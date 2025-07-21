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Merlion Ippon

Merlion - Ippon

С 2002 года под торговой маркой Ippon производится высокотехнологичное оборудование  защиты электроснабжения. Сегодня ассортимент Ippon включает в себя источники бесперебойного питания как для домашнего использования, так и устройства для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам напряжения в электросети. Кроме этого, в продуктовый портфель Ippon входят стабилизаторы напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Ippon представила трёхфазные ИБП Innova Unity T 3-3 мощностью 10 и 20 кВА 1
28.03.2025 Ippon представит ИБП на натриевых батареях 1
03.03.2025 Ippon представила в России ИБП на натриевых аккумуляторах 1
27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
17.02.2025 Ippon представила новые серии аккумуляторных батарей 1
10.02.2025 Ippon представила новую серию ИБП Innova TB/TBE 1
26.12.2024 Ippon представила серию мощных трехфазных ИБП Intatum ML 1
30.07.2024 Ferrum IT Group и Ippon внедрили систему бесперебойного питания для одного из крупнейших маркетплейсов России 1
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 1
04.04.2023 Ippon открыл технический центр в Москве 1
10.02.2021 Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro 1
17.10.2019 X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 1
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko 1
18.10.2018 Ippon обновил линейку on-line ИБП серии Ippon Innova RT II 1
13.07.2018 Ippon представил новую линейку линейных ИБП Back Power Pro II 1
22.03.2018 Ippon выпустил блок распределения электропитания для серии ИБП Innova 1
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion 1
10.12.2014 В России появились отечественные ИБП 1
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. 1
27.09.2012 Тест-дуэль Prestigio Multipad 9.7 Pro и Digma IDs10: русско-китайский конфликт 1
04.12.2007 IPPON подвел итоги пятилетней работы на российском рынке 2
30.05.2007 Ippon вывел на рынок ИБП для бытовой техники 1
29.05.2007 ИБП Ippon лидируют на российском рынке 1
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году 1
11.03.2005 Россия: рынок периферии ускоряется 1
02.12.2004 Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет 1
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники 1
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
06.09.2004 Back Comfo Pro: новый ИБП от Ippon 1
11.06.2004 Россияне не скупятся на компьютерную периферию 1
09.12.2003 ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г. 1
15.09.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти 1
15.09.2003 ITResearch изучил российский хай-тек-рынок во 2 квартале 1
17.06.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти быстрыми темпами 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Powercom - Пауэрком 76 12
Samsung Electronics 10415 11
Seiko Epson Corporation 899 11
Xerox 1145 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 10
Mustek Systems 82 10
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 10
Chloride Group PLC 18 10
LG Electronics 3645 9
HP - Hewlett-Packard 3629 8
Philips 2067 8
Lexmark Int 294 8
Intel Corporation 12358 7
Canon 1405 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 7
IBM - International Business Machines Corp 9487 6
Merlion - Мерлион 848 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 6
Sony 6583 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 6
Toshiba Corporation 2939 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 922 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 6
Формоза - Formoza 177 6
Rover - RoverComputers 415 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 6
InFocus 70 6
HP Inc. 5725 5
Fujitsu 2054 5
Hitachi - Хитачи 1472 5
Merlion iRU - Деловой офис 319 5
Dell EMC 5055 4
Acer Group - Acer Inc 2591 3
ViewSonic 312 3
K-Systems - К-Системс 138 3
Apple Inc 12333 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 4
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Daewoo 102 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7779 1
UPS 207 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1412 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5107 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1487 30
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6488 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5994 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9951 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3421 11
Принтер струйный - Inkjet printer 728 11
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3522 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 9
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 467 9
Аксессуары 4008 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5724 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2631 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14711 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 5
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7217 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12708 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 5
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1155 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14060 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 548 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11545 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21353 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14118 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10715 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9784 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2524 3
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 15 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 64 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2042 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 383 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6517 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17491 2
Eaton Powerware ИБП 67 10
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 10
Ippon Back Power Pro - Ippon Back Basic - Ippon Back Office - Ippon Back Verso - серия ИБП 6 5
Linux OS 10366 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 4
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1001 3
Ippon WinPower 4 3
Microsoft Windows 16025 3
Ippon Innova - серия ИБП 2 2
Ippon Bypass PDU - серия ИБП 3 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 137 2
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 2
Microsoft Windows NT 885 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Google Play - Google Store - Android Market 3374 1
Google Android 14384 1
Apple iPad 3891 1
Microsoft Windows XP 2412 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1856 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 388 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1862 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1148 1
IEK Group - ITK 6 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 15 1
Вишневецкая Кристина 2 2
Орловский Виктор 393 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Антошкин Юрий 7 1
Долматов Денис 7 1
Щербаков Антон 10 1
Полуэктов Игорь 1 1
Десслер Константин 5 1
Мамлеев Илья 6 1
Московкин Сергей 1 1
Вазисов Михаил 1 1
Федоров Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14309 2
Беларусь - Белоруссия 5901 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 376 1
Россия - СФО - Новосибирск 4492 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1571 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 498 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 844 1
Россия - ЦФО - Курская область 673 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 1
Кипр - Республика 571 1
Казахстан - Республика 5694 1
Украина 7702 1
Москва - Садовое кольцо 150 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17648 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1376 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10311 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5142 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11380 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19540 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1783 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6059 2
Литий - Lithium - химический элемент 582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8794 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5639 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4186 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1308 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53262 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6336 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1741 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5802 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2375 1
Импортозамещение - параллельный импорт 528 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1300 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 883 1
Wikipedia - Википедия 539 1
ITResearch 121 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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