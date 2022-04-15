У властей новый план по развитию российской электроники. Страна потратит сотни миллиардов на техпроцессы 90 и 28 нм

Власти разработали новый план развития российской электроники. Он рассчитан до 2030 г. и предполагает вливание в эту сферу почти 3,2 трлн руб. В аппарате вице-премьера Чернышенко назвали такой размер вложений далеким от реальности. Из этой суммы власти хотят потратить около 420 млрд руб. на создание в стране производства микроэлектроники по техпроцессам 90 и 28 нм. Первому исполнилось 19 лет, второму – 10.

Российской электронике вновь нужна поддержка

Российское Правительство разработало новый национальный проект, охватывающий сферу электроники и нацеленный на развитие данной отрасли. По информации «Коммерсанта», в настоящее время готова лишь его предварительная версия, но уже известно, что власти собираются потратить на его реализацию триллионы рублей в ближайшие несколько лет.

Проект рассчитан до 2030 г., следует из документа. Автором выступил Минпромторг России, в его подготовке принимали участие 22 рабочие группы. По плану итоговый документ будет направлен на рассмотрение и утверждение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину 22 апреля 2022 г.

Размер денежных вливаний в отрасль со стороны государства, согласно плану, достигнет 3,19 трлн руб. Финансы будут распределяться по четырем основным направлениям – их потратят на развитие инфраструктуры, отечественной электронной продукции, повышение спроса на нее, а также на кадровую составляющую отрасли.

Группа ответственных на один проект

В список ответственных за реализацию нового нацпроекта по электронике вошли Минцифры, Минпромторг, а также два профильных вице-премьера – Дмитрий Чернышенко, курирующий, помимо прочего, ИТ-сферу, и Юрий Борисов.

Согласно плану властей, к 2030 г. по-настоящему современная современная отечественная электроника в России не появится

Борисов занимает свою должность с мая 2018 г., сохранив ее при последнем формировании Правительства в начале 2020 г. В разные периоды своей карьеры он тоже был связан с электроникой. Например, в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. Борисов занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя.

В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили изданию, что федеральные проекты и их параметры в настоящее время находятся на стадии согласования. При этом они сделали акцент на том, что указанные в презентации к проекту по электронике размеры денежных вливаний «не соответствуют действительности». В то же время представители аппарата Чернышенко предпочли не раскрывать истинные размеры объемов финансирования. Другие ответственные тоже не стали уточнять сумму, какую в действительности власти хотят потратить на развитие электроники в России.

Суть проекта

Согласно графе «Продукт», в России еще до конца 2022 г. будет запущена программа по реинжинирингу иностранных решений в сфере электроники и по переносу их производства в пределы границ России и Китая. Эту сферу курируют Юрий Борисов и Минпромторга Василий Шпак.

Параллельно власти хотят стартовать программу развития электронного машиностроения, к 2024 г. обеспечить «100% импортозамещения по всем направлениям», а к 2030 г. «завершить формирование продуктового портфеля российских технологий». На эту часть нацпроекта, согласно плану, будет выделено 1,14 трлн руб.

Далее следует графа «Инфраструктура». Ответственность за реализацию всех приведенных в ней планов так же несут Борисов и Шпак.

В данном случае речь идет о запуске до конца 2022 г. на территории России производства микросхем по 90-нанометровому техпроцессу. Это, на деле, довольно старая топология – американская Intel, в апреле 2022 г. покинувшая российский рынок, такие процессоры начала выпускать еще 19 лет назад, в 2003 г.

К 2030 г. власти планируют выйти на нормы 28 нм, освоенные в начале прошлого десятилетия. На 2022 г. самыми современными были 4-нанометровые процессоры, а компании, занимающиеся их производством, вовсю готовились к переходу на 3 нм и даже 2 нм.

Также в графе «Инфраструктура» говорится о наращивании численности российских дата-центров. Сейчас их около 70, а к 2030 г. по всей стране их должно быть 300.

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Размеры вложений в проекты из графы «Инфраструктура» - 460 млрд руб. до 2030 г.

Направление «Спрос» – это зона ответственности Дмитрия Чернышенко и замглавы Минцифры Андрея Заренина. В данном параграфе рассматриваются возможности стимулирования закупок отечественной электроники посредством сквозных проектов. Как пишет «Коммерсант», эти проекты предполагают, что «гарантировать спрос на отечественную электронику будут крупнейшие корпорации и компании, а государство субсидирует до 50% от суммы таких контрактов».

Реализация всех планов, по задумке властей, приведет к тому, что к 2030 г. 30% процентов российских домохозяйств начнут использовать преимущественно отечественную электронику. При этом доля российской электроники в госзакупках к 2030 г. должна дойти до 100%.

Что касается направления «Кадры», за которое отвечают Дмитрий Чернышенко и замглавы Минобрнауки Алексей Медведев, то здесь размер денежных вливаний к 2030 г. достигнет 309 млрд руб. В этой части нацпроектов говорится о разработке не менее 400 прототипов новых видов электроники и о проведении не менее 2000 научно-исследовательских работ.

Наряду с этим авторы документа хотят нарастить так называемую «кадровую конверсию» выпускников отечественных вузов с нынешних 5% до 35%. В планы также входит создание, по меньшей мере, 1000 проектных команд на основе существующих и новых на учебных дизайн-центров.

Отрасль настроена скептически

Представители отечественной ИТ-сферы с очень большой долей скепсиса отнеслись к новым планам властей по развитию российской электроники. В частности, сотрудник неназванной крупной ИТ-компании заявил «Коммерсанту», что при фактическом наличии в проекте действительно своевременных и логичных мер, он по большей части состоит из предложений, оторванных от реальности.

«Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300, – сказал источник издания. – В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о 30–50 тыс. человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тыс. человек уже сейчас должны поступать в вузы».

Глава «Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис"» Арсений Брыкин раскритиковал идею выхода на топологию 28 нм к 2030 г. Не упоминая о том, что это очень старый техпроцесс, которому к тому моменту исполнится 20 лет, он заявил, что само по себе создание фабрики, способной выпускать 28-нанометровые чипы, является очень сложной задачей.

«Если удастся получить доступ к оборудованию на 28 нм, то за восемь лет создать производство можно, – сказал Арсений Брыкин. – В ином случае потребуется пройти полный путь, включающий выпуск новых материалов, колоссальные инвестиции в машиностроение, оптику и лазеры». Он добавил, что считает переход от 90 к 28 нм «крайне амбициозным».