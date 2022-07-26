«Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями

Группа компаний «Мерлион» и входящая в группу сеть магазинов компьютерной и бытовой техники «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями. С 21 июля 2022 г. они официально принадлежат основателям «Мерлиона» Алексею Абрамову, Олегу Карчеву и Владиславу Мангутову. Ранее эти компании были зарегистрированы на Кипре. Представители «Мерлиона» не комментируют ситуацию.



«Мерлион» и «Ситилинк» теперь российские

Как выяснил CNews, группа компаний «Мерлион» и сеть магазинов компьютерной и бытовой техники «Ситилинк», входящая в контур «Мерлиона», стали на 100% российскими компаниями. До сих пор они были зарегистрированы на Кипре. Информация об этом содержится в базе «Контур.фокуса».

Так, все юрлица группы компаний — ООО «Мерлион», ООО «Мерлион дистрибуция», ООО «Сеть компьютерных клиник» и др. с 21 июля 2022 г. в равных долях (по 33,3%) стали принадлежать трем основателям группы — Алексею Абрамову, Олегу Карчеву и Владиславу Мангутову, следует из «Контур.фокуса». С 2016 г. «Мерлионом» владела компания «Мерлион груп лимитед», зарегистрированная на Кипре. С того же 2016 г. кипрской структуре принадлежал и «Ситилинк». Эта компания также с 21 июля 2022 г. официально оказалась во владении вышеупомянутых основателей «Мерлиона».

Представители «Мерлиона» не стали прокомментировать CNews смену владельцев.

Миллиардная выручка компаний

«Мерлион» является одним из крупнейших дистрибуторов компьютерной и бытовой техники, а также ПО в России. Выручка компании по результатам 2021 г. составила 420 млрд руб., рассказали CNews представители дистрибутора. Для сравнения выручка компании OCS Distribution, которая занимает первое место в рейтинге «CNews100:Крупнейшие ИТ-компании России 2021», составила 261,2 млрд руб.

Группа компаний «Мерлион» стала полностью российской структурой

В группе «Мерлион» работает 18,7 тыс. сотрудников. Среди товаров, представленных в ассортименте группы — аудио и видео техника, компьютеры и их комплектующие, бытовая техника, ноутбуки, серверы и системы хранения данных, сетевое оборудование, ПО и др. Согласно официальному сайту компании, ее ассортимент насчитывает 244 тыс. позиций. Компанией заключено более 400 договоров с вендорами. Среди таких вендоров, согласно информации на сайте, присутствуют AMD, Apple, «Аквариус», «Байкал электроникс», Bosch, Dell, Epson, Huawei, Lenovo, Nvidia и др.

История «Мерлиона» и «Ситилинк»

История «Мерлиона» началась в 1992 г., когда основателем этого бизнеса Владиславом Мангутовым была образована компания Elsie. Изначально она специализировалась на сборке компьютеров и работе с розничными сетями, впоследствии занялась поставками компьютерных комплектующих. В 1995 г. была образована нишевая дистрибьюторская компания «Ситилинк», специализировавшаяся на поставках в Россию компьютерной памяти. К 1996 г. компания становится широкопрофильным дистрибьютором компьютерных комплектующих.

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В 1993 г. для продвижения на российский рынок компьютерных комплектующих производителей стран азиатско-тихоокеанского региона была образована компания Lizard, а в 1998 г. — компания «Деникин». В 2000 г. в результате слияния «Ситилинка» Elsie, «Деникин» и компании Lizard на российском компьютерном рынке появляется компания LC-group.

С 1 января 2004 г. LC-group начала работать на рынке под новым именем «Мерлион».

Российский «Марвел»

«Мерлион» не первый дистрибутор, который сменил владельцев после начала специальной военной операции на Украине и последующих санкций. В марте 2022 г. «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») также стал на 100% российской компанией.

«Это решение было принято некоторое время назад, так как у компании большие планы в области импортозамещения, а чтобы их реализовывать логично и необходимо быть российской компанией. — Рассказал CNews Алексей Мельников, гендиректор “Марвел-дистрибуции”. — Кроме того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации».