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Лачков Евгений
УПОМИНАНИЯ
Лачков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 145 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
|Гольденберг Леонид 62 33
|Калинин Александр 168 33
|Фролов Денис 58 31
|Калинин Алексей 71 25
|Степанов Владимир 86 18
|Ефремов Антон 17 9
|Кот Олег 24 9
|Бланкет Надежда 13 9
|Лифшиц Евгений 11 4
|Цыценко Антон 8 4
|Ионкин Сергей 5 4
|Сивцев Илья 160 3
|Евдокимов Андрей 84 2
|Сорокин Максим 16 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Покровский Иван 124 2
|Кантаровский Юрий 9 2
|Калининых Алексей 3 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Ким Дмитрий 66 2
|Мельников Алексей 69 2
|Комаров Михаил 22 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Голышкин Андрей 5 2
|Комягин Дмитрий 5 2
|Клешнин Дмитрий 7 2
|Черненко Александр 2 2
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Генс Георгий 76 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Киреев Александр 33 1
|Горянский Павел 29 1
|Данилов Станислав 4 1
|Бородаев Станислав 1 1
|Томашевская Жанна 2 1
|Коробко Михаил 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2008 10
|Ведомости 1097 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 411 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 2
|Незыгарь - Telegram-канал 5 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 23
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
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