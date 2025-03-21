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Мамлеев Илья


21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
17.09.2024 vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества 1
09.09.2024 «Импульс Телеком» и «Русский Щит»: стратегическое партнерство для внедрения инноваций 1
11.04.2024 Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla 1
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мамлеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Импульс Телеком - Атри-Групп 15 3
Ippon - Иппон Текнолоджи 33 1
Ateuco - Атеуко 1 1
Sofinet - Софинет 7 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 161 1
Yealink Network Technology 68 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Zolla - Золла 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 325 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10227 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11187 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 428 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1929 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1559 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 197 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 271 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4817 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3605 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8675 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2260 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2787 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12700 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 504 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6346 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 1
Управляемость - Manageability 1745 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11534 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12289 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1082 1
Умные платформы 1719 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1576 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5296 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3803 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2535 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 94 1
Точка X - Точка XS 5 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 122 1
Чапаев Николай 1 1
Карпов Евгений 45 1
Кальченко Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Ближний Восток 2958 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 95 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1344 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5477 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 2
Импортозамещение - параллельный импорт 500 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9966 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1681 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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