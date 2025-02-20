Merlion Сеть компьютерных клиник
«Сеть компьютерных клиник» (на российском рынке с 2007г.) - это федеральная сеть авторизованных сервисных центров, которая работает по системе франчайзинга. Проект развивает российский широкопрофильный дистрибьютор, компания MERLION. На 2023 год в сети работает более 50 клиник в 43-х городах России, включая и московские - в столице функционирует шесть клиник.
Компьютерные клиники специализируются на гарантийном и послегарантийном обслуживании готовых ИТ-продуктов: ПК, ноутбуков, печатающих устройств, источников бесперебойного питания, акустических систем и др. Предоставляется спектр дополнительных услуг по восстановлению данных, чистке от вирусов, установке и настройке ПО, модернизации оборудования, подключению к Интернет и других.
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Алексей 48 8
|Карчев Олег 34 7
|Мангутов Владислав 32 7
|Левин Борис 55 6
|Виноградов Дмитрий 74 5
|Симоненко Вячеслав 41 5
|Федоров Александр 22 5
|Левин Леонид 130 4
|Поспелов Георгий 11 3
|Расколов Сергей 43 3
|Хасис Лев 105 2
|Дудин Алексей 7 2
|Бастрыкин Александр 19 2
|Меньшов Владимир 4 2
|Ачкасов Евгений 33 2
|Левашов Александр 90 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Бурмистров Михаил 31 1
|Андреева Татьяна 10 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Антонов Сергей 6 1
|Крикушенко Владимир 5 1
|Дегтев Геннадий 258 1
|Кантаржи Сергей 4 1
|Мельников Алексей 61 1
|Никаноров Игорь 1 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Семенов Глеб 1 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Маковский Максим 14 1
|Антонов Андрей 21 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Косарева Наталия 1 1
|Ахмадишин Артур 1 1
|Неснов Алексей 11 1
|Мерзликин Антон 1 1
|Дербышев Вячеслав 1 1
|Розов Григорий 3 1
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