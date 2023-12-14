Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года

Второй кассационный суд общей юрисдикции отложил рассмотрение кассационной жалобы компании «Стaлкерсофт» на решения судов двух предыдущих инстанций, которые ранее признали Анну Бутенко, дочь создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко, законной наследницей отца. Следующее судебное заседание состоится 18 января 2024 года. Об этом CNews сообщил представитель СБК («Система безопасных коммуникаций»).

«15 томов дела свидетельствуют, что до момента смерти Владимира Бутенко не было сомнений в том, что он является единственным автором и создателем всех программ. Об этом свидетельствует и регистрация в Роспатенте, и заключенные самими кассаторами с Владимиром Бутенко договоры об оказании услуг, лицензионные договора, согласно которым АО «Сталкерсофт» до смерти Владимира Бутенко брало в "аренду" по лицензионному договору право продавать эту программу у Владимира. А кассаторы, в том числе Дмитрий Акиндинов (один из авторов кассации – ред.), лично участвовали в подготовке материалов для Минцифры. И в этих материалах говорится, что Бутенко является единственным создателем и владельцем CommuniGate Pro. Все споры начались исключительно из-за нежелания кассаторов вести бизнес с наследницей Владимира Бутенко», – отметила юрист СБК («Система безопасных коммуникаций») Анна Большакова.

Генеральный директор СБК («Система безопасных коммуникаций») Дмитрий Старовойтов рассказал, как развивается Communigate Pro. Группа разработчиков компании сейчас готовит к запуску новый релиз Communigate Pro, который должен выйти до конца 2023 г.

«Продажи Communigate Pro осуществляются через ряд партнеров. Это крупнейшие интеграторы, экосистемы. Компания OCS Distribution также предложила своим партнерам CommuniGate Pro. У нас появились технологические партнеры. Например, резервное копирование данных из Communigate Pro будет осуществляться через решение «Киберпротекта», – сказал Старовойтов.

СБК («Система безопасных коммуникаций») – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций.

Компания создана дочерью создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко Анной для дальнейшего развития бизнеса и продукта.

Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.