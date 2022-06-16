Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

«Байкал электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC. Следствием этого может стать прекращение разработки второго поколения этих чипов, на которую Минпромторг выделило миллиарды рублей. Российская ИТ-отрасль не верит в светлое будущее российских чипов и делает ставку на параллельный импорт процессоров американских компаний AMD и Intel.

Неудача с серверными CPU

Компания «Байкал электроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке микроэлектроники. Причиной тому стал отказ тайваньской компании TSMC заключать контракт на их производство.

TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель чипов. До начала спецоперации на Украине именно эта компания выпускала отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Конвейер по их производству остановился 27 февраля 2022 г. и с тех пор больше не возобновлял работу.

В России выпуск современных «Байкалов» и «Эльбрусов», способных конкурировать с иностранными аналогами, физически невозможно. В стране нет ни одного завода, освоившего сравнительно актуальные техпроцессы. Компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», на июнь 2022 г. могла обеспечить максимум 65-нанометровое производство. На мировой арене оно было актуальным около 20 лет назад. По плану властей, в России появится 28-нанометровое производство, тоже далеко не самое современное, но лишь к 2030 г.

Импортозамещения серверных процессоров Intel и AMD может не случиться

Со слов источников издания, «Байкал электроникс» в настоящее время испытывает проблемы не только с Baikal-S. Компания также не может получить уже произведенные экземпляры процессоров Baikal-М пользовательского уровня – они не могут въехать на территорию России. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно», – заявил источник.

Редакция CNews обратилась к представителям «Байкал электроникс» за комментариями и ожидает ответа.

Грандиозные планы рухнули

«Байкал электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.

Baikal-S – это 48-ядерный серверный процессор, первая партия которого, как сообщал CNews, прибыла в Россию в конце октября 2021 г. CPU выпускался по 16-нанометровым нормам, самым современным для российских процессоров на момент публикации материала. Внутри него имеются ядра ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4-3200 МГц (до 768 ГБ на сокет, 128 ГБ на канал), а также кэш-память L1 64 КБ, L2 512 КБ на ядро, L3 2 МБ на кластер, и L4 32 МБ.

Пиковая тактовая частота Baikal-S составляет 2,2 ГГц, энергопотребление находится на уровне 120 Вт, а диапазон рабочих температур – от 0 до 70 градусов Цельсия. Производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Все пошло прахом

Как пишет «Коммерсант», интерес к Baikal-S еще на этапе выпуска первой партии активно проявляли некоторые крупные заказчики, включая Сбербанк. «Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет», – сказал собеседник издания. Полный список заинтересованных в переходе на Baikal-S предприятий не раскрывается.

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По мнению участников рынка, случившееся с Baikal-S может радикально повлиять на разработку второго поколения этого процессора. CPU получил предварительно название Baikal-S2. На его разработку «Байкал электроникс» получили субсидию от Минпромторга в размере 5,64 млрд руб.

Представители рынка считают, что разработка Baikal-S2 может быть отменена. В компании «Байкал электроникс» сообщили изданию, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2». Известно, что выход первой партии Baikal-S2 до событий на Украине и антироссийских санкций был предварительно запланирован на 2025 г.

Рынок не верит в российские процессоры

Отечественная ИТ-сфера почти потеряла веру в российские процессоры после отказа TSMC выпускать их. К примеру, глава компании «Промобит» (выпускает серверы и СХД Bitblaze на процессорах «Эльбрус») Максим Копосов считает, что отмена серверного Baikal-S в ближайшей перспективе приведет к засилью на российском рынке процессоров AMD и Intel, а также китайских вендоров. «Прежде всего самых массово выпускаемых в мире процессоров Intel и AMD, завезенных по каналам параллельного импорта, но также на базе китайских процессоров, – заявил он CNews. – А российские разработчики процессоров встанут перед выбором - снизить технические характеристики своих разработок для обеспечения технологической возможности производства на российских фабриках. Или превратиться в компании, продающие свои разработки иностранным партнерам в виде интеллектуальной собственности для последующего производства процессоров на базе этих разработок иностранными партнерами на иностранных фабриках для последующей продажи на мировом рынке.

Напомним, что AMD и Intel покинули российский рынок.

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Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович уверен, что отмена выпуска процессоров Baikal-S почти не повлияет на объемы продаж вычислительной техники в России ввиду малого количества произведенных экземпляров этого CPU. «Однако многие компании инвестировали в проекты на этих чипах, формировался новый рынок отечественных доверенных решений, и теперь с этим определенные проблемы», – сообщил он «Коммерсанту».