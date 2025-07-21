Merlion - Ippon

С 2002 года под торговой маркой Ippon производится высокотехнологичное оборудование защиты электроснабжения. Сегодня ассортимент Ippon включает в себя источники бесперебойного питания как для домашнего использования, так и устройства для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам напряжения в электросети. Кроме этого, в продуктовый портфель Ippon входят стабилизаторы напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.