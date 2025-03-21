Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мамлеев Илья
Мамлеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Zolla - Золла 17 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
|Чапаев Николай 1 1
|Карпов Евгений 45 1
|Кальченко Кирилл 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.