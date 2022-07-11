Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского»

«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию защищенного смартфона «Аквариуса». С декабря 2021 г. устройство Aquarius NS M11 выпускалось на базе KasperskyOS и ОС «Аврора». В «Лаборатории Касперского» заявили, что больше не сотрудничают с «Аквариусом» в данном направлении.

«Аквариус» остался без «Касперского»

«Лаборатория Касперского» больше не занимается проектом по созданию защищенного смартфона для военных и спецслужб совместно с российским разработчиком «Аквариус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктора Ивановского.

«Аквариус» выпустил карманный персональный компьютер (КПК) Aquarius NS M11 на базе KasperskyOS (разработана «Лабораторией Касперского») в начале декабря 2021 г. В середине декабря того же года разработчик выпустил КПК и на ОС «Аврора».

Сейчас разработка Aquarius NS M11 на ОС «Касперкого» закрыта. «Мы не сотрудничаем с группой "Аквариус"», — сообщил изданию Ивановский. Он добавил, что разработка и применение операционной сети в «Лаборатории Касперского» сейчас развивается в рамках исследовательского проекта «на профессиональных мобильных устройствах». «На данный момент приоритетный целевой сегмент для ее возможного применения — корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса», — добавил он.

«Kaspersky OS по разным причинам в итоге так и не подошла под наш КПК, поэтому стороны решили от сотрудничества в этом проекте отказаться», — рассказал CNews Алексей Калинин, председатель совета директоров «Аквариуса». Он также отметил, что ключевым партнером «Аквариуса» в разработке КПК была и остается компания «Ростелеком», разработавшая ОС «Аврора».





С кем работает «Аквариус»

«Мы продолжаем сотрудничать с различными российскими компаниями и искать разные точки для совместных проектов и синергии, в том числе с разработчиками ПО. В этом году планируется к выпуску новая модель КПК», — заявил изданию президент «Аквариуса» Владимир Степанов. По его словам, пока компания выпустила пилотные партии устройств, которые тестируются заказчиками. Точные цифры он не назвал.

Сотрудничество с «Аквариусом» продолжает разработчик ОС «Аврора» компания «Открытая мобильная платформа», сообщил изданию ее коммерческий директор Михаил Писарев. По его словам, работа по этому проекту ведется с апреля 2021 г.

«Мы видим растущий интерес со стороны наших заказчиков к проектам с КПК Aquarius NS M11», — отметил Писарев. Данных по произведенным на этой ОС аппаратам он не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

На чем работает КПК «Аквариуса»

Смартфон Aquarius CMP NS M11 построен на базе восьмиядерного ARM-процессора. «Лицом» аппарата стал экран с диагональю 6,67 дюйма, а работает вся электроника от батареи емкостью 5000 мАч. Как сообщали CNews представители «Аквариуса», у заказчиков есть возможность выбора ОС, которая будет установлена на смартфон. Помимо ОС «Аврора», на КПК можно установить операционную систему на базе открытого Android, рассказали CNews в «Аквариусе».

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Со слов разработчиков, смартфон предназначен в первую очередь «для выполнения корпоративных задач для служащих сферы госуправления, обеспечения служб экстренного реагирования и обязательного соцобеспечения». Также мобильник нацелен на крупных корпоративных заказчиков «с высокими рисками и требованиями по информационной безопасности».

Проблемы с выпуском смартфона «Ростеха»

В июле 2022 г. CNews также писал о возникших трудностях госкорпорации «Ростех» при разработке смартфона AYYA Т2. Для выпуска этого устройства не оказалось необходимого количества процессоров «Скиф», сообщали «Ведомости».

Разработкой данного процессора занимается НПЦ «Элвис». «Скиф» выпускался на фабрике TSMC, которая в феврале 2022 г. отказалась сотрудничать с Россией. В России выпуск «Скифов» наладить нельзя — в стране нет необходимых мощностей.

Однако в самом «Ростехе» выступили с опровержением этой информации. Представители госкорпорации заявили, что все идет по плану. «Испытания нового трастфона AYYA T2 на отечественном процессоре идут в штатном режиме», — сказали они CNews.