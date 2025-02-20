Бутенко Владимир
Бутенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Анна 16 14
|Малышев Александр 37 5
|Акиндинов Дмитрий 9 5
|Старовойтов Дмитрий 25 4
|Путин Владимир 3189 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Прохоров Роман 9 2
|Мишустин Михаил 683 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Бургов Владимир 16 1
|Гладышева Татьяна 3 1
|Дорофеева Вера 1 1
|Тришина Мария 2 1
|Долгов Константин 10 1
|Строкович Антон 53 1
|Липич Григорий 65 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Свердлов Денис 200 1
|Дуров Павел 292 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бойко Елена 152 1
|Усманов Алишер 301 1
|Лашин Ренат 69 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Таврин Иван 117 1
|Бетсис Павел 100 1
|Вольпе Борис 91 1
|Кравченко Константин 90 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Звягина Наталья 64 1
|Слободин Михаил 56 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Бортников Александр 26 1
|Макаревич Николай 13 1
|Бобровников Борис 103 1
|Козырев Алексей 322 1
|Скачков Юрий 51 1
|Никитин Олег 34 1
|Меднов Сергей 124 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 2
|ComputerWorld 144 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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