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Yealink Network Technology

Yealink Network Technology

Основанная в 2001 году, компания Yealink Network Technology является одним из производителей абонентского оборудования для IP-телефонии и видео-конференц-связи. Фокус компании Yealink полностью сосредоточен на IP-коммуникациях.


31.01.2024 Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink

Yealink поблагодарила компанию Positive Technologies за обнаружение критически опасной уязвимости BDU:2024-00482 в системе видео-конференц-связи Yealink Meeting Server. Продукты разработчика используются более чем в 140 странах. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО. Эксперт
03.02.2023 Елена Киселева, Yealink: Сегодня замещаем ушедших вендоров, завтра — локализуем производство

CNews: Давайте подведем краткие итоги прошедшего года. Поделитесь, каким он вышел для Yealink? Елена Киселева: Так получилось, что после февраля для Yealink открылись новые
14.12.2022 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink

е в сфере оборудования для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций линейкой оборудования Yealink, производителя продукции для ВКС мирового уровня. Продукция Yealink использует
05.12.2022 «Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС

ифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефонии международной компании Yealink. Новый статус позволит компании поставлять российским клиентам всю линейку IP-телефон
30.05.2022 OCS начала сотрудничество с Yealink

OCS Distribution начала продвижение продукции Yealink – производителя абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством

11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России

ор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою парт
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес

появились в результате эволюции радиотелефонов для домашнего использования. DECT-телефоны компании Yealink создавались под задачи бизнеса и поэтому востребованы у компаний с небольшими офисным
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома»

«АйПиМатика» объявила о том, что в 2017 году сеть общеобразовательных школ «РосАтома» была объединена единой системой конференц-видеосвязи на базе технологий Yealink для обеспечения современного и инновационного учебного процесса.В проекте участвуют школы в городах Заречный, Саров, Зеленогорск и Трёхгорный — все эти населенные пункты являются центра
20.10.2016 Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России

Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Landata, появление решений нового производителя в продуктов
30.08.2016 Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом

Компания Yealink приняла решение продавать продукцию компании Mind под своим брендом. Yealink является производителем абонентского оборудования для IP-телефонии и активно завоевывает позиции на м
07.06.2016 Yealink и TrueConf заключили партнёрство и заявили о совместимости решений

Мировой производитель терминалов видеоконференцсвязи Yealink и разработчик программных ВКС систем TrueConf заявили об окончании совместных испытаний и успешной сертификации ВКС терминалов Yealink с программной UC&C платформой TrueConf Serv
24.02.2016 Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40

Зимой 2016 г. компания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в лине
16.12.2015 Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора

овой поставщик терминальных решений для унифицированных коммуникаций, и Mind, российский разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи, объявили о полной совместимости комнатных систем Yealink VC400 и VC120, настольных видео-телефонов Yealink SIP-VP-T49G c программным MCU Mind и официальном старте сотрудничества между компаниями. Основанная в 2009 г. компания Mind пред
01.08.2012 «Манго Телеком» начал поставки нового видеотелефона Yealink

альной телефонии и оператор связи — завершила тестирование настольного мультимедийного SIP-телефона Yealink VP-530. В связке с облачной АТС «Манго-Офис» эта новейшая разработка компании Yeal
05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink

В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогут подключать расширенный перечень SIP и ви
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России

ия с компанией «АйПиМатика», эксклюзивным дистрибьютором и официальным представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Т
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink

Компания «Зебра Телеком» заключила договор с компанией «АйПиМатика», согласно которому карта связи «Зебра Телеком» входит в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink. В комплекты USB- и IP-телефонов, реализуемых компанией «АйПиМатика», входят промо-карты «Зебра Телеком» номиналом 30 руб., баланс которых в дальнейшем можно пополнять. Приобрести USB-

04.03.2011 «Манго Телеком» провел сравнительное тестирование SIP-телефонов

«Манго Телеком» – российский провайдер виртуальной телефонии и оператор связи – объявил о завершении первого комплексного тестирования аппаратных SIP-телефонов Cisco, Siemens, Grandstream и Yealink. По результатам, компания определила ряд оптимальных для пользователей моделей, сертифицированных для работы с виртуальной АТС «Манго-Офис». В настоящее время популярность SIP-телефонов
07.10.2010 Покупатели SIP-телефонов IPmatika и Yealink в рамках акции смогут бесплатно пользоваться номерами Mango-Office

С 28 сентября 2010 г. каждый покупатель SIP-телефонов IPmatika и Yealink получает возможность бесплатно подключить и пользоваться в течение месяца телефонным номером Mango-Office. Промо-акция организована «Манго Телекомом» совместно с поставщиком и производи

Публикаций - 67, упоминаний - 77

Yealink Network Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5120 24
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 14
Logitech 421 11
IPmatika - АйПиМатика 20 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 10
Microsoft Corporation 24656 9
Huawei 3945 9
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 8
Yeastar Information Technology 11 7
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 7
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 7
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 7
Poly - Plantronics 136 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 6
Sony 6550 5
LifeSize 51 5
TrueConf - ТруКонф 398 5
Grandstream Networks 18 5
D-Link - Д-Линк Трейд 364 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 4
Google LLC 11816 4
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Ланит - Comptek - Комптек 196 3
VideoMost - ВидеоМост 276 3
Foxconn - Linksys 105 3
Ростелеком 9732 3
Mitel Corp - Mitel Networks 58 3
Lenovo Group 2296 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 3
CleverMic 5 3
Snom Technology 16 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 2
ХайТэк - Hi-Tech 201 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
Почта России ПАО 2118 1
Yamaha - Ямаха 107 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 443 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1367 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 3
Электрокабель 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 47
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 31
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 21
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 16
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 8
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 6
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Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 13
Google Android 14041 12
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Microsoft Teams - MS Teams 549 6
Linux OS 9998 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 5
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 5
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 5
Apple macOS 2070 5
Yealink UVC Desktop 8 5
Microsoft Windows 15708 5
Yealink Meeting Server - Yealink Pentagon Meeting Room 4 4
Rakuten Viber 627 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 3
Новые облачные технологии - МойОфис 785 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 23 3
Yealink CP - Конференц-телефон 3 2
WhatsApp Messenger 1089 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 75 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 2
Logitech VC Brio 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 2
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 2
Microsoft Outlook 1392 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Yeastar K2-Series IP АТС 2 1
Попов Борис 24 5
Усов Михаил 10 4
Королев Алексей 21 3
Одинцов Дмитрий 113 3
Бызов Дмитрий 38 2
Андронов Сергей 27 2
Свириденко Андрей 98 2
Киселева Елена 5 2
Батурин Олег 2 2
Серый Дмитрий 16 2
Алдошин Олег 27 2
Крюков Дмитрий 28 2
Бровко Александр 10 2
Кабанов Владимир 178 1
Ивенев Николай 13 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Адам Безиев 5 1
Черных Сергей 15 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Губа Александр 1 1
Готальский Михаил 95 1
Поздняков Евгений 8 1
Бессарабский Алексей 29 1
Трошин Александр 14 1
Иодковский Станислав 82 1
Волкова Ольга 7 1
Труфанов Владимир 15 1
Кудрин Сергей 11 1
Морнев Роман 6 1
Мельникова Светлана 1 1
Смирнов Максим 45 1
Вишневская Валерия 7 1
Крят Юрий 2 1
Масалкина Надежда 1 1
Бурлакова Светлана 1 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Анохина Полина 4 1
Сысоев Александр 41 1
Пчелинцева Надежда 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 5
Азия - Азиатский регион 5548 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 3
Европа Восточная 3078 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 2
Китай - Тайвань 3994 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Украина 7621 2
Казахстан - Республика 5548 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1477 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Малайзия 866 1
Таиланд - Королевство 821 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 322 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 289 1
США - Флорида 767 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Япония 13299 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Израиль 2736 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 4
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