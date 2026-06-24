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ARM Holdings ARMv8 Архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.06.2026 НТЦ «Модуль» принимает заявки на ранний доступ к первым тестовым образцам микроконтроллера Optimal+ 1
14.05.2026 Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров 1
03.04.2026 Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M 1
12.02.2026 ГК Applite выпустила новую версию ОС «Атлант Giant» 1
14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 2
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME 1
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines 1
01.08.2024 Выходцы из Intel создают уникальный процессор с 512 ядрами, который выжмет максимум из Linux. Самой Intel такое и не снилось 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
19.06.2024 «Роса Хром» получила сертификат ФСТЭК 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 2
17.04.2024 Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром» 1
06.03.2024 Академия информационных систем запустила курс по обучению ОС «РОСА Хром» 1
11.01.2024 Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков 1
12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 1
16.11.2023 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами «Аквариус» 1
24.10.2023 НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
05.09.2023 Российские операционные системы «Роса» доступны в Yandex Cloud 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
28.07.2023 В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T 1
14.07.2023 НТЦ ИТ РОСА устранил уязвимости StackRot в ядре Linux 1
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux 1
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
06.07.2022 Для российского смартфона не хватает отечественных процессоров. Создание AYYA Т2 остановилось из-за санкций США 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
24.03.2022 «Базальт СПО» предложила бесплатную ОС Simply Linux пострадавшим от санкций Microsoft 1
16.03.2022 ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России 1
28.02.2022 Как организовать контроль удаленной работы? 1
17.02.2022 ФСТЭК предоставит российским компаниям безопасную среду разработки ПО 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
10.01.2022 Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались 2
20.12.2021 Государственные ИТ-тендеры остановлены из-за излишнего пристрастия к «Эльбрусам» 1
16.12.2021 «ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal 1

Публикаций - 117, упоминаний - 137

ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12769 35
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 35
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 908 25
AMD - Advanced Micro Devices 4622 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1090 16
Nvidia Corp 3944 14
Samsung Electronics 10997 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 435 12
Edelweiss - Эдельвейс 71 11
Huawei 4495 11
Т-Платформы - T-Platforms 412 11
Microsoft Corporation 25691 10
Apple Inc 13057 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 10
Qualcomm Technologies 1965 9
Ред Софт - Red Soft 1203 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 596 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 695 5
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 5
Basis - Tionix - Тионикс - 85 5
Google LLC 12595 5
Рамтроника 5 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1818 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 5
IBM - International Business Machines Corp 9677 5
Red Hat 1375 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1070 4
Huawei - HiSilicon Technologies 69 4
Nvidia - Mellanox Technologies 97 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 277 4
Ampere Computing 61 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 4
Cavium 7 4
ARM Holdings 95 4
Ростелеком 10857 4
Amazon Inc - Amazon.com 3247 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Microsoft - LinkedIn 694 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 180 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Assist - Ассист 217 1
SoftBank Group 283 1
LEGO 257 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Верный - торговая сеть 323 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Uber 352 1
Illumina 12 1
Чип и Дип 12 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 718 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
101Hotels.com 456 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 1
Иломакс 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13632 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3822 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5555 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3610 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5594 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
Linux Foundation 196 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OpenFabrics Alliance 3 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22404 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 65
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8679 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10226 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8558 27
DDR - Double data rate 3061 26
ARM - Advanced RISC Machine 492 25
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 592 24
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4520 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10546 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10554 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 19
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1641 19
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 18
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 604 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15902 17
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12717 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3077 12
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6250 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4179 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1635 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 49
Linux OS 11419 43
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 37
Intel x86 - архитектура процессора 2138 33
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 29
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 24
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 20
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 15
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 114 13
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 11
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 11
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1543 11
Linux - Debian GNU 562 10
Google Android 15146 10
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Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 222 10
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2369 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 705 7
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TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 6
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 62 6
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 642 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2160 6
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 285 6
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 6
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 120 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 291 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 5
Broadcom BCM chip 65 5
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Китай - Тайвань 4232 13
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 961 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 271 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8483 2
Италия - Итальянская Республика 4493 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2822 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2261 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1063 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1506 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1124 1
Россия - УФО - Тюменская область 1351 1
Нидерланды 3721 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 896 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 772 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 966 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 724 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 710 1
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