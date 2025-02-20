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Merlion Сеть компьютерных клиник

Merlion - Сеть компьютерных клиник

«Сеть компьютерных клиник» (на российском рынке с 2007г.) - это федеральная сеть авторизованных сервисных центров, которая работает по системе франчайзинга. Проект развивает российский широкопрофильный дистрибьютор, компания MERLION. На 2023 год в сети работает более 50 клиник в 43-х городах России, включая и московские - в столице функционирует шесть клиник.

Компьютерные клиники специализируются на гарантийном и послегарантийном обслуживании готовых ИТ-продуктов: ПК, ноутбуков, печатающих устройств, источников бесперебойного питания, акустических систем и др. Предоставляется спектр дополнительных услуг по восстановлению данных, чистке от вирусов, установке и настройке ПО, модернизации оборудования, подключению к Интернет и других.


20.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel 1
17.10.2024 «Сеть компьютерных клиник» теперь обслуживает бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 2
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 2
23.07.2024 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России 2
26.01.2024 «Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera 2
05.07.2023 Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации 1
16.02.2023 Россиянам негде ремонтировать технику. Сервисные центры растворяются в воздухе, не за горами возрождение «гаражных» мастерских 1
26.07.2022 «Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями 1
29.06.2022 В России катастрофа с запчастями для техники. Для починки одного устройства ломают другое 1
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet 1
31.03.2022 Модельный ряд офисной периферии от Acer пополнился сразу одиннадцатью новыми решениями 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
17.03.2022 Merlion запустил новый сайт об импортозамещении в ИТ 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания 1
10.08.2021 «Сеть компьютерных клиник» подписала соглашение о сотрудничестве с HyperPC 2
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
12.07.2021 «Сеть компьютерных клиник» авторизована брендом Cactus 2
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
17.02.2021 «Сеть компьютерных клиник» стала авторизованным партнером Cyberpower 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
21.12.2020 «Сеть компьютерных клиник» авторизована Ezviz 1
08.10.2020 «Сеть компьютерных клиник» открыла второе подразделение в Ростове-на-Дону 1
31.08.2020 СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum 2
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 1
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 1
23.12.2016 Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса» 1
04.10.2011 Netgear сменила сервисного партнера в России 2
16.03.2011 Выручка Merlion в 2010 г. выросла на 25 млрд рублей 1
05.03.2010 Merlion сократился на миллиард 1
02.02.2010 «Сеть компьютерных клиник»: в 2009 г. обработано 90 тыс. обращений клиентов 2
28.01.2010 WiFi-технику для России будут поставлять турки, отечественные разработчики не у дел 1
27.08.2008 В «Сети компьютерных клиник» 40 центров 1
27.06.2008 Услуга «Заботливый родитель»: защита детей от нежелательного веб-контента 2
29.04.2008 «Сеть компьютерных клиник» открыла 12 новых филиалов в России 1
22.04.2008 Merlion растет на ПК и серверах 1
19.12.2007 «Сеть компьютерных клиник» запустила онлайн-мониторинг заказов 2

Публикаций - 39, упоминаний - 51

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 812 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 608 19
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 17
Merlion iRU - Деловой офис 308 12
Apple Inc 12146 9
Merlion Бюрократ 44 9
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 8
Microsoft Corporation 24667 7
Intel Corporation 12218 6
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 5
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 5
Dell EMC 5036 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Merlion Engineering 11 3
Samsung Electronics 10286 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2556 3
HP Inc. 5692 2
Netgear 238 2
Lenovo Group 2297 2
AirTies 5 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 1
Pantum - Пантум 55 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Yandex - Яндекс 7418 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Verysell - Верисел 317 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
D-Link - Д-Линк Трейд 365 1
Digma 192 1
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 24 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 665 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 2
Евросеть 1405 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7030 2
Здравоохранение - Реабилитация 379 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3496 2
Паспорт - Паспортные данные 2525 2
Аудит - аудиторский услуги 2687 2
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