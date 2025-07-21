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Merlion Ippon
С 2002 года под торговой маркой Ippon производится высокотехнологичное оборудование защиты электроснабжения. Сегодня ассортимент Ippon включает в себя источники бесперебойного питания как для домашнего использования, так и устройства для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам напряжения в электросети. Кроме этого, в продуктовый портфель Ippon входят стабилизаторы напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.
УПОМИНАНИЯ
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
|Вишневецкая Кристина 2 2
|Орловский Виктор 393 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Антошкин Юрий 7 1
|Долматов Денис 7 1
|Щербаков Антон 10 1
|Полуэктов Игорь 1 1
|Десслер Константин 5 1
|Мамлеев Илья 6 1
|Московкин Сергей 1 1
|Вазисов Михаил 1 1
|Федоров Александр 23 1
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