говорится в обращении. — Все лицензии на CommuniGate Pro, приобретенные ранее, функционируют в полном объеме. Ограничения не распространяются на поставку плагинов антиспама и антивируса, а также на поставку и совершенствование клиентов Samoware».

Компания отмечает, что обязательства по техподдержке пользователей CommuniGate Pro, не связанные с изменением исходного кода и не противоречащие решению суда, также будут выполняться в прежнем объеме и сроках.

«CommuniGate Systems уверена, что эта мера является временной и, будучи несогласной с принятым решением, в настоящий момент предпринимает необходимые действия для оспаривания судебного решения в суде кассационной инстанции, — добавляет организация. — Обо всех изменениях мы будем информировать вас незамедлительно».

При подготовке данного материала, представители CommuniGate Systems сообщили CNews, что «готовят расширенную версию официального релиза».

Что произошло

Напомним, как писал на днях CNews, 10 июля 2023 г. апелляционная инстанция (Московский городской суд) оставила в силе решение Хорошевского районного суда Москвы от 23 сентября 2022 г.

Разбирательство стало следствием давнего конфликта между «Сталкерсофтом» (вместе со связанными с ним физическими лицами) и Анной Бутенко, дочерью умершего пять лет назад автора первой версии продукта Владимира Бутенко.

Конфликт разрешился в пользу Анны Бутенко. Теперь распоряжаться CommuniGate Pro сможет только она.

У «Сталкерсофта» остается возможность продолжать вести разбирательства в вышестоящих инстанциях. Однако сейчас, после завершения апелляции, первое решение считается вступившим в силу, а значит Анна Бутенко может не дожидаться кассации или выводов Верховного суда, и идти в Роспатент для перерегистрации ПО.

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Кроме того, Роспатент и сам был заявлен участником спора. И по решению суда ему самому предписано «внести соответствующие изменения в сведения о государственной регистрации программы в части указания правообладателем».

Новые пояснения стороны Анны Бутенко

Представители Анны Бутенко и ранее сообщали CNews ее позицию. Сейчас они подготовили для редакции дополнительные разъяснения.

В частности они напоминают, что почтовый сервер CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и автоматизации совместной работы. Платформа активно используется госкомпаниями, госорганами и в частном секторе, в том числе в РЖД, Госдуме и многих других.

«Программа реализуется по всему миру с 1998 г., в России с 2008 г. программа продавалась лицензиатом Владимира Бутенко — компанией “Сталкерсофт”, — отмечает сторона Анны Бутенко. — С даты создания первой версии программы в 1998 г. и вплоть до 2019 г. ситуация вокруг прав на продукт казалась предельно ясной — в открытых источниках, статьях и согласно официальным документам Минцифры и Роспатента — только Владимир Бутенко значится в качестве единственного автора и правообладателя CommuniGate Pro. Компания же “Сталкерсофт”, являлась лицензиатом и занималась продажами продукта на территории стран СНГ с разрешения Владимира Бутенко. Само общество до 2013 г. принадлежало Владимиру».

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Респонденты CNews, указывают, что в 2018 г., уже после смерти Владимира Бутенко между его дочерью и сотрудниками «Сталкерсофта» начались споры о том, кому принадлежат права на программу. Ссылаясь на слова Анны Бутенко, они утверждают, что вначале сотрудники «Сталкерсофта» после смерти ее отца обратились к ней как к новому правообладателю с предложением заключить лицензионный договор на новый срок, чтобы продолжить продавать программу.

«В последующем, однако “Сталкерсофт” и ряд сотрудников данного общества заявили, что такое согласие не требуется, и осуществляли продажи лицензий уже без согласия и без ведома Анны, — говорят они. — После 2019 г. компания даже зарегистрировала и заявила релиз новой версии продукта, под номером 6.3, правообладателем которого заявила только себя. Объясняли в компании это тем, что создали некий новый продукт — новую программу, однако в рамках проведенной судебной экспертизы и по итогам судебного разбирательства было установлено, что за “новым” продуктом скрывается та же самая программа, созданная Владимиром Бутенко».

Представители Анны Бутенко заверяют, что она не преследует цели кого-либо «наказать» или помешать клиентам и конечным пользователям программы. Однако она намерена восстановить справедливость и обратиться к дистрибьюторам данной программы для целей дальнейшего заключения лицензионных соглашений и реализации программы легальным способом, с соблюдением принадлежащих ей исключительных прав, — утверждают они. — На заказчиках и пользователях CommuniGate исход судебного разбирательства отразиться не должен. Для них принципиально ничего не изменится».