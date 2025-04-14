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Индексная книга (каталог) CNews*
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СМИ Холдинг Суверенная мобильная инициатива Холдинг



14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики 1
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro 1
16.04.2024 Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen 6
12.04.2024 Китайские банки начали блокировать деньги за поставку в Россию электронных компонентов 2
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

СМИ Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 3
Apple Inc 12224 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 2
Google LLC 11903 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 2
НКК - Национальная платформа - 50 2
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 2
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 239 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 299 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 27 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 4 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки 9 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 459 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 32 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Visa International 1953 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
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Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 812 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
Google Android - приложения и разработчики 604 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1509 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1781 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1179 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 620 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 346 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3061 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1049 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 3
Google Android 14179 2
Kaspersky OS 127 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 849 2
Vobis Highscreen 66 2
Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
Apple iOS 7919 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 120 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
Google Mobile Services - GMS 73 1
FreePik 1089 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 246 1
Калинин Александр 163 6
Фролов Денис 54 2
Гольденберг Леонид 61 2
Лачков Евгений 38 2
Копин Вадим 3 2
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Макаров Валентин 228 1
Калинин Алексей 68 1
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Набиуллина Эльвира 98 1
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Бланкет Надежда 13 1
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Батанов Эдуард 16 1
Чердинцева Оксана 1 1
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Бутенко Анна 16 1
Старовойтов Дмитрий 27 1
Лавров Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 2
Казахстан - Республика 5607 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
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Южная Корея - Республика 6705 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 619 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 231 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 4
Ведомости 1056 1
Известия ИД 643 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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