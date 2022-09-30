Крупнейшая ИТ-компания страны стала полностью российской

OCS Distribution, которая занимает первое место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021», стала полностью российской. С 2015 г. компания принадлежала кипрской структуре. OCS до 2021 г. входила в некогда крупнейший ИТ-холдинг «Национальную компьютерную корпорацию».

Российская OCS Distribution

Как выяснил CNews, крупнейший на отечественном рынке дистрибутор OCS Distribution (юрлицо «О-си-эс-центр») перешел из юрисдикции Кипра под российскую юрисдикцию.

Так, 100% ООО «О-си-эс-центр» принадлежит ООО «Группе компаний о-си-эс». Последняя с апреля 2015 г. принадлежала кипрской структуре Digimax Limited. С 22 сентября 2022 г. она стала принадлежать Андрею Голышкину (32%), Дмитрию Клешкину (32%), Антону Цыценко (32%) и Дмитрию Комягину (4%).

«Все собственники, которые сейчас приобрели компанию OCS и ранее были ее конечными владельцами через цепочку юрлиц с участием иностранной компании», — рассказали CNews представители компании.

Изменение структуры никак не повлияет на работу компании, отметили в OCS.

Крупнейший дистрибутор

OCS Distribution занимает первое место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

ООО «О-си-эс-центр» зарегистрирована 17 июля 2003 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Александр Черненко. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 217,3 млрд руб. , а чистая прибыль — 4,9 млрд руб., следует из «Контур.фокуса».

Выход OCS из НКК

В апреле 2021 г. Tadviser выяснил, что OCS вышел из состава «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), некогда одной из крупнейших ИТ-компаний России. По словам представителей компании, процесс этот начался в 2020 г. В компании тогда заверили издание, что НКК никогда не была собственником OCS. Дистрибутор же просто работал под брендом холдинга. В НКК также входили «Аквариус» и «Систематика».

OCS избавилась от иностранных корней

В результате реструктуризации из OCS вышли Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которые суммарно владели 64% НКК (ООО «НКК») и третий совладелец НКК – Александр Калинин. Долю в компании также имел и сын Калинина — Алексей. В сентябре 2019 г. пресс-служба OCS распространила сообщение о том, что Алексей Калинин принял решение продать своим партнерам доли в компании и покинуть пост «при полном согласии и взаимоуважении сторон». Однако CNews выяснил, что незадолго до того, как OCS объявил о добровольной отставке Алексея Калинина, последний судился со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

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По информации издания, реструктуризация происходила на фоне разделения активов НКК: Александр Калинин хотел оставить за собой 100% компании «Аквариус», выкупив доли у Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова. За последними осталась доля в «Систематике». Гольденберг и Лачков захотели продать свои доли совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову. Тогда и начался громкий скандал при разделении холдинга НКК. Его исходом и стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК группы «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис».

Российская дистрибуция

OCS не первая компания, которая после февраля 2022 г. перешла в российскую юрисдикцию. Первым в марте сменила владельцев «Марвел-дистрибуция».

«Это решение было принято некоторое время назад, так как у компании большие планы в области импортозамещения, а чтобы их реализовывать логично и необходимо быть российской компанией. — Рассказал CNews Алексей Мельников, гендиректор “Марвел-дистрибуции”. — Кроме того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации».

В июле вслед за «Марвелом» полностью российскими стали «Мерлион» и «Ситилинк».