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X-Com и Booco заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с Booco, российским разработчиком платформы для бронирования помещений с функциями управления Pro-AV-техникой. Решение Booco представляет собой централизованную систему бронирования помещений и рабочих мест, а также обеспечивает управление аудиовизуальным оборудованием, и оптимизирована для применения в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также музеях.

«Booco является отличным решением мирового уровня, прежде всего для офисного использования. Образовательные и медицинские учреждения также оценят легкость работы с расписаниями и гибкость функционала. Кстати, в нашем головном офисе система бронирования переговорных сделана на базе ПО Booco», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com.

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«Наш продукт обладает широким функционалом, актуальным для многих отраслей, что позволяет ему заменить решения ушедших компаний. Система разработана в соответствии с требованиями рынка и обеспечивает совместимость как с отечественным оборудованием, так и с техникой ключевых зарубежных вендоров», – отметил Антон Егоров, коммерческий директор Booco.

ГК X-Com является авторизованным партнером компании Booco, с подтвержденным уровнем квалификации сотрудников в области работы с системами Booco.

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