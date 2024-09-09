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«Импульс Телеком» и «Русский Щит»: стратегическое партнерство для внедрения инноваций

«Импульс Телеком» объявляет о начале стратегического партнерства с компанией «Русский Щит». Новое сотрудничество открывает широкие перспективы для разработки и внедрения передовых ИT-решений, обеспечивающих клиентов комплексными услугами. Совместная работа будет сосредоточена на разработке и внедрении инфраструктурных решений, охватывающих вычислительные платформы, системы хранения и защиты данных, а также телекоммуникационное оборудование. Опыт и технологическая экспертиза обеих компаний позволят предоставлять заказчикам инновационные и высокоэффективные решения, соответствующие современным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «Импульс Телеком».

Илья Мамлеев, коммерческий директор «Импульс Телеком»: «Мы рассматриваем сотрудничество с "Русским Щитом" как важный этап в развитии нашего бизнеса. Совместные проекты позволят не только расширить ассортимент решений, но и значительно повысить их качество. Это партнёрство станет основой для создания уникальных предложений для наших клиентов».

Кирилл Кальченко, генеральный директор «Русский Щит»: «Партнерство с "Импульс Телеком" позволяет нам объединить наши возможности и предложить рынку новые технологии, которые повысят эффективность работы ИT-инфраструктур заказчиков. Это сотрудничество является логичным шагом на пути к созданию новых стандартов в индустрии информационных технологий».

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