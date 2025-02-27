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IEK Group ITK
ITK – российская марка телекоммуникационного оборудования, под которой выпускается продукция российского производства для ИТ рынка. ТМ ITK принадлежит одному из производителей на российском электротехническом рынке Группе компаний IEK.
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
|Белик Игорь 4 1
|Маймор Артем 1 1
|Федоров Александр 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
|Европа 21858 1
|Ирак - Республика 698 1
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