Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro

Компания АО «СБК», владелец коммуникационной платформы CommuniGate Pro, которой пользуются в том числе и российские госорганы, обзавелась советом директоров. Новым инвестором и председателем совета стал Александр Калинин — основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» и входившего в нее «Аквариуса».



У АО СБК новый акционер и председатель совета директоров

Компания АО «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК), разрабатывающая ПО в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила CNews о создании совета директоров. Его возглавил Александр Калинин, который также вошел в состав инвесторов АО «СБК». Сумма инвестиций не раскрывается.

В совет директоров вошел также генеральный директор АО «СБК» Дмитрий Старовойтов.

«В настоящее время идет активная разработка нового функционала почтового сервера и выстраивание технической поддержки пользователей. Совет директоров сосредоточится на стратегическом развитии компании и продукта, работе с ключевыми клиентами и высокоуровневых кадровых решениях», — говорится в сообщении.

«Аквариус» Александр Калинин приобрел долю в АО «СБК» и стал председателем его совета директоров

Александр Калинин является основателем некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, в декабре 2021 г. переименован в «Смарт Холдинг») и «Аквариуса», российского производителя компьютерной техники.

Права на CommuniGate Pro

CommuniGate Pro представляет собой платформу для создания корпоративных коммуникационных систем. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы. Его услугами пользуются многие компании и госорганы.

Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» стало головным офисом, центром компетенций группы компаний CommuniGate Systems.

С 2020 г. «СталкерСофт» вел судебные споры «с представителями иностранных государств» о правах на разные версии CommuniGate Pro. Оппонентом «СталкерСофта» в конфликте выступала дочь создателя исходных версий продукта — Анна Бутенко, а также зарубежные юридические структуры, бенефициаром которых она является по праву наследования.

После долгих судебных разбирательств все права на продукт перешли к созданной Анной Бутенко АО СБК («Система безопасных коммуникаций»). Роспатент завершил перерегистрация исключительных прав в октябре 2023 г.

«Над продуктом сейчас работают 50 человек. До конца года команда вырастет на 50%. Каждый квартал мы выпускаем новую версию, есть и версии между квартальными. Операционная деятельность, за которую я отвечаю перед акционерами как генеральный директор, налажена. Но поддержка совета директоров в вопросах формирования стратегии продаж, бюджета развития продукта, в вопросе выбора ключевых сотрудников поможет с разных сторон оценить перспективы тех или иных решений и снизить риски», — сказал генеральный директор АО «СБК» Дмитрий Старовойтов.

Последние приобретения Калинина

В январе 2023 г. Калинин продал свою часть бизнеса в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК). НКК образовалась в в мае 2003 г. в результате объединения четырех крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка – группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019», НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб.

Доля Калинина в НКК составляла 33%. Сумма сделки по ее продаже на разглашалась, но эксперты оценивали долю Калинина (33%) в 10-12 млрд руб. Бизнесмен сказал тогда, что часть полученных от продажи средств будет направлена на развитие нового проекта.

В конце февраля 2023 г. стало известно о планах Александра Калинина вложить 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств. Для проекта по производству смартфонов и планшетов создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг».

В июле 2023 г. CNews также писал о том, что Калинин вместе с женой приобрели доли в ИТ-компании «Информационные технологии и решения». Она позиционирует себя как системный интегратор решений по информационной безопасности.