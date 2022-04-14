В России внезапно и резко подешевели смартфоны, компьютеры и ТВ

В России наметился тренд на снижение цен на смартфоны, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, бытовую технику и ряд других товаров. Это фиксируют и Росстат, и крупнейшие сети распространения, и интернет-маркетплейсы. Эксперты связывают это с укреплением курса рубля и восстановлением логистических цепочек, но предупреждают, что расслабляться пока не стоит.

Отрицательная динамика цен

В России зафиксирован внезапный спад цен на ряд устройств. По данным Росстата, в начале апреля 2022 г. подешевели, в частности, телевизоры и смартфоны.

Согласно статистике Росстата, за неделю с 2 по 8 апреля 2022 г. телевизоры, с учетом всех доступных в России моделей и брендов, стали доступнее на 5,8%. Падение цен на смартфоны оказалось не столь существенным – мобильники подешевели на 1,7%.

Аналитики ведомства не уточняют причину неожиданного удешевления этих товаров. Россия по-прежнему находится под гнетом международных санкций, а число компаний, выпускающих технику и не желающих больше поставлять ее на российский рынок, растет чуть ли не ежедневно.

Возможные причины

В начале апреля цены упали не только на ТВ и смартфоны, но также и на пылесосы. Притом последние подешевели сразу на 9,1%.

Возможно, именно сейчас самое время купить новое устройство. Следующий стремительный взлет цен может случиться в ближайшее время

Одна из основных причин падения цен – это динамика курса рубля. В конце марта и первой половине апреля 2022 г. он демонстрировал стабильный рост по отношению к доллару и евро, если сравнивать с показателями на конец февраля и начало марта 2022 г. Влияние укрепления курса рубля на снижение цен CNews подтвердили представители Wildberries.

Свою лепту в снижение цен на технику внесли и крупные сети распространения. Как сообщили CNews представители группы «М.Видео-Эльдорадо», в этих магазинах в настоящее время действует «заморозка» цен на уровне февраля 2022 г. на весь ассортимент социально значимой техники. Также, с их слов, в начале апреля 2022 г «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, участвующих в промо-акциях и снижении цен. Их количество достигает нескольких тысяч наименований.

Техника дешевеет стремительно

В Wildberries сообщили CNews, что продавцы на этой площадке снизили цены на отдельные модели ноутбуков на 30%. Мониторы подешевели на 40%, а МФУ – на 24%. В сегменте системных блоков и моноблоков наблюдается 30-процентное падение цен, а в сегменте смартфонов, включая новый iPhone 13 – 20-процентное.

«Начали дешеветь и товары из ассортимента бытовой техники: варочные панели – на 22%, стиральные машины – на 20%, холодильники – на 15%, – заявили CNews представители Wildberries. – Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%. Отмечается снижение цен и на бумагу для оргтехники - до 30% на отдельные предложения».

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В Ozon тоже подтверждают падение цен. «В целом такая тенденция есть по отдельным группам товаров на маркетплейсе, – сообщили CNews представители этой площадки. – От роста в марте цены перешли к стабилизации в начале апреля. Существенное снижение цен мы отмечаем в электронике и товарах повседневного спроса. На 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты на маркетплейсе. Товары повседневного спроса, среди которых особенно популярны средства для стирки и личной гигиены, в среднем подешевели на 15%».

В Ozon отметили, что многие поставщики или уже перестроили свои логистические цепочки, или работают над этим в настоящее время. «Это способствует некоторому восстановлению рынка, – сообщили CNews в Ozon. – К тому же модель маркетплейса позволяет покупателям выбирать среди множества предложений от продавцов из разных регионов. Широкий ассортимент товаров способствует здоровой конкуренции на площадке, в результате которой потребитель получает наиболее выгодное предложение. Продавцы на площадке сами принимают решение о том, какие цены установить, и в каких акциях и промо участвовать.

Раньше времени радоваться не стоит

Снижение цен на популярную у россиян технику в апреле 2022 г. позволит им тратить на покупку нужных им устройств меньше. С другой стороны, говорить о возвращении цен уровня декабря 2021 г. или хотя бы января 2022 г, то есть до момента начала спецоперации, пока что очень рано.

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Росстат приводит аналитику отечественного рынка, согласно которой в период с начала января по апрель 2022 г. цены на смартфоны взлетел на 16,5%. Телевизоры подорожали еще сильнее – на 20,6%.

Притом в январе и феврале 2022 г. цены росли весьма умеренно, а резкий их скачок произошел именно в марте 2022 г. В этом месяце страну начали покидать крупнейшие вендоры.

К примеру, компания Apple полностью прекратила продажи iPhone, MacBook и другой своей техники на территории России. Samsung сперва остановила ввоз всех своих новых устройств, а затем свернула работу своего завода по производству телевизоров под Калугой.

Тайваньские компании Asus и Acer, одни и лидеров российского рынка ПК, свернули все свои операции в стране. Так же поступила и американская Intel – крупнейший производитель процессоров для ноутбуков, ПК и серверов. AMD и Nvidia пока что ограничились лишь приостановкой поставок своей продукции.

Снижение цен может довольно быстро смениться их очередным ростом. С 12 апреля 2022 г. рубль вновь стал слабеть по отношению к основным фиатным валютам мира.

Представители российского ритейла тоже подтверждают, что все может измениться в любой момент. «Ситуация остается сильно турбулентной, на розничные цены влияет не только курс, но и другие факторы – логистика, поставки и производство внутри, стоимость финансовых ресурсов для бизнеса, и пока говорить о полной стабилизации ситуации преждевременно», – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».