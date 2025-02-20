Merlion - Сеть компьютерных клиник

«Сеть компьютерных клиник» (на российском рынке с 2007г.) - это федеральная сеть авторизованных сервисных центров, которая работает по системе франчайзинга. Проект развивает российский широкопрофильный дистрибьютор, компания MERLION. На 2023 год в сети работает более 50 клиник в 43-х городах России, включая и московские - в столице функционирует шесть клиник.

Компьютерные клиники специализируются на гарантийном и послегарантийном обслуживании готовых ИТ-продуктов: ПК, ноутбуков, печатающих устройств, источников бесперебойного питания, акустических систем и др. Предоставляется спектр дополнительных услуг по восстановлению данных, чистке от вирусов, установке и настройке ПО, модернизации оборудования, подключению к Интернет и других.