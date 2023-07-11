Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд

Компания, занимающаяся в нашей стране продажами российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro (АО «Сталкерсофт»), лишилась прав на этот продукт по решению суда. Распоряжаться им будет дочь автора первой версии ПО, ныне покойного. Ее представители, как и раньше, спешат успокоить рынок заверениями в том, что на пользователях софта история никак не отразится.

Решение в пользу дочери программиста

Как стало известно CNews, конфликт вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro разрешился в пользу Анны Бутенко — дочери умершего пять лет назад автора первой версии продукта Владимира Бутенко. Теперь распоряжаться им сможет только она, а не АО «Сталкерсофт» (юрлицо компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems; российские заказчики работают именно с ней).

У редакции была возможность ознакомиться с текстом решения первой судебной инстанции, которое было вынесено 23 сентября 2022 г. Теперь, 10 июля 2023 г. в карточке дела, рассматривавшегося в Хорошевском районном суде Москвы, появилась запись по итогам апелляционных слушаний: «оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения».

С юридической точки зрения именно теперь решение вступает в законную силу, то есть Анна Бутенко вправе воспользоваться постановлением суда в своих интересах, не дожидаясь возможной кассации или иных рассмотрений.

В завершившемся разбирательстве истцами выступили Дмитрий Акиндинов и Роман Прохоров. Ответчиками были заявлены АО «Сталкерсофт», Анна Бутенко и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Существо иска: «о признании соавторами программ для ЭВМ, признании соправообладателями программы для ЭВМ, обязании внести изменения в реестр программ ЭВМ и сведений о программе, взыскании неосновательного обогащения».

Что примечательно, Акиндинов и Прохоров — это исторически высокопоставленные технические специалисты «Сталкерсофта» еще со времен Владимира Бутенко. Должность первого из них в относительно недавних публичных сообщениях «Сталкерсофта» (например, в мае 2020 г.) звучала как технический директор CommuniGate Systems. Представители Анны Бутенко считают, что оба этих человека продолжают действовать в интересах «Сталкерсофта».

По основному иску истцам было отказано. «Встречные исковые требования Анны Бутенко — удовлетворить, — говорится в решении. — Признать Анну Бутенко правообладателем программы для ЭВМ “CommuniGate Рто v 6.2” под регистрационным номером 2020661864 от 1 октября 2020 г. и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в сведения о государственной регистрации программы в части указания правообладателем».

Аналогичное решение касается программы CommuniGate Рго v 6.3.В реестр российского ПО при Минцифры за авторством «Сталкерсофта» внесена именно она. Всем остальным участникам спора распоряжаться и использовать рассматриваемые программы теперь запрещено.

Что будет с пользователями

Представитель дочери программиста отмечает, что рынок России с точки зрения реализации CommuniGate Pro видится Анне Бутенко ключевым. Сама она живет в России.

Также он подчеркивает, что один из ключевых элементов стратегии стороны Анны Бутенко в конфликте со «Сталкерсофтом» заключается в том, что ни на каких российских заказчиках и пользователях CommuniGate исход судебного разбирательства отразиться не должен. Для них принципиально ничего не изменится.

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«Софт, разработанный Владимиром Бутенко, гражданином России, правомерно зарегистрирован в реестре Минцифры, и после окончания споров о правообладании должен остаться в реестре», — добавляет собеседник редакции.

На момент публикации материала представители «Сталкерсофта» прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

История вопроса

Напомним, первые версии ставшего спорным продукта были созданы Владимиром Бутенко в 1990-х годах. Программист скончался 29 августа 2018 г. В реестре российского ПО при Минцифры с октября 2020 г. присутствует «Программный комплекс CommuniGate Pro Ver. 6.3». В качестве правообладателя указан «Сталкерсофт».

Как ранее пояснял CNews источник, близкий к семье Бутенко, АО «Сталкерсофт» перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г. (косвенно в связи с его бизнес-активностью в США). Однако до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества. После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик.

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В апреле 2022 г. представитель Анны Бутенко рассказал CNews, что по лицензионным договорам с ней отдельные версии CommuniGate Pro в незначительных объемах продаются в США. «В Европе продажи осуществляются параллельно структурами, аффилированными со “Cталкерсофтом”, и структурами, продающими софт, принадлежащий Анне Бутенко по лицензионным договорам, — говорит он. — В связи с небольшим объемом продаж за рубежом, Анна получает минимальные отчисления от иностранных партнеров и не получает ничего от продаж софта в России». При этом он утверждает, что в некоторых договорах «Сталкерсофта» с сублицензиатами в качестве правообладателя до сих пор фигурирует «ИП Бутенко».

Основные параметры бизнеса «Сталкерсофта»

Для того чтобы понять масштабы продаж CommuniGate Pro в России можно обратиться к финансовой отчетности АО «Сталкерсофт».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. организация продемонстрировала выручку в 970,1 млн руб. с приростом этого показателя на 110% (более чем в два раза) по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации за отчетный период оказалась на уровне 556,8 млн руб.