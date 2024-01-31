Yealink Network Technology

Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink Yealink поблагодарила компанию Positive Technologies за обнаружение критически опасной уязвимости BDU:2024-00482 в системе видео-конференц-связи Yealink Meeting Server. Продукты разработчика используются более чем в 140 странах. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО. Эксперт

Елена Киселева, Yealink: Сегодня замещаем ушедших вендоров, завтра — локализуем производство CNews: Давайте подведем краткие итоги прошедшего года. Поделитесь, каким он вышел для Yealink? Елена Киселева: Так получилось, что после февраля для Yealink открылись новые

OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink е в сфере оборудования для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций линейкой оборудования Yealink, производителя продукции для ВКС мирового уровня. Продукция Yealink использует

«Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС ифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефонии международной компании Yealink. Новый статус позволит компании поставлять российским клиентам всю линейку IP-телефон

OCS начала сотрудничество с Yealink OCS Distribution начала продвижение продукции Yealink – производителя абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством

Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России ор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою парт

Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес появились в результате эволюции радиотелефонов для домашнего использования. DECT-телефоны компании Yealink создавались под задачи бизнеса и поэтому востребованы у компаний с небольшими офисным

«АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» «АйПиМатика» объявила о том, что в 2017 году сеть общеобразовательных школ «РосАтома» была объединена единой системой конференц-видеосвязи на базе технологий Yealink для обеспечения современного и инновационного учебного процесса.В проекте участвуют школы в городах Заречный, Саров, Зеленогорск и Трёхгорный — все эти населенные пункты являются центра

Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Landata, появление решений нового производителя в продуктов

Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом Компания Yealink приняла решение продавать продукцию компании Mind под своим брендом. Yealink является производителем абонентского оборудования для IP-телефонии и активно завоевывает позиции на м

Yealink и TrueConf заключили партнёрство и заявили о совместимости решений Мировой производитель терминалов видеоконференцсвязи Yealink и разработчик программных ВКС систем TrueConf заявили об окончании совместных испытаний и успешной сертификации ВКС терминалов Yealink с программной UC&C платформой TrueConf Serv

Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40 Зимой 2016 г. компания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в лине

Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора овой поставщик терминальных решений для унифицированных коммуникаций, и Mind, российский разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи, объявили о полной совместимости комнатных систем Yealink VC400 и VC120, настольных видео-телефонов Yealink SIP-VP-T49G c программным MCU Mind и официальном старте сотрудничества между компаниями. Основанная в 2009 г. компания Mind пред

«Манго Телеком» начал поставки нового видеотелефона Yealink альной телефонии и оператор связи — завершила тестирование настольного мультимедийного SIP-телефона Yealink VP-530. В связке с облачной АТС «Манго-Офис» эта новейшая разработка компании Yeal

«МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогут подключать расширенный перечень SIP и ви

«Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России ия с компанией «АйПиМатика», эксклюзивным дистрибьютором и официальным представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Т

Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink Компания «Зебра Телеком» заключила договор с компанией «АйПиМатика», согласно которому карта связи «Зебра Телеком» входит в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink. В комплекты USB- и IP-телефонов, реализуемых компанией «АйПиМатика», входят промо-карты «Зебра Телеком» номиналом 30 руб., баланс которых в дальнейшем можно пополнять. Приобрести USB-

«Манго Телеком» провел сравнительное тестирование SIP-телефонов «Манго Телеком» – российский провайдер виртуальной телефонии и оператор связи – объявил о завершении первого комплексного тестирования аппаратных SIP-телефонов Cisco, Siemens, Grandstream и Yealink. По результатам, компания определила ряд оптимальных для пользователей моделей, сертифицированных для работы с виртуальной АТС «Манго-Офис». В настоящее время популярность SIP-телефонов