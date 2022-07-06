Для российского смартфона не хватает отечественных процессоров. Создание AYYA Т2 остановилось из-за санкций США

Разработка российского защищенного смартфона AYYA Т2 замедлилась – процессор «Скиф» выпускался на фабрике TSMC, которая в феврале 2022 г. отказалась сотрудничать с Россией. Первая партия CPU сошла с конвейера в сентябре 2021 г., но ее объем неизвестен. В России выпуск «Скифов» наладить нельзя – в стране нет необходимых мощностей. Разработчики заявляют, что никаких проблем со «Скифами» не испытывают, и что создание смартфона Т2 идет по графику.

Импортонезавимимость забуксовала

Госкорпорация «Ростех» столкнулась со сложностями при разработке смартфона AYYA Т2, сообщили «Ведомости». Для выпуска этого устройства нет необходимого количества процессоров, и наладить их выпуск пока не представляется возможным.

О разработке AYYA Т2 стало известно в конце апреля 2022 г. Это потомок модели Т1 образца октября 2021 г., считающейся смартфоном «для параноиков» за счет развитых возможностей защиты пользователя от слежки.

Главная «фишка» Т1 – пользователь может в любой момент заблокировать работу камер и микрофонов. Для включения безопасного режима на боковой грани гаджета предусмотрен переключатель, а светодиод сигнализирует о том, в каком формате работает телефон. Эти функции могут перекочевать и в Т2.

Внешность AYYA T2 не раскрывается. Возможно, он будет похож на Т1 (на фото)

Оба устройства – плод труда специалистов компании «Смартэкосистема» – дочерней структуры НИИ «Масштаб», входящего в «Ростех».

Во время предварительного анонса AYYA Т2 представители «Ростеха» предпочли не раскрывать информацию об электронике смартфона, в том числе и о процессоре. На вопрос CNews о спецификациях мобильника в госкорпорации ответили: «Технические характеристики будут на достойном уровне и позволят использовать все современные мультимедиа и коммуникационные функции».

Теперь же наименование процессора стало известно. Это CPU «Скиф» компании НПЦ «Элвис». До марта 2021 г. о них ничего не было известно. Первым в мире об их существовании написал CNews.

Кремниевое «сердце» AYYA T2

Планировалось, что чипы будут выпускаться крупными партиями на заводе тайваньской фабрики TSMC, так как это крупнейший контрактный производитель микросхем в мире. Однако с 27 февраля 2022 г. TSMC отказывается от сотрудничества с российскими клиентами под давлением США, тем самым поддерживая антироссийские санкции. Под ударом оказались, в том числе, компании МЦСТ (процессоры «Эльбрус») и «Байкал электроникс» (процессоры «Байкал»). В июне 2022 г. TSMC решила не продлевать контракты с клиентами из России.

«Ростех» все отрицает

О проблемах с производством процессоров «Скиф» из-за позиции TSMC изданию сообщил неназванный источник, близкий к госкорпорации «Ростех». Также издание получило подтверждение собеседника, приближенного к одному из российских разработчиков электроники.

Тем временем, в самом «Ростехе» выступили с опровержением этой информации. Представители госкорпорации заявили, что все идет по плану. «Испытания нового трастфона AYYA T2 на отечественном процессоре идут в штатном режиме», – сказали они CNews.

В конце апреля 2022 г. представители «Ростеха» сообщили редакции CNews, что AYYA Т2 выйдет во втором полугодии 2022 г. По их словам, первая партия должна состоять из нескольких тысяч экземпляров. На вопрос редакции о том, актуальны ли эти сведения в июле 2022 г. собеседники CNews в госкорпорации ответили утвердительно.

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Собеседники «Ведомостей» отметили также, что проблемы с процессорами для Т2 связаны вовсе не только с их непосредственным производством. По их словам, разработчики столкнулись с трудностями при адаптации «Скифов» к использованию в составе Т2 – процессоры перегреваются во время работы. Эту информацию в «Ростехе» тоже не подтверждают.

Процессоры, о которых мало кто слышал

«Скиф» – это разработка зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Первым в мире о ней сообщил CNews в марте 2021 г. В сентябре 2021 г. CNews писал, что к началу осени 2021 г. была готова первая партия этих чипов.

Процессоры «Скиф» построены на архитектуре ARMv8 64 bit и имеют четыре ядра Cortex A53 на частоте до 1,8 ГГц. Они выпускались на фабрике TSMC по 28-нанометровым нормам, и именно поэтому их производство невозможно наладить в России. В стране нет необходимых мощностей – даже компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», может предложить клиентам максимум 65 нм.

Принципиальная схема «Скифа»

Разработчики позиционировали «Скифы» как CPU с архитектурой, оптимизированной для мультимедийных, навигационных и коммуникационных приложений. Первоначально предполагалось их использование в составе планшетов, но они также могут быть задействованы в устройствах связи, телеком-оборудовании, умных камерах, одноплатных компьютерах, робототехнике, системах искусственного интеллекта и пр.

Очень доступный смартфон без Android

В «Ростехе» сообщили CNews, что на момент выхода AYYA Т2 будет стоить дешевле своего предшественника Т1, но точную цену не назвали. Оригинальный Т1 поступил в продажу в октябре 2021 г. и стоил 19 тыс. руб.

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Процессор «Скиф» должен был работать и в AYYA Т1, но в итоге российскому смартфону достался 12-нанометровый тайваньский CPU MediaTek Helio P70. Это восьмиядерное решение – четыре высокопроизводительных Cortex A73 с частотой 2,1 ГГц и столько же энергоэффективных Cortex A53 на 2 ГГц.

AYYA T1

AYYA Т1 функционирует под управлением Android 11. Разработчики планировали в будущем перевести его на российскую ОС «Аврора», ранее известную как Sailfish Mobile OS Rus. Однако смартфон, как сообщал CNews, полностью провалился в продаже, и теперь неизвестно, что стало с планами по его переводу на отечественную платформу.

В то же время грядущий AYYA Т2 получит «Аврору» с самого начала, равно как и Android – смартфон выйдет в двух модификациях. На вопрос CNews о том, сколько в процентном соотношении экземпляров будет на Android, и сколько на «Авроре», представители «Ростеха» ответили: «Основная доля продаж на данном этапе приходится на корпоративный сегмент, где отечественная ОС – одно из ключевых требований»