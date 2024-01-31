Yealink Network Technology
Основанная в 2001 году, компания Yealink Network Technology является одним из производителей абонентского оборудования для IP-телефонии и видео-конференц-связи. Фокус компании Yealink полностью сосредоточен на IP-коммуникациях.
|31.01.2024
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Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink
Yealink поблагодарила компанию Positive Technologies за обнаружение критически опасной уязвимости BDU:2024-00482 в системе видео-конференц-связи Yealink Meeting Server. Продукты разработчика используются более чем в 140 странах. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО. Эксперт
|03.02.2023
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Елена Киселева, Yealink: Сегодня замещаем ушедших вендоров, завтра — локализуем производство
CNews: Давайте подведем краткие итоги прошедшего года. Поделитесь, каким он вышел для Yealink? Елена Киселева: Так получилось, что после февраля для Yealink открылись новые
|14.12.2022
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OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink
е в сфере оборудования для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций линейкой оборудования Yealink, производителя продукции для ВКС мирового уровня. Продукция Yealink использует
|05.12.2022
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«Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС
ифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефонии международной компании Yealink. Новый статус позволит компании поставлять российским клиентам всю линейку IP-телефон
|30.05.2022
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OCS начала сотрудничество с Yealink
OCS Distribution начала продвижение продукции Yealink – производителя абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством
|11.06.2020
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Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России
ор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою парт
|22.05.2020
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Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес
появились в результате эволюции радиотелефонов для домашнего использования. DECT-телефоны компании Yealink создавались под задачи бизнеса и поэтому востребованы у компаний с небольшими офисным
|27.10.2017
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«АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома»
«АйПиМатика» объявила о том, что в 2017 году сеть общеобразовательных школ «РосАтома» была объединена единой системой конференц-видеосвязи на базе технологий Yealink для обеспечения современного и инновационного учебного процесса.В проекте участвуют школы в городах Заречный, Саров, Зеленогорск и Трёхгорный — все эти населенные пункты являются центра
|20.10.2016
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Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России
Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Landata, появление решений нового производителя в продуктов
|30.08.2016
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Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом
Компания Yealink приняла решение продавать продукцию компании Mind под своим брендом. Yealink является производителем абонентского оборудования для IP-телефонии и активно завоевывает позиции на м
|07.06.2016
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Yealink и TrueConf заключили партнёрство и заявили о совместимости решений
Мировой производитель терминалов видеоконференцсвязи Yealink и разработчик программных ВКС систем TrueConf заявили об окончании совместных испытаний и успешной сертификации ВКС терминалов Yealink с программной UC&C платформой TrueConf Serv
|24.02.2016
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Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40
Зимой 2016 г. компания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в лине
|16.12.2015
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Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора
овой поставщик терминальных решений для унифицированных коммуникаций, и Mind, российский разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи, объявили о полной совместимости комнатных систем Yealink VC400 и VC120, настольных видео-телефонов Yealink SIP-VP-T49G c программным MCU Mind и официальном старте сотрудничества между компаниями. Основанная в 2009 г. компания Mind пред
|01.08.2012
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«Манго Телеком» начал поставки нового видеотелефона Yealink
альной телефонии и оператор связи — завершила тестирование настольного мультимедийного SIP-телефона Yealink VP-530. В связке с облачной АТС «Манго-Офис» эта новейшая разработка компании Yeal
|05.03.2012
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«МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink
В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогут подключать расширенный перечень SIP и ви
|04.10.2011
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«Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России
ия с компанией «АйПиМатика», эксклюзивным дистрибьютором и официальным представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Т
|29.03.2011
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Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink
Компания «Зебра Телеком» заключила договор с компанией «АйПиМатика», согласно которому карта связи «Зебра Телеком» входит в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink. В комплекты USB- и IP-телефонов, реализуемых компанией «АйПиМатика», входят промо-карты «Зебра Телеком» номиналом 30 руб., баланс которых в дальнейшем можно пополнять. Приобрести USB-
|04.03.2011
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«Манго Телеком» провел сравнительное тестирование SIP-телефонов
«Манго Телеком» – российский провайдер виртуальной телефонии и оператор связи – объявил о завершении первого комплексного тестирования аппаратных SIP-телефонов Cisco, Siemens, Grandstream и Yealink. По результатам, компания определила ряд оптимальных для пользователей моделей, сертифицированных для работы с виртуальной АТС «Манго-Офис». В настоящее время популярность SIP-телефонов
|07.10.2010
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Покупатели SIP-телефонов IPmatika и Yealink в рамках акции смогут бесплатно пользоваться номерами Mango-Office
С 28 сентября 2010 г. каждый покупатель SIP-телефонов IPmatika и Yealink получает возможность бесплатно подключить и пользоваться в течение месяца телефонным номером Mango-Office. Промо-акция организована «Манго Телекомом» совместно с поставщиком и производи
Yealink Network Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Борис 24 5
|Усов Михаил 10 4
|Королев Алексей 21 3
|Одинцов Дмитрий 113 3
|Бызов Дмитрий 38 2
|Андронов Сергей 27 2
|Свириденко Андрей 98 2
|Киселева Елена 5 2
|Батурин Олег 2 2
|Серый Дмитрий 16 2
|Алдошин Олег 27 2
|Крюков Дмитрий 28 2
|Бровко Александр 10 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Ивенев Николай 13 1
|Ильягуева Ольга 5 1
|Месропов Юрий 5 1
|Адам Безиев 5 1
|Черных Сергей 15 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Губа Александр 1 1
|Готальский Михаил 95 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Трошин Александр 14 1
|Иодковский Станислав 82 1
|Волкова Ольга 7 1
|Труфанов Владимир 15 1
|Кудрин Сергей 11 1
|Морнев Роман 6 1
|Мельникова Светлана 1 1
|Смирнов Максим 45 1
|Вишневская Валерия 7 1
|Крят Юрий 2 1
|Масалкина Надежда 1 1
|Бурлакова Светлана 1 1
|Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
|Анохина Полина 4 1
|Сысоев Александр 41 1
|Пчелинцева Надежда 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
|Ведомости 1016 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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