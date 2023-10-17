Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами

Дмитрий Старовойтов возглавил компанию СБК, основанную дочерью создателя сервиса CommuniGate Pro Анной Бутенко. Анна по решению суда является единственным законным владельцем CommuniGate Pro. Дмитрий Старовойтов в прошлом работал в НИИ «Восход» и Минцифры, где трудился над несколькими госпроектами. Сейчас СБК набирает штат программистов и готовится выпустить обновленную версию CommuniGate Pro.

Новое назначение

Компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК), разработчик CommuniGate Pro, сообщила CNews о назначении на пост генерального директора Дмитрия Старовойтова, в недавнем прошлом генерального директора одной из дочерних компаний «Ростелекома». В течение 15 лет Старовойтов работал на различных постах в НИИ «Восход», в том числе на руководящих.

Как рассказал CNews представитель компании, СБК пополняет штат программистов, которые в дальнейшем будут заняты разработкой и развитием CommuniGate Pro. В ближайшее время компания выпустит новую версию сервиса.

Компания СБК была создана Анной Бутенко – дочерью умершего в августе 2018 г. автора первой версии российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко. Анна Бутенко является единственным законным владельцем CommuniGate Pro.

Новый генеральный директор СБК имеет солидный опыт работы с различными с госструктурами. В частности, с 2020 г. он работал над рядом крупных проектов российского Минцифры, а до этого, находясь в НИИ «Восход», он принимал непосредственное участие в разработке государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Подробнее о новом гендиректоре

Возглавивший «Систему безопасных коммуникаций» Дмитрий Старовойтов – это выпускник Московского инженерно-физического института (МИФИ), окончивший его в 1999 г. по специальности «Компьютеры, комплексы, системы и сети». В 2002 г. окончил аспирантуру МИФИ, после чего начал строить карьеру инженера во Всесоюзном институте волоконно-оптических систем связи и обработки информации.

Спустя два года, в 2004 г., Старовойтов перешел на работу в НИИ «Восход», став в нем главой отдела разработки ПО. В 2005 г. его перевели на должность заместителя руководителя центра разработки и сопровождения программного обеспечения, а немного позже он возглавил его.

В 2011 г. выпускник МИФИ получил новую должность, став замдиректора по техническому развитию НИИ «Восход». Спустя еще шесть лет, в 2017 г., он стал исполняющим обязанности директора «Восхода» – он заменил Андрея Кочарова, чьи полномочия были прекращены.

В 2019 г. Старовойтов перешел на позицию первого заместителя директора по инновационному развитию «Восхода», в 2020 г. стал сотрудничать с Минцифры, а двумя годами позже перешел на позицию гендиректора в одну из «дочек» «Ростелекома», работающей в сфере развития и сопровождению федеральных государственных информационных систем. Это было его последнее место работы перед тем, как он возглавил СБК.

Перипетии с CommuniGate Pro

Как сообщал CNews, Анна Бутенко, дочь создателя CommuniGate Pro, получила права на этот сервис через суд летом 2023 г. У нее возник конфликт с компанией АО «Сталкерсофт» (юрлицо компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems).

АО «Сталкерсофт» формально принадлежало Владимиру Бутенко до 2013 г., но он оставался единственным выгодоприобретателем компании вплоть до момента своей смерти. После этого его дочь Анна Бутенко вступила со «Сталкерсофтом» в переговоры о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но в итоге они затянулись, а позже и вовсе зашли в тупик.

Конфликт между Анной Бутенко и «Сталкерсофтом» превратился в крупномасштабную судебную тяжбу – в августе 2021 г., спустя три года после смерти Владимира Бутенко, он прирос как минимум шестью гражданскими исками и одним уголовным делом.

На выяснение, кто в этой ситуации прав, и кому стоит оставить права на CommuniGate Pro, суду потребовалось почти два года – финальная точка в конфликте сторон была поставлена в середине июля 2023 г. Анна Бутенко получила единоличное право распоряжаться CommuniGate Pro. Притом это была уже апелляция – Московский городской суд оставил в силе аналогичное решение Хорошевского районного суда Москвы, выданное 23 сентября 2022 г.

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При этом за «Сталкерсофтом» была сохранена возможность продолжать вести разбирательства в вышестоящих инстанциях.

Через три дня после вынесения судом вердикта по апелляции в пользу Анны Бутенко CommuniGate Systems приостановила продажу лицензий на CommuniGate Pro. 9 августа 2023 г. на официальном сайте компании появилось сообщение о начале «активных переговоров о

комплексном урегулировании взаимоотношений и налаживании конструктивного взаимодействия в интересах клиентов и партнеров, использующих коммуникационную платформу CommuniGate Pro».

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17 октября 2023 г. Анна Бутенко сообщила CNews, что в переговорах со «Сталкерсофтом» была «поставлена точка». «После смерти отца я планировала продолжить его дело, сохранить компанию и развивать продукт так, как это делалось при его жизни. Я с уважением относилась к людям, которые бок о бок работали с ним и развивали CommuniGate Pro, – заявила Анна Бутенко. – Но в ответ встретила резкое противостояние со стороны менеджмента «Сталкерсофт», который отрицал мое право как наследницы участвовать в бизнесе. Мне пришлось в суде доказывать это право, а для дальнейшего развития бизнеса и продукта я инициировала создание новой компании СБК.

«Суд подтвердил, что я являюсь законным правообладателем CommuniGate Pro, и сейчас я веду масштабную работу по восстановлению бизнеса отца вместе с менеджментом компании СБК. Я ценю вклад каждого сотрудника, который работал вместе с ним, и была бы рада видеть этих профессионалов в новой компании СБК, которая легально займется развитием продукта», – подытожила дочь создателя CommuniGate Pro.