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IEK Group ITK

ITK –  российская марка телекоммуникационного оборудования, под которой выпускается продукция российского производства для ИТ рынка. ТМ ITK принадлежит одному из  производителей на российском электротехническом рынке Группе компаний IEK.


27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1
31.08.2015 Treolan и IEK договорились о партнерстве 1
02.10.2012 "Умный" жгут: и кровь остановит, и конечность спасет 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - ИЭК Холдинг 24 3
ONTEK - ОНТЭК 2 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 12 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 34 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 26 1
Powercom - Пауэрком 76 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20891 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2934 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 521 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28101 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1460 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 24 1
Белик Игорь 4 1
Маймор Артем 1 1
Федоров Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Европа 21858 1
Ирак - Республика 698 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5488 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
Вьетнам - война - Вьетнамская война - Chiến tranh Việt Nam - Vietnam War 30 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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