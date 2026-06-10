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Ippon анонсировал выпуск ИБП Pacific II 1U

Компания Ippon, производитель оборудования для защиты электроснабжения, анонсировала выпуск ИБП Pacific II 1U — компактного решения для бесперебойной работы ИT-систем. Линейка представлена в трех модификациях: 500, 700 и 1000 ВА. Об этом CNews сообщили представители Ippon.

Pacific II 1U выдает чистый синусоидальный сигнал и стабильное электропитание, подходит для организаций с ограниченным пространством серверных комнат. Модель выполнена в формате 19″ и по габаритам сопоставима с архивной моделью Ippon Smart Winner 1U. Монтажная глубина 230 или 389 мм позволяет устанавливать прибор в небольшие шкафы от 400 мм, включая навесные. При этом коэффициент мощности 0,9 гарантирует максимальную энергоэффективность среди аналогов.

Несмотря на компактный корпус, новый линейно-интерактивный ИБП обладает не только базовыми портами USB и RS-232 для управления и мониторинга, но также слотом для установки SNMP-карт и разъемом аварийного отключения EPO. Кроме того, в отличие от предшествующей модели, Pacific II 1U оснащен дополнительными функциями защиты портов. Например, встроенный модуль RJ-45 предотвращает повреждение сетевого оборудования из-за импульсных скачков напряжения, статического электричества и электромагнитных помех в линиях передачи данных.

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Ippon представил ИБП Pacific II 1U

«ИБП Pacific II 1U — это отличный выбор для современных серверных и телекоммуникационных систем, – сказал Александр Никитин, директор по продукту Ippon – Сочетание расширенных возможностей и усиленной защиты делает это устройство надежным компонентом ИТ-инфраструктуры в условиях ограниченного пространства».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

ИБП подходят для защиты серверов в стойках, сетевого оборудования — роутеров, модемов, АТС, коммутаторов, оптических конвертеров, — файловых серверов NAS, видеорегистраторов, рабочих станций с требованиями к длительному времени автономной работы, а также оборудования, критичного к форме сигнала питания, с обеспечением чистого синуса.


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