Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита

Отечественный смартфон AYYA демонстрирует минимальные продажи, несмотря на то, что некоторые мировые бренды отказались от поставок в Россию. За I квартал 2022 г. в стране реализовали всего около 400 устройств. «Ростех» изначально позиционировал устройство как гаджет для конфиденциального общения и теперь планирует нацелиться не на широкого пользователя, а на корпоративный и государственный сектор.

Никакой популярности в народе

Смартфон «Ростеха» AYYA не приобрел популярности на массовом рынке даже после сокращения поставок известных зарубежных брендов, пишет «Коммерсант». За I квартал 2022 г. в стране удалось реализовать лишь 370 гаджетов на 6,7 млн руб., сообщает «Связной». Аналогичные цифры привел источник, связанный с «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, где также продавали устройства. В «Ростехе», в свою очередь, заявили, что первая партия AYYA T1 реализована полностью.

Сейчас на сайтах «М.Видео-Эльдорадо» и «Связной» после ввода модели смартфона в поисковой строке появляется информация «нет в наличии», либо «не найдено». Найти смартфон удалось на Ozon с пометкой «бестселлер» и скидкой в 50% – вместо 40 тыс. руб. он предлагается за 19 тыс. 867 руб. На «Яндекс-маркете» смартфон можно приобрести за 19 тыс. 990 руб. На сайте DNS смартфон позиционируется как «трастфон» и продается за 16 тыс. руб.

Что представляет собой смартфон

Как писал CNews, AYYA T1 с диагональю экрана 6,55 дюймов появился на российском рынке в октябре 2021 г. Гаджет разработала российская компания «Смартэкосистема», входящая в концерн «Автоматика» группы «Ростех».

Смартфон AYYA демонстрирует минимальные продажи. В I квартале 2022 г. удалось продать лишь около 400 устройств

Разработчики позиционировали смартфон как устройство с особым режимом безопасности, предназначенное для конфиденциального общения. Отдельный акцент в «Ростехе» делали на невозможность сбора персональных данных. Главная «фишка» устройства — пользователь может в любой момент заблокировать работу камер и микрофонов. Для включения безопасного режима на боковой грани гаджета предусмотрен переключатель, а светодиод сигнализирует о том, в каком формате работает телефон.

Смартфон функционирует на чипсете MediaTek Helio P70, который включает в себя восьмиядерный процессор Arm Cortex-A73/A53 с графическим процессором класса Arm Mali-G72. Гаджет работает на операционной системе Android 11, в нем предусмотрено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Из отечественного в смартфоне только российское программное обеспечение.

Только для корпораций и госсектора

Чтобы окончательно «импортозаместиться», в «Ростехе» анонсировали будущую замену тайваньского процессора MediaTek на российский «Скиф», а американскую операционную систему – на отечественную «Аврору». На самом деле, разработчики собирались изначально выпускать смартфон на «суверенном» процессоре, однако их планы изменились.

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Впрочем, несколько дней назад «Ростех» показал другую версию смартфона на «Авроре» – оказалось, что предназначена «суверенная» модель вовсе не для широкой розницы, а для корпоративного и государственного секторов. Продажи Ayya T1 на «Авроре» частным пользователям в розничных магазинах не планируются, но уже известно, что новая модель будет стоить дороже.

Напомним, «Аврора» – это российская мобильная операционная система, включенная в единый реестр российского ПО при Минцифры и сертифицированная ФСТЭК и ФСБ.

Параллельный импорт

После начала спецоперации на Украине Россию покинули мировые производители смартфонов, остановив поставки и прекратив техподдержку. Среди них оказались Apple и Samsung. Из-за демарша иностранных вендоров цены, по данным Росстата, на смартфоны взлетели на 16%, на остальную технику – еще выше. Некоторые сетевые магазины, например, DNS, взвинтила цены на весь ассортимент на треть. Ритейлеры фиксировали ажиотажный спрос на технику в стране, вскоре некоторые магазины даже отказались от предоставления рассрочек. Популярность у россиян стала приобретать подержанная техника.

В начале апреля ситуация стабилизировалась, и цены на гаджеты, в том числе на смартфоны, упали. Среди возможных причин – динамика курса рубля, а также решение Минпромторга разрешить «параллельный импорт». Так, недавно регулятор составил список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя на условиях «параллельного импорта». Чтобы поощрить «серых» импортеров и не допустить дефицита в стране, Минцифры предложило отменить штрафы за отсутствие предустановленного на гаджетах российского ПО.