Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии

Группа компаний X-Com продолжает сотрудничество с компанией Yealink. C 2022 г. ГК X-Com является сертифицированным партнером Yealink по телефонии и гарнитурам, а с 2023 г. – получен аналогичный статус по видеоконференциям. Кроме того, ГК X-Com является являемся авторизованным реселлером всего ассортимента Yealink на территории России. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Yealink наш ключевой партнер в области унифицированных коммуникаций. Мы внедряем передовые решения на базе Yealink в различных сферах бизнеса. Качественные UC решения сейчас очень востребованы в самых различных областях – образовании, науке, финансах и конечно же, корпоративном сегменте. Кстати, продукция Yealink была применена в проектах по цифровизации учебного процесса в ведущих образовательных учреждениях страны, таких как МФТИ, МАИ, Российский университет кооперации, – сказал Петр Есилевский, руководитель направления PRO-AV Группы компаний X-Com. – Также, благодаря широкому ассортименту партнера в области IP-телефонии, мы можем реализовывать и комплексные проекты на оборудовании Yealink».

«Мы рады продуктивному сотрудничеству с ГК X-Com, за последние годы был реализован ряд крупных и интересных проектов, которые продемонстрировали высокий уровень технологий Yealink и уровень подготовки специалистов компании X-Com. Для нашей компании важно иметь таких партнеров, которые могут реализовывать флагманские технологии компании в самых различных отраслях и сегментах бизнеса» – сказал Стивен Ши (Steven Shi), региональный директор по продажам (Россия и СНГ) Yealink.