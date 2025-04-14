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СМИ Холдинг Суверенная мобильная инициатива Холдинг
СМИ Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
|Калинин Александр 163 6
|Фролов Денис 54 2
|Гольденберг Леонид 61 2
|Лачков Евгений 38 2
|Копин Вадим 3 2
|Сизов Григорий 16 1
|Макаров Валентин 228 1
|Калинин Алексей 68 1
|Мельников Александр 89 1
|Набиуллина Эльвира 98 1
|Шпак Василий 235 1
|Степанов Владимир 76 1
|Ефремов Антон 17 1
|Кот Олег 24 1
|Бланкет Надежда 13 1
|Корнев Владимир 12 1
|Калинина Юлия 3 1
|Батанов Эдуард 16 1
|Чердинцева Оксана 1 1
|Копин Денис 1 1
|Копин Даниил 1 1
|Бутенко Анна 16 1
|Старовойтов Дмитрий 27 1
|Лавров Иван 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1934 4
|Ведомости 1056 1
|Известия ИД 643 1
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