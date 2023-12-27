Communigate Pro включен в реестр российского ПО

Компания СБК сообщает, что программный комплекс Communigate Pro ver. 6.3 включен в реестр российского ПО Минцифры России (Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением России). Порядковый номер реестровой записи: 7112.

«Communigate Pro ver. 6.3 включен в список доверенных программ, а значит признан государством российским продуктом. Это было последнее, что мы планировали сделать в этом году для наших клиентов и для всего российского ИТ-рынка. 2023 г. был очень насыщенным для компании СБК. Анна Бутенко, наследница создателя программы Владимира Бутенко, передала исключительные права созданной ей компании СБК, а Роспатент зарегистрировал эти изменения. Мы собрали команду разработчиков и выпустили первое масштабное обновление продукта, запустили дополнительную (третью) линию поддержки пользователей. С нами работают крупнейшие компании-интеграторы и технологические партнеры. В 2024 г. мы планируем технологическое партнерство с ИТ-компаниями и ежеквартальные релизы Communigate Pro», - сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

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АО СБК («Система безопасных коммуникаций») – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, Communigate Pro 6.2 и Communigate Pro ver. 6.3.