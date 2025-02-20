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Бутенко Владимир



20.02.2025 Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотней миллионов 2
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro 1
09.02.2024 Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» 1
22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 1
27.12.2023 Communigate Pro включен в реестр российского ПО 1
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года 2
23.10.2023 Компания СБК стала владельцем исключительных прав на программу CommuniGate Pro 1
17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами 3
10.08.2023 Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем 1
14.07.2023 После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro 3
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд 3
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 3
25.01.2022 Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО 2
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 4
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 2
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 3
12.02.2020 ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар» 1
30.08.2018 Умер основатель CommuniGate Владимир Бутенко 4
17.10.2016 Разработчики CommuniGate Pro реализовали оригинальное решение для очереди клиентских звонков 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 2
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 4

Публикаций - 24, упоминаний - 48

Бутенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 17
СБК - Система безопасных коммуникаций 31 7
Stalker Software GmbH 7 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 3
Ростелеком 9746 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Microsoft Corporation 24667 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
AT&T Inc 1681 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 2
Apple Inc 12146 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Postman - Постмэн 1 1
Sipnet - Сипнет 79 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
АйТи 1372 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
8265 1
Softline - Софтлайн 2845 1
Крок - Croc 1777 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Diasoft - Диасофт 884 1
Deutsche Telekom 911 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
BMW Group 448 2
Lockheed Martin 759 2
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
eBay Inc 1622 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 622 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Газпром ПАО 1345 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
Россети Ленэнерго 1701 1
BLF Partners 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 15
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 10
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 784 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 4
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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