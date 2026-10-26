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LINPACK HPLinpack Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.10.2026 Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях 3
04.06.2025 В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов 1
22.05.2025 Суперкомпьютер на основе сервера Crusader установили в Ярославском техническом университете 1
17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 1
28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов 3
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» 1
10.10.2022 Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 1
30.03.2022 Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно 1
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
30.07.2021 Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 2
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
08.11.2019 Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1
06.11.2018 Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности 1

Публикаций - 151, упоминаний - 163

LINPACK и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12891 69
Т-Платформы - T-Platforms 412 53
IBM - International Business Machines Corp 9721 42
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 36
HP Inc. 5911 25
AMD - Advanced Micro Devices 4712 21
Nvidia Corp 4119 18
HP - Hewlett-Packard 3667 15
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 14
Fujitsu 2111 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1125 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 12
Microsoft Corporation 25900 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 683 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 8
Dell EMC 5210 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 6
Dell Technologies - Dell Computer 2226 6
HPE SGI - Silicon Graphics 391 6
Крок - Croc 1972 6
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 5
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 5
СалютДевайсы - Элпитех 42 5
Открытые технологии 732 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 4
Huawei 4733 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 4
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 3
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 5 3
Ростелеком 11079 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 3
Lenovo Group 2477 3
9754 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 450 3
Red Hat 1383 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 87 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 17
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 8
Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
101Hotels.com 456 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 2
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 513 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Sequoia Capital 119 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Этажи 0 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 179 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
Почта России ПАО 2402 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Visa International 1998 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Газпром нефть 751 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 1
Транснефть 338 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 13
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 9
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 4
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 2
РНФ - Российский научный фонд 220 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1433 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 26 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3369 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 115
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 104
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 27
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8934 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 20
DDR - Double data rate 3120 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4782 17
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3124 14
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1142 14
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1275 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2274 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 10
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 357 10
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 10
Интерконнект 92 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14927 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3903 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 764 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1664 7
ARM - Advanced RISC Machine 498 7
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 696 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер России - Российский суперкомпьютер 18 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 41
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 26
Nvidia Tesla GPU 213 22
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 20
Linux OS 11712 17
Intel Xeon E 197 15
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 15
Intel Itanium 649 14
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 13
Sunway TaihuLight 20 12
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 50 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 12
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 11
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 170 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 10
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 9
Intel x86 - архитектура процессора 2189 9
Microsoft Windows 17059 9
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 16 8
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 7
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 7
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 7
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 23 6
Intel Xeon Phi 39 6
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 6
Microsoft Windows 2000 8675 6
IBM Roadrunner 29 6
РСК ГК - РСК экзастрим 40 6
HPE ProLiant 410 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 5
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 5
CoreMark 12 5
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 284 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 4
Абрамов Сергей 76 11
Опанасенко Всеволод 139 10
Воеводин Владимир 19 8
Рафаловский Давид 32 5
Кристофари Николай 6 5
Садовничий Виктор 64 5
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 4
Евдокимов Андрей 97 3
Шпак Василий 286 3
Медведев Дмитрий 1667 3
Шабанов Борис 9 3
Бородин Павел 14 3
Майер Георгий 3 3
Колбин Евгений 88 3
Сорокоумов Александр 19 2
Копосов Максим 74 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 713 2
Чуракова Елена 11 2
Кожевников Виктор 6 2
Кольцов Александр 4 2
Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
Железных Наталья 4 2
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 2
Шадаев Максут 1239 2
Комиссаров Дмитрий 252 1
Смирнов Алексей 275 1
Гревцев Александр 31 1
Махсон Михаил 14 1
Беленький Александр 36 1
Яппаров Тагир 111 1
Чеглаков Андрей 63 1
Баранова Екатерина 8 1
Сегалович Илья 41 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 117 1
Воронцов Алексей 15 1
Рудской Андрей 18 1
Горшенин Максим 40 1
Котюков Михаил 11 1
Орленко Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 35
Япония 13869 27
Германия - Федеративная Республика 13318 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 24
Европа 25052 16
Беларусь - Белоруссия 6378 13
Франция - Французская Республика 8217 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 9
Китай - Тайвань 4294 9
Земля - планета Солнечной системы 10927 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 8
Украина 7979 8
США - Калифорния 4847 8
Европа Восточная 3141 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 6
Казахстан - Республика 6147 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 5
Беларусь - Минск 712 5
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 114 4
США - Теннесси 126 4
Япония - Канагава - Иокогама 78 4
Япония - Канагава 34 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4250 4
Южная Корея - Республика 7127 4
Финляндия - Финляндская Республика 3711 4
Индия - Bharat 5927 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1729 4
Италия - Итальянская Республика 4528 4
Россия - СФО - Новосибирск 4963 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2353 4
Нидерланды 3781 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 3
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 3
Азия - Азиатский регион 5965 3
Швеция - Королевство 3802 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6908 21
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2322 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4121 12
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 11
Физика - Physics - область естествознания 2974 10
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1741 9
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1157 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5069 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3820 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3436 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 884 6
Образование в России 3039 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5176 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1715 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1725 5
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 141 5
Кибернетика - Cybernetics 256 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1063 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5593 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4786 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4632 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2519 5
New Scientist 1448 3
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Phys.org 973 2
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NYT - The New York Times 1104 2
N+1 - Издание 191 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
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China Daily 72 1
Silicon 497 1
Silicon.com 364 1
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Times 674 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
Forbes - Форбс 1029 1
The Register - The Register Hardware 1806 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 44
РАН - Российская академия наук 2150 41
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 29
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 17
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 202 16
ТГУ - Томский государственный университет 239 11
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 8
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 3
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 3
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 3
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 3
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1268 3
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 773 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 174 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 2
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 2
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 2
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 2
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