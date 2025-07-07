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Лачков Евгений


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 1
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов 2
02.08.2023 Российский ИТ-гигант перешел под персональный контроль одного из учредителей 1
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
30.09.2022 Крупнейшая ИТ-компания страны стала полностью российской 2
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 1
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 1
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
09.11.2021 Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 2
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 2
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
22.01.2013 Владельцы «Систематики» и «Стэп Лоджик» обменялись акциями 1
02.06.2003 21 млрд. рублей обрели новую форму в ИТ 1
27.02.2003 Landata объявила итоги деятельности в 2002 году 1
30.03.2000 В компании Landata назначен новый генеральный директор 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

Лачков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 312 34
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 918 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 22
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 19
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 18
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 12
НКК - Национальная платформа - 52 12
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 11
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 101 9
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 9
Varton - Вартон ТПК - Gauss 49 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 6
HP - Hewlett-Packard 3629 5
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 4
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 4
SAP SE 5349 3
8550 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Крок - Croc 1787 3
Jabil - Джейбил 29 3
Microsoft Corporation 24922 2
HP Inc. 5722 2
Oracle Corporation 6767 2
Acer Group - Acer Inc 2586 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 2
Apple Inc 12323 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 27 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
Восход ФГБУ НИИ 663 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 2
Merlion - Мерлион 844 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1149 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
Альфа-Групп 719 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
Транснефть 314 1
Связной ГК 1375 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Связной Банк 105 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
Tesla Motors 412 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 1
SLG Holdings Finance - СЛГ Холдингз Файнанс 2 1
Газпром ПАО 1376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 1
Vegas-Lex - Вегас-Лекс 7 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3444 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3043 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 145 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4316 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 10
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 2
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 807 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 2
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 313 1
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Microsoft Windows 10 1818 1
Google Android 14357 1
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Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
Kaspersky OS 130 1
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CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 552 1
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Гольденберг Леонид 62 33
Калинин Александр 168 33
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 430 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 5
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Германия - Федеративная Республика 12811 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6325 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3437 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4107 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5992 1
Опцион 102 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2591 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5792 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2008 10
Ведомости 1097 4
TAdviser - Центр выбора технологий 411 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 2
Незыгарь - Telegram-канал 5 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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