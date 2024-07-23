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«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России

Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, подписали договор на сервисное обслуживание техники TCL на территории России.

В соответствии с заключенным сервисным соглашением «Сеть компьютерных клиник» осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт телевизоров, мониторов, саундбаров, кондиционеров бренда TCL.

«Отмечу, что опыт работы с техникой TCL у нас уже есть – мы успешно сотрудничаем с вендором более пяти лет. Новое соглашение мы обсуждали на будущее с TCL Rus – именно как с российским подразделением. В результате переговоров «Сеть компьютерных клиник» подтвердила свои полномочия опытного и надежного сервисного партнера, и это накладывает на нас повышенные обязательства по проведению качественного и оперативного сервисного обслуживания. Не исключаю в будущем расширение пула обслуживаемых товарных категорий вендора», – сказал Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник».

Официальное сервисное соглашение подразумевает, что складские запасы оригинальных запасных частей TCL управляющая компания «Сети компьютерных клиник» в ближайшее время будет расширять и в дальнейшем поддерживать в достаточном для российского рынка объеме. Также проведён аудит диагностического и ремонтного оборудования, прописаны все необходимые регламенты и подтверждены компетенции специалистов и инженеров в соответствии с требованиями вендора – они прошли соответствующую специализацию и будут регулярно её подтверждать.

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Услуги по сервису TCL от «Сети компьютерных клиник» доступны клиентам как в сегменте b2c (конечные пользователи), так и b2b-партнерам (коммерческие и государственные организации, федеральные розничные сети, ритейл). Услуги могут быть оказаны как в формате выезда к клиенту с целью диагностики и ремонта на месте, так и в виде забора техники в авторизованный сервисный центр на ремонт.

В настоящий момент телевизоры (диагональю до 115 дюймов), мониторы, саундбары, кондиционеры TCL готовы принять на сервисное обслуживание более 170 компьютерных клиник.

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