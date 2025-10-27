IEK GROUP представила новый сервис на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»

IEK GROUP представила новый сервис для пользователей платформы NanoCAD «Альбом под проект». Этот инструмент автоматически создает наборы типовых конфигураций КНС под конкретный объект.

Новый сервис был продемонстрирован на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» – одном из крупнейших мероприятий страны в области проектирования и цифровизации в строительстве. Мероприятие организовано отечественным разработчиком инженерного программного обеспечения, в том числе платформы NanoCAD, компанией «Нанософт». IEK GROUP принимала участие в нем впервые.

«IEK GROUP большое внимание уделяет сервисам для проектировщиков: эта категория клиентов составляет значительную часть нашей аудитории. Мы видим свою задачу в том, чтобы оптимизировать их рабочий процесс, автоматизировать рутинные операции и тем самым повысить производительность труда, ― говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса Артем Маймор. ― Мы предлагаем им большой ассортимент библиотек, плагинов и конфигураторов, интегрированных в разные программные среды, для проектирования с применением нашей продукции».

Сервис «Альбом под проект» интегрирован в базу данных кабеленесущих систем IEK на платформе NanoCAD. Он предназначен для экономии времени проектировщика и упрощения подготовительного этапа к разработке проекта.

«Классические альбомы типовых конфигураций не могут содержать всех возможных комбинаций узлов. Поэтому при старте каждого нового проекта требуется вручную адаптировать стандартные решения. Это занимает много времени, — объясняет руководитель отдела цифровых инструментов проектных продаж IEK GROUP Максим Наумов. ― Новый сервис позволяет с помощью тех же скриптов, которые применялись при создании базы данных, генерировать нужные конфигурации накануне начала проектирования. Таким образом, сервис упрощает работу проектировщика и сокращает временные затраты на создание проекта».

Инструмент «Альбом под проект» целесообразно применять, если в проекте есть хотя бы более десяти типовых конфигураций.

IEK GROUP представила на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» и другие цифровые продукты для проектирования с применением продукции IEK, интегрированные в среду NanoCAD. Это базы данных «Светотехническое оборудование» и «IEK. Шкафы, коммутационные аппараты и АСИП».

Собственные цифровые продукты для проектировщиков компания выпускает под брендом IEK DIGITAL. Он объединяет программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП на объектах любой сложности, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности и ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных данных.

Один из ключевых продуктов IEK DIGITAL ― приложение для систем диспетчеризации инженерного оборудования на основе цифровых информационных моделей (BIM/ТИМ) MasterDigitalTwin. Оно выполняет функции цифрового двойника объекта: вся информация о нем и текущем состоянии оборудования доступна на точной 3D копии предприятия. Приложение собирает сигналы с оборудования в режиме реального времени и отображает его состояние и параметры на точной цифровой копии объекта. Измеренные данные, технические характеристики и эксплуатационные документы MasterDigitalTwin сохраняет в архив. Приложение позволяет также прогнозировать состояние объекта.

Стенд IEK GROUP на форуме «Сила платформы» вызвал большой интерес со стороны его посетителей. А специалисты компании ознакомились с возможностями использования нового импортозамещающего САПР для технической поддержки проектировщиков.

Форум посетили более 1250 участников, 6300 зрителей зарегистрировались на онлайн-трансляцию.