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IEK Group МПС софт MasterDigitalTwin
|11.04.2025
|IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 22 1
|IEK Group - ИЭК Холдинг 26 1
|IEK Group - ITK 6 1
|IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 27 1
|IEK Group - МПС софт - IEK IIoT Platform 1 1
|N+1 - Издание 170 1
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