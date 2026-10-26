Индексная книга (каталог) CNews*
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LINPACK HPLinpack Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 151, упоминаний - 163
LINPACK и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 76 11
|Опанасенко Всеволод 139 10
|Воеводин Владимир 19 8
|Рафаловский Давид 32 5
|Кристофари Николай 6 5
|Садовничий Виктор 64 5
|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 4
|Евдокимов Андрей 97 3
|Шпак Василий 286 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Шабанов Борис 9 3
|Бородин Павел 14 3
|Майер Георгий 3 3
|Колбин Евгений 88 3
|Сорокоумов Александр 19 2
|Копосов Максим 74 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 713 2
|Чуракова Елена 11 2
|Кожевников Виктор 6 2
|Кольцов Александр 4 2
|Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
|Железных Наталья 4 2
|Lippert Thomas - Липперт Томас 4 2
|Шадаев Максут 1239 2
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Смирнов Алексей 275 1
|Гревцев Александр 31 1
|Махсон Михаил 14 1
|Беленький Александр 36 1
|Яппаров Тагир 111 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Сегалович Илья 41 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 117 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Рудской Андрей 18 1
|Горшенин Максим 40 1
|Котюков Михаил 11 1
|Орленко Михаил 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.