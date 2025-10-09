Разделы

Маймор Артем


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 IEK GROUP и CSoft Development представляют новый инструмент для проектировщиков 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маймор Артем и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 33 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5869 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5434 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 1
IEK Group - ITK 6 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
Европа 24556 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 1
Энергетика - Energy - Energetically 5436 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5962 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
