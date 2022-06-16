Разделы

Техника
|

Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

«Байкал электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC. Следствием этого может стать прекращение разработки второго поколения этих чипов, на которую Минпромторг выделило миллиарды рублей. Российская ИТ-отрасль не верит в светлое будущее российских чипов и делает ставку на параллельный импорт процессоров американских компаний AMD и Intel.

Неудача с серверными CPU

Компания «Байкал электроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке микроэлектроники. Причиной тому стал отказ тайваньской компании TSMC заключать контракт на их производство.

TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель чипов. До начала спецоперации на Украине именно эта компания выпускала отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Конвейер по их производству остановился 27 февраля 2022 г. и с тех пор больше не возобновлял работу.

В России выпуск современных «Байкалов» и «Эльбрусов», способных конкурировать с иностранными аналогами, физически невозможно. В стране нет ни одного завода, освоившего сравнительно актуальные техпроцессы. Компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», на июнь 2022 г. могла обеспечить максимум 65-нанометровое производство. На мировой арене оно было актуальным около 20 лет назад. По плану властей, в России появится 28-нанометровое производство, тоже далеко не самое современное, но лишь к 2030 г.

ba600.jpg
Импортозамещения серверных процессоров Intel и AMD может не случиться

Со слов источников издания, «Байкал электроникс» в настоящее время испытывает проблемы не только с Baikal-S. Компания также не может получить уже произведенные экземпляры процессоров Baikal-М пользовательского уровня – они не могут въехать на территорию России. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно», – заявил источник.

Редакция CNews обратилась к представителям «Байкал электроникс» за комментариями и ожидает ответа.

Грандиозные планы рухнули

«Байкал электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.

Baikal-S – это 48-ядерный серверный процессор, первая партия которого, как сообщал CNews, прибыла в Россию в конце октября 2021 г. CPU выпускался по 16-нанометровым нормам, самым современным для российских процессоров на момент публикации материала. Внутри него имеются ядра ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4-3200 МГц (до 768 ГБ на сокет, 128 ГБ на канал), а также кэш-память L1 64 КБ, L2 512 КБ на ядро, L3 2 МБ на кластер, и L4 32 МБ.

Пиковая тактовая частота Baikal-S составляет 2,2 ГГц, энергопотребление находится на уровне 120 Вт, а диапазон рабочих температур – от 0 до 70 градусов Цельсия. Производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Все пошло прахом

Как пишет «Коммерсант», интерес к Baikal-S еще на этапе выпуска первой партии активно проявляли некоторые крупные заказчики, включая Сбербанк. «Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет», – сказал собеседник издания. Полный список заинтересованных в переходе на Baikal-S предприятий не раскрывается.

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно
Безопасность

По мнению участников рынка, случившееся с Baikal-S может радикально повлиять на разработку второго поколения этого процессора. CPU получил предварительно название Baikal-S2. На его разработку «Байкал электроникс» получили субсидию от Минпромторга в размере 5,64 млрд руб.

Представители рынка считают, что разработка Baikal-S2 может быть отменена. В компании «Байкал электроникс» сообщили изданию, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2». Известно, что выход первой партии Baikal-S2 до событий на Украине и антироссийских санкций был предварительно запланирован на 2025 г.

Рынок не верит в российские процессоры

Отечественная ИТ-сфера почти потеряла веру в российские процессоры после отказа TSMC выпускать их. К примеру, глава компании «Промобит» (выпускает серверы и СХД Bitblaze на процессорах «Эльбрус») Максим Копосов считает, что отмена серверного Baikal-S в ближайшей перспективе приведет к засилью на российском рынке процессоров AMD и Intel, а также китайских вендоров. «Прежде всего самых массово выпускаемых в мире процессоров Intel и AMD, завезенных по каналам параллельного импорта, но также на базе китайских процессоров, – заявил он CNews. – А российские разработчики процессоров встанут перед выбором - снизить технические характеристики своих разработок для обеспечения технологической возможности производства на российских фабриках. Или превратиться в компании, продающие свои разработки иностранным партнерам в виде интеллектуальной собственности для последующего производства процессоров на базе этих разработок иностранными партнерами на иностранных фабриках для последующей продажи на мировом рынке.

Напомним, что AMD и Intel покинули российский рынок.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович уверен, что отмена выпуска процессоров Baikal-S почти не повлияет на объемы продаж вычислительной техники в России ввиду малого количества произведенных экземпляров этого CPU. «Однако многие компании инвестировали в проекты на этих чипах, формировался новый рынок отечественных доверенных решений, и теперь с этим определенные проблемы», – сообщил он «Коммерсанту».

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

Создан первый серийный российский электрогрузовик

Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще