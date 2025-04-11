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IEK Group МПС софт IEK IIoT Platform



11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 22 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 26 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
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IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 27 1
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N+1 - Издание 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174501.
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