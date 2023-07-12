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Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

Основатель Национальной компьютерной корпорации (с конца 2021 г. «Смарт холдинг») продал свою долю в компании. Бизнесмен намерен вложить часть вырученных средств в другие проекты. Эксперты оценили долю Калинина в 12-20 млрд руб. Ранее стало известно о планах бизнесмена вложиться в производство смартфонов.

Калинин продал свою долю в НКК

Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин продал свою долю в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК). Эту информацию можно обнаружить в базе «Контур.фокус».

Согласно ей, с начала июля 2023 г. доля Калинина (33%) перешла во владение ООО «Смарт текнолоджис». Ранее «Смарт текнолоджис» уже принадлежали 64% долей компании, теперь юрлицо владеет 97%. Остальные 3% принадлежат ООО «Группа компаний Аквариус». Большая доля «Смарт техколоджис» (40%) принадлежит сыну Александра – Алексею Калинину и по 20% сосредоточены у Олега Кот, Надежды Бланкет и Антона Ефремова.

Как пояснил «Коммерсанту» бизнесмен, часть полученных с продажи средств будет направлена на развитие нового проекта. Представители «Аквариуса» (входит в «Смарт холдинг») пояснили, что сделка состоялась в результате договоренности, к которой стороны пришли еще в 2022 г. Сумму сделки в компании не раскрывают. Эксперты, опрошенные изданием, оценивают долю Калинина (33%) в 10-12 млрд руб.

О каком «проекте» может идти речь

В конце февраля 2023 г. стало известно о планах Александра Калинина вложить 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств. Для проекта по производству смартфонов и планшетов создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг».

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Фото: «Аквариус»
Александр Калинин продал свою долю в НКК

В июле CNews также писал о том, что Калинин вместе с женой приобрели доли в ИТ-компании «Информационные технологии и решения». Она позиционирует себя как системный интегратор решений по информационной безопасности. Пока компания работает в убыток. Согласно «Контур.фокусу», по итогам 2022 г. выручка «ИТР» составила 5,4 млн руб., что на 68% менее, чем по результатам 2021 г. Чистый убыток компании составил 1,9 млн руб.

Оконченная битва за НКК

Александр Калинин был основателем некогда крупнейшей ИТ-корпорации страны. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК была крупнейшей ИТ-компанией с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Первое место компания занимала и в 2018 г.

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В апреле 2021 г. началась битва за корпорацию. Тогда Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли Денису Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных.

История закончилась в декабре 2021 г. НКК продала группу «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». А в собственности Гольденберга и Лачкова остались все остальные активы НКК («Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика»). Наблюдательный совет «Аквариуса» возглавил Александр Калинин.

В декабре 2021 г. НКК была переименована в «Смарт холдинг».

Кристина Холупова

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