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Есилевский Петр


11.03.2025 X-Com и Booco заключили соглашение о партнерстве 1
09.12.2024 X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices 1
05.12.2024 X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом 1
24.10.2024 X-Com стала официальным партнером китайского производителя мультимедиа-оборудования ITC 1
11.08.2023 Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen 1
22.05.2023 X-Com выходит на рынок решений Pro-AV 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
12.07.2016 Как СИБУР модернизировал переговорное пространство 1
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Есилевский Петр и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 143 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 2
Extron Electronics 62 2
Samsung Electronics 10301 1
МегаФон 9011 1
LG Electronics 3622 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Absen - Абсен 5 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Газпром ПАО 1347 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 249 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Ford 413 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5682 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 5
Микрофон - Microphone 2524 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6319 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 180 2
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 99 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1074 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2167 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6405 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2519 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3102 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2100 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 788 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10183 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1453 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 3
Microsoft Skype for Business 179 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
Клепинин Павел 12 2
Воронин Петр 36 1
Хомяков Сергей 45 1
Роганков Игорь 5 1
Тураева Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ДФО - Амурская область 750 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 360 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 62 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4500 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 1
Информатика - computer science - informatique 1069 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1222 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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