Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com будет реализовывать проекты в качестве сертифицированного интегратора бренда Ippon

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, сообщила о подтверждении партнерства с компанией Ippon.

«Направление ИБП традиционно важно для X-Com, ему мы уделяем особое внимание, так как оно тесно связано с одной из наших сильнейших компетенций – ЦОД. В свою очередь, хотим отметить отличный сервис и продуманный ассортимент Ippon, который может закрыть потребности дата-центра в источниках бесперебойного питания, – сказал Антон Усков, руководитель отдела инфраструктурного оборудования ГК X-Com. Кстати, согласно данным рейтинга ‘’CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров 2024’’, ГК X-Com является одним из ведущих поставщиков инфраструктуры дата-центров».

«Нам интересны партнёры с сильной проектной экспертизой, и X-Com является важным каналом продаж для нас. Мы много лет сотрудничаем с системным интегратором X-Com, и за это время было реализовано много проектов, где внедрялась техника Ippon. Мы активно осваиваем новые технологии и пополняем модельный ряд, чтобы предлагать лучшие решения для защиты ИТ-инфраструктуры любого уровня», – сказал Илья Блохин, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнерами Ippon.

ГК X-Com является партнером Ippon уже более 8 лет, ежегодно продлевает свой статус и проводит обучение специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

