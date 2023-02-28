Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

К концу 2023 г. в России появятся до 100 тыс. планшетов и смартфонов на мобильной ОС Android. В проект по их разработке и производству Александр Калинин, основатель НКК, вложит 10 млрд руб. Эксперты же оценивают инициативу скептически из-за трудностей с лицензированием сервисов Google, которые встроены в Android. Перспективнее, по их мнению, выпускать мобильные устройства на отечественной ОС «Аврора».

Смартфоны Калинина

В России появится линейка отечественных смартфонов и планшетов на базе Android к концу 2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд руб.

Для проекта по производству смартфонов и планшетов создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Юрлицо был образовано 7 февраля 2023 г., его учредители скрыты. Александр Калинин не раскрыл инвесторов, сообщив лишь, что среди них находятся крупные структуры.

Устройства рассчитаны на потребительский рынок.

«"Суверенная мобильная инициатива. Холдинг" — это отдельный и самостоятельный проект Александра Калинина и его партнеров, "Аквариус" не имеет к нему отношения», — рассказал CNews президент «Аквариуса» Владимир Степанов.

Где будут производиться и стоимость

По словам Калинина, выпуск устройств может быть организован как на отечественных заводах, так и на китайских. Проектированием устройств занимается основатель «Вобис Компьютер» (выпускал смартфоны под маркой Highscreen) Вадим Копин.

Цена устройств будет варьироваться от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. К декабрю 2023 г. будет выпущено до 100 тыс. мобильных устройств.

Как рассказал изданию Вадим Копин, к 2026 г. производители надеются занять до 10% отечественного рынка (а это около 3,5 млн устройств).

О планах по выпуску собственных мобильных устройств Александр Калинин заявлял в 2021 г. Подразумевалось, что это будут защищенные смартфоны для военных и спецслужб на базе KasperskyOS. В июле 2022 г. стало известно о том, что «Лаборатория Касперского» вышла из проекта.

Эксперты настроены скептически

Собеседники «Коммерсанта» скептически оценивают проект по производству российских устройств. Для того, чтобы выпускать такие смартфоны, необходимо лицензировать использование Android с платформой GMS (Google Mobile Services – сервисы, которые встроены в устройства на системном уровне, к ним относятся сервисы геолокации, push-уведомлений) для использования в России. По словам собеседника издания, Google не согласится на это.

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Перспективнее было бы использовать для смартфонов Android Open Source Project – операционную систему с открытым кодом, но без Google Mobile Services, считает другой собеседник издания. Все необходимые сервисы для устройства можно было бы разработать самостоятельно. Напомним, в декабре 2022 г. Минцифры сообщило о планах привлечь к развитию отечественной мобильной экосистемы на базе Android Open Source Project консорциум разработчиков.

Для выпуска отечественных смартфонов можно использовать российскую мобильную ОС «Аврора», считает собеседник издания. Но по его мнению, только разработка приложений под такие устройства выйдет за пределы 5 млрд руб.





Битва за НКК

Александр Калинин был основателем некогда крупнейшей ИТ-корпорации страны. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК была крупнейшей ИТ-компанией с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Первое место компания занимала и в 2018 г.

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В апреле 2021 г. началась битва за корпорацию. Тогда Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли Денису Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных.

История закончилась в декабре 2021 г. НКК продала группу «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». А в собственности Гольденберга и Лачкова остались все остальные активы НКК («Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика»). Наблюдательный совет «Аквариуса» возглавил Александр Калинин.